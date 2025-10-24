เมนู – WayV พร้อมเสิร์ฟคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่สองในประเทศไทย-พระเอกหนุ่มหล่อ Lee Jae Wook สาดเสน่ห์เกินต้าน กับเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์
⚫กลับมาเสิร์ฟความสนุกอีกครั้ง สำหรับคอนเสิร์ต “สวนผึ้ง ไฮแลนด์ มิวสิค ครั้งที่ 3” เสาร์ที่ 15 พ.ย. ณ สวนผึ้งไฮแลนด์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อม 5 ศิลปินสุดฮอต อิ้งค์ วรันธร, ป๊อบ ปองกูล, ส้ม มารี, DEPT และ Retrospect ซื้อบัตรได้ที่ Eventpass Ticket : https://ticket.eventpass.co/event-detail/suanphueng-highland-3
⚫CI SHOWBIZ ผุด “Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 15” เสาร์ 22 พ.ย. ณ เวเนโต้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พบศิลปิน 4EVE, NONT TANONT, DA ENDORPHINE, MUSKETEERS, TATTOO COLOUR, LIPTA, PUN, TILLY BIRDS, FLURE, MODERNDOG, SERIOUS BACON, D GERRARD, TWOPEE และ AIM WITTHAWAT ซื้อบัตรได้ทาง https://www.allticket.com/event/SoLS15 หรือทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
⚫ต้าวเท่ ต้าวหล่อ ‘Lee Jae Wook (อีแจอุก)’ เสิร์ฟเสน่ห์เกินต้านใน “2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR <pro‘log’> in Bangkok” อาทิตย์ 23 พ.ย. ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM เปิดจำหน่ายบัตร 25 ต.ค. ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ออลล์ทิคเก็ต ในร้าน 7-Eleven และทาง www.allticket.com จัดโดย Grandprix Xpectrum
⚫CAT RADIO สาดความสนุกส่งท้ายปีกับเทศกาลดนตรี “CAT EXPO 12” เสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 พ.ย. ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม) อัดแน่นคอนเสิร์ตหลายเวทีทุกแนวเพลง มีบูธตลาดเพลงไทยจากทุกค่ายให้เดินชมเดินช็อป และยังมีสวนสนุกที่เปิดให้เล่นยามค่ำคืน ซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์และแอปฯ The Concert⚫SM True ล้อมทุกเส้นทางไว้ด้วยพลังของบอยกรุ๊ปสุดฮอต “WayV” กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่สองในไทย “2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT] in BANGKOK” เสาร์ที่ 6 ธ.ค. เวลา 18.00 น. ณ ไบเทค ไลฟ์ เปิดจองบัตร 25-27 ต.ค. ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven และ www.allticket.com/event/WayV_NOWayOUT_BANGKOK
⚫วงดนตรีสัญชาติญี่ปุ่น “Omoinotake” ลัดฟ้ามาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ไทยในงาน “Omoinotake One Man Live in Taipei & Bangkok” พุธที่ 10 ธ.ค. ณ Lido Connect จัดโดย AVALON LIVE เปิดจำหน่ายบัตรทาง www.thaiticketmajor.com และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา