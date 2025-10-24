คู่จิ้นคืนจอ ‘เข้ม–มุกดา’ ชวนลุ้นเคมีใหม่ในซีรีส์ “ทวิญฯ” ไม่ติดหากอนาคตโดนจับแยกคู่ – ส่งกำลังใจให้ หนิง ปณิตา เจอปัญหารุมเร้า
เรียกว่าเป็นคู่จิ้นขวัญใจที่แฟนๆ หลายคนตั้งตารอ สำหรับพระเอกหนุ่ม เข้ม หัสวีร์ และนางเอกหน้าสวย มุกดา นรินทร์รักษ์ ที่คัมแบ๊กมามีผลงานร่วมกันในซีรีส์ “ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ” ภายใต้บ้านใหม่ช่องวัน 31
ล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 22 ต.ค.68 เข้ม และ มุกดา มาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์ ร่วมทุนสร้างระหว่าง ไทย-สิงคโปร์ “ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)” Press Conference & Premiere EP.1 ที่ ชั้น 8 SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด์
จากนั้นทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเคมีรูปแบบใหม่ที่แฟนๆ อาจจะต้องเปลี่ยนจาก ‘จิ้น’ เป็น ‘เอาใจช่วย’ แทน นอกจากนี้ ‘เข้ม-มุกดา’ ยังได้ส่งกำลังใจให้ หนิง ปณิตา ซึ่งทั้งคู่นับถือเหมือนแม่ในวงการ ที่ตอนนี้กำลังเจอหลายปัญหารุมเร้าอยู่
ไม่ได้เห็นภาพยืนคู่กันในพาร์ตของงานละครมานานเลย?
เข้ม – “เกือบสองปีได้ที่เราไม่ได้เข้ามาทำงานร่วมกันแบบจริงจังเลยจริงจังในเรื่องของการถ่ายทำ แต่พอได้มาทำด้วยกันก็เหมือนจูนกันติดได้ไว เพราะด้วยจังหวะการทำงานเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยังไง”
มุกดา – “ตัวมุกกับเข้มเราอาจจะไม่ต้องรื้อฟื้นอะไรกันมาก เพราะเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องแล้ว แต่อาจจะปรับจูนในเรื่องคาแร็กเตอร์ที่เราเล่นด้วยกันในเรื่องนี้ ครั้งนี้เรากลับมาในแบบที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเริ่มต้นตั้งแต่แรก กลับมาแบบคนห่วงใยกัน อาจจะไม่ได้เหมือนละครก่อนหน้านี้ที่รักกันมาตั้งแต่เริ่ม แต่ครั้งนี้จะเป็นความเป็นห่วงซึ่งกันและกัน เชื่อว่าถ้าแฟนๆ ดูจะรู้สึกเป็นกำลังใจให้เราสองคนว่าเมื่อไรจะบอกความรู้สึกดีๆ ต่อกัน คนดูก็จะได้เห็นเชิงนี้ในเรื่องนี้”
เข้ม – “ความรักครั้งนี้ของตัวละครในเรื่องนี้มันยาก ค่อนข้างที่จะมีภาวะที่เราจะต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองหลายๆ อย่าง การกลับมาครั้งนี้มันเลยเหมือนเป็นการเอาใจช่วยทั้งในเรื่องของผลงานของเราที่จะสื่อสารออกมา เราค่อนข้างที่จะต้องดูแลตัวละครของตัวเองให้ดี ซึ่งบททำออกมาสนุกมาก มองว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในเรื่องของคาแร็กเตอร์ที่เราได้รับที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็น
คือมันอาจจะไม่ได้โรแมนติกมาก ไม่ได้หวานมาก ไม่ได้อยู่บนเตียงมาก(ยิ้ม) มวลในเรื่องนี้มันเป็นความรักแบบต้องเอาใจช่วย แบ็กกราวนด์ตัวละครเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก พอโตมาเราก็อยู่ด้วยกัน ความใกล้ชิด การดูแลกัน การเอาใจใส่กันมันมีในเรื่องของการกระทำซะมากกว่าเรื่องของคำพูดที่จะบอกว่าฉันชอบเธอนะ ฉันรักเธอนะ”
มุกดา – “แต่ว่าการแสดงของเราสองคนที่มีต่อกัน ระหว่างทางมันทำให้เห็นตลอดว่ามีกลิ่นแหละ เพียงแต่ว่าต่างคนต่างไม่พูด แล้วก็มีอุปสรรคอะไรหลายอย่าง มีปมหลายปมที่ทุกคนจะได้เจอในเรื่อง”
แบบนี้ถ้าคนดูเตรียมหมอนเอาไว้ก็ปาทิ้งได้เลย?
มุกดา – “ไม่ๆ ทุกคนจะกอดหมอนแน่นมาก แล้วก็แบบ…อะไรวะ!!”
เข้ม – “ช่วงที่ดูผมแนะนำให้เปิดแอร์ฉ่ำๆ เพราะความเร่าร้อนในเรื่องราวมันจะทำให้ทุกคนเอาใจช่วย อาจจะมือเปียกได้เพราะลุ้นมาก”
คู่เราเกิดมาจากความจิ้น พอครั้งนี้มันเปลี่ยนรูปแบบไป ส่วนตัวมีความกังวลไหมว่าแฟนๆ จะคิดยังไง?
เข้ม – “ผมว่าคุณจะเอาใจช่วยแบบนี้มากกว่า ในการทำงานก็ต้องปรับเยอะเหมือนกัน เพราะว่าเคมีของตัวละครมันจะต่างจากเรื่องที่เราสองคนเคยเล่นกันมา อย่างตัวละครของมุกเองเขาก็ต้องดูแลเส้นเรื่องของเขาให้ชัดเจนมากๆ ในเรื่องของฝาแฝด ตัวละครของผมจะต้องดูแลเส้นเรื่องของการซัพพอร์ตให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ ไหนจะทำงาน การวางตัวละคร การทำการบ้าน ค่อนข้างที่จะต้องลงรายละเอียดให้มันลึกกว่าที่เคยทำมา”
การกลับมาในความเป็นคู่จิ้น ‘เข้ม-มุก’ ย่อมมีความคาดหวังของคนดู รู้สึกกดดันกันบ้างไหม?
มุกดา – “มุกว่าทุกผลงานมันมีความกดดันอยู่แล้ว แต่อย่างที่เราพูดไปเสมอว่าผลงานที่เราทำทุกชิ้นอยากให้ทุกคนสนุกและเอ็นจอยกับมัน ถามว่าคาดหวังไหมมันก็คาดหวังแหละ แต่สุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกกับการดูมากกว่า แล้วก็อยากให้ดูอะไรที่มันใหม่ๆ ที่เราต้องการนำเสนอออกมาให้ทุกคนได้เห็นมุมมองในการแสดง”
เข้ม – “ส่วนผมไม่กดดัน คือเราเข้ามาด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างผลงานให้กับตัวเองในเรื่องแรกที่เราได้มาอยู่ที่นี่ เราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกอยากจะพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของการทำงาน รวมถึงภาวะความรู้สึกตัวเอง ฉะนั้นความกดดันของผมเลยค่อนข้างมีน้อย เพราะว่ามันไปโฟกัสที่การทำงานทั้งหมดแล้ว”
ซีเรียสเรื่องเรตติ้งไหม?
มุกดา – “ตัวหนูไม่ซีเรียสค่ะ มุกอยากให้ทุกคนลองเปิดใจและดู สนุกไปกับมันก่อน”
เข้ม – “ผมว่าให้ความเครียดเรื่องนี้เป็นของผู้บริหารดีกว่า(ยิ้ม) เรารับผิดชอบหน้าที่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการทำงานของตัวเอง ส่วนผู้ใหญ่อยากให้พวกเราทำอะไรเพิ่มเติมบอกได้เลย”
รู้สึกยังไงที่แฟนบางกลุ่มก็ยังอยากให้เราเล่นคู่กันต่อไป ในขณะที่บางกลุ่มก็อยากให้แยกกันบ้าง?
มุกดา – “มุกมองว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ คือเราก็อยู่ในวงการบันเทิง แล้วอยู่ด้วยกันด้วย ฉะนั้นการที่เราจะมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องแปลก แล้วการที่เราจะเจอเคมีใหม่ๆ มันก็ไม่แปลก ทุกอย่างมันก็วนเวียนเป็นวงกลมอยู่แบบนี้แหละ แต่ที่สำคัญก็แค่อยากให้ทุกคนติดตามและซัพพอร์ตเราทั้งคู่ค่ะ”
เข้ม – “จริงๆ ความเป็น ‘เข้ม-มุก’ มันไม่ได้หายไปจากไหนหรอก ยังคงอยู่ไม่ได้ต่างไปจากเดิม ในเรื่องของผลงานถ้าเกิดมันมีอะไรที่ตรงกันเราก็คงได้เล่นร่วมกัน แต่ว่าถ้าเกิดเคมีบางอย่างที่เราต้องไปคู่กับคนอื่นที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต เราก็อยากจะให้มันเกิดขึ้น เพราะเราก็อยากจะทำงานในรูปแบบที่เราอยากจะทำจริงๆ”
ช่วงนี้แม่หนิง(ปณิตา)เจอเรื่องรุมเร้าถี่ๆ ให้กำลังใจยังไงบ้าง?
เข้ม – “วันก่อนเพิ่งไปกินข้าวกับแม่มาเอง ยังไม่เห็นว่ามีเรื่องอะไรเลย เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้แม่จ๋านะครับ ผมเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุและผลของมัน แต่ก็ไม่ต้องไปกังวล ถ้าเกิดว่ามีอะไรเร่งด่วนที่เราสามารถช่วยได้ เราจะไปอยู่ตรงนั้นในทันที เนี่ยมันทำให้ผมอยากไปตอนนี้เลย คือผมไม่รู้เลยว่าแม่เจอเรื่องอะไรอยู่บ้าง ตอนที่กินข้าวด้วยกันล่าสุดคุยกันแค่เรื่องอนาคตน้องณิรินว่าอยากเป็นไอดอล K-POP ไม่ได้คุยเรื่องอะไรอีกเลย”
มุกดา – “หนูก็ส่งกำลังใจให้แม่เหมือนกันค่ะ”