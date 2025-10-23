เด็กมันสู้มือ! “ทอย ปฐมพงศ์” หยอดกลับ “เป้ย ปานวาด” กลางไอจี “ผมชอบคนโตกว่า”
กลายเป็นโมเมนต์สุดฟินที่ทำสะดุดจับตา เมื่อดาราสาวรุ่นพี่ “เป้ย ปานวาด” ลงภาพเที่ยวทะเลสุดแซ่บ ก่อนที่พระเอกหนุ่มรุ่นน้อง “ทอย ปฐมพงศ์” จะเข้ามาคอมเมนต์หยอดกลางอินสตาแกรม
โมเมนต์ดังกล่าวเริ่มจาก เป้ย โพสต์ภาพขณะที่ไปเที่ยวทะเล โดยในรูปเธอสวมใส่เดรสสีดำสั้นเดินเล่นริมชายทะเล ซึ่งแฟนๆ ก็พากันมาคอมเมนต์และชมความสวยและสดใสของสาวเป้ยเป็นจำนวนมาก
รวมถึงหนุ่มทอยที่มาคอมเมนต์สาวเป้ยเป็นอีโมจิไฟลุก ซึ่งสาวเป้ยมาตอบกลับว่า “พี่รักเด็กนะ” ซึ่งหนุ่มทอยก็สู้มือ พิมพ์ตอบกลับว่า “พอดีเลยครับ ผมชอบคนโตกว่า”