อาม ชุติมา เล่าบทบาทใหม่ในซิตคอม “Unlimited Love” ประกาศชัด! อยากเป็นดารา
วันที่ 24 ต.ค.68 นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดัง อาม ชุติมา หรือ มาดามชูตี้ ที่แฟนสายนางงามรู้จักกันดี มาเข้ากองถ่ายทำฉากจบซิตคอม “Unlimited Love บริษัทนี้ไม่มีจำกัด” ที่ วัดสุวรรณาราม ศาลายา จ.นครปฐม จากนั้นเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทที่ได้รับและการร่วมงานกับไอดอลรุ่นพี่ อิงฟ้า วราหะ นอกจากนี้ สาวอาม ยังได้เผยความฝันของตัวเองที่อยากเป็นดารามาตลอด
ถามถึงคาแร็กเตอร์ที่ได้รับในซิตคอม “Unlimited Love บริษัทนี้ไม่มีจำกัด”? “หลายคนอาจจะได้เห็นไปแล้วในอีพี 1 และ 2 หนูรับบทเป็นเจ๊ฟ่ำ ถามว่าบทเป็นตัวเองไหม อาจจะมีบางส่วนค่ะในเรื่องของความเจ้าระเบียบและความอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเจ้านาย จริงๆ หนูเคยผ่านงานแสดงมาบ้างแล้ว แต่ส่วนมากจะรับบทเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสาน พูดอีสานม่วนจอย แต่ความที่เรื่องนี้เป็นซิตคอมก็จะมีจังหวะในการเล่นของมันค่ะ”
ฟีดแบ็กจากแฟนๆ? “ส่วนใหญ่จะสงสัยกันว่าเราเล่นเป็นแอร์หรือเป็นแม่บ้านกันแน่ ซึ่งเราพยายามบอกว่าเป็นแอร์ค่ะ แต่ภาพที่เห็นก็คือเราเช็ดกระจกอยู่ แต่เข้าใจตรงกันว่าเป็นพนักงานบริษัทค่ะ”
เรื่องนี้ได้เล่นกับพี่อิงฟ้าด้วย? “หลายคนถามนะว่าจะแยกออกไหม แต่ด้วยความที่ทรงผมและชุดไม่เหมือนกันเลย น่าจะง่ายในการแยก(หัวเราะ) คนแซวเยอะเหมือนกันที่เห็นเรามาเล่นกับพี่อิงฟ้า แต่ว่าในเรื่องนี้เราจะมาทีละนิดแล้วก็ค่อยๆ มาให้คนลุ้นว่าตัวละครนี้มันจะทำอะไรสักอย่าง เรียกว่าเป็นตัวซีเครตเพราะว่าในเรื่องใส่ชุดสีเหลืองอยู่คนเดียวนะคะ(หัวเราะ)”
อัพเดตงานช่วงนี้หน่อย? “มีคอนเสิร์ตมาเรื่อยๆ ค่ะ แล้วก็มีคิวแสดงซีรีส์ซึ่งตอนนี้มี 2 เรื่อง เลยต้องแบ่งเวลาทั้งงานคอนเสิร์ตและงานแสดง (เรียกว่าคิวดาราได้เลย?) ใช่ค่ะ ร้องเพลงไม่ต้องเยอะก็ได้ หนูอยากเป็นดารา แต่ว่าก็ยังต้องร้องเพราะเราก็ทิ้งอาชีพนักร้องไม่ได้ ถามว่าจะคัดงานการแสดงที่เข้ามายังไง มันไม่ได้คัดเลยค่ะเพราะมีอยู่แค่นี้(หัวเราะ) ใครติดต่ออะไรมาเอาหมดแต่มันมีแค่นี้ค่ะ”
หลังจากนี้ถ้ามีละครมาเสนอเยอะขึ้น เราจะคัดยังไง? “ตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าเขาคัดกันยังไง เพราะเพิ่งได้เล่นซีรีส์เรื่องแรกตอนเข้าแกรนด์ หลังจากนี้ก็อาจจะต้องปรึกษาพี่อิงฟ้าว่าจะรับยังไง จะต้องดูในเรื่องของเวลายังไง”
เตรียมตัวกับการเป็นดารายังไงบ้าง? “เราเตรียมตัวมานานแล้ว อยากเป็นดารามาก(หัวเราะ) ไม่ได้เพิ่งจะมาตั้งรับหรือว่าเตรียมตัวตอนนี้ อยากเป็นมานานมากแต่ไม่ได้เป็นสักที ทุกครั้งที่ได้สัมภาษณ์ก็เหมือนเราได้ซ้อมเป็นดารา ไม่ว่าจะหน้ากล้องหรือหลังกล้องเราก็เหมือนแสดงละครตลอดเวลา บางทีก็เหนื่อยนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักแสดงเต็มตัว เรียกว่าเป็นนักแสดงมือใหม่ดีกว่า”
วันหนึ่งโด่งดังในสายดาราขึ้นมา จะวางตัวถูกไหม? “วันหนึ่งถ้าดังแล้วเราจะหยิ่งไหม ก่อนอื่นเลยคือจะดังไหมคะ(หัวเราะ) วันหนึ่งจะหยิ่งไหมไม่รู้แต่จะดังไหมก่อน ถ้าวันนั้นดังเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะหยิ่งหรือว่าเข้าถึงง่ายดี แต่คิดว่าถ้าเป็นดาราเราก็จะเป็นสายดาราที่ชอบมีแสงและชอบมีซีนค่ะ”