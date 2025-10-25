โอปอล สุชาตา น้อมรำลึก ยก ‘พระพันปีหลวง’ เป็นต้นแบบของ “Soft Power” ที่แท้จริง-แรงบันดาลใจของสตรี
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 68 “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 ได้โพสต์แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของสตรีไทยและคนทั้งโลก ส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนเห็นคุณค่าของตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นผู้นำแห่งความงามและคุณค่าทางวัฒนธรรม ยกระดับผ้าไหมไทยและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอัตลักษณ์ไทยที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลก ทรงเป็นต้นแบบของ “Soft Power” ที่แท้จริง
“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของสตรีไทยและคนทั้งโลก ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกร โดยเฉพาะด้านสุขภาพของสตรีไทย ทรงส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนเห็นคุณค่าของตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
พระองค์ทรงเป็นผู้นำแห่งความงามและคุณค่าทางวัฒนธรรม
ผู้ทรงยกระดับผ้าไหมไทยและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอัตลักษณ์ไทยที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลก
ด้วยพระปรีชาญาณและพระเมตตา พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของ “Soft Power” ที่แท้จริง สตรีผู้เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนแต่เข้มแข็ง สง่างามทั้งกาย วาจา และจิตใจ
พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตด้วยความเสียสละ ความงามจากภายใน และการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น พระราชดำรัสและพระจริยวัตรของพระองค์จะคงอยู่เป็นแสงนำทางให้ข้าพเจ้าและสตรีไทยทุกคนก้าวเดินบนเส้นทางแห่งคุณค่าชีวิตอย่างงดงาม 💙👑
“แม่ของแผ่นดิน ผู้สถิตเหนือกาลเวลา… และอยู่ในใจเราตลอดไป”
In loving remembrance of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother, whose boundless grace and compassion have touched hearts across Thailand and the world.
Her Majesty is a timeless inspiration, a woman of strength, wisdom, and boundless kindness. She devoted her life to improving the well-being of her people, especially in advancing women’s health and raising awareness of breast cancer.
Her vision encouraged women to cherish their own worth and to care for their health with dignity and strength.
Beyond health, Her Majesty championed the preservation of Thai arts, silk, and handicrafts,
transforming them into cultural treasures admired worldwide. With her elegance and insight, she became the embodiment of Thailand’s soft power,
a true symbol of beauty with purpose.
Her Majesty remains the ideal role model of Thai womanhood: graceful, resilient, and compassionate.
Her life and legacy continue to inspire me
to live with purpose, to serve others,
and to create beauty that begins from the heart.
Her royal wisdom will forever guide and illuminate the path for generations to come. 💙👑
“The Mother of the Nation, eternal and forever in our hearts.”