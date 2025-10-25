“iMe Thailand” ประกาศเลื่อนเปิดขายบัตร “BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok 2025” รอบวันที่ 23 พ.ย. 68 ออกไปก่อนชั่วคราว
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท iMe Thailand ผู้จัดคอนเสิร์ตของศิลปินหนุ่มชื่อดังระดับโลก “แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” หรือ BamBam GOT7 ได้ออกประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดีย แจ้งเลื่อนการเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ออกไปก่อนชั่วคราว
โดยในประกาศระบุว่า “บริษัทขอประกาศเลื่อนการเปิดจำหน่ายบัตรสำหรับรอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดจำหน่ายในวันนี้ ออกไปก่อนชั่วคราว
ทั้งนี้ จะประกาศกำหนดการเปิดจำหน่ายใหม่ให้ทราบในภายหลัง
ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ”
นอกจากนี้ ทางผู้จัดยังได้เผยแพร่ข้อความภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งให้แฟน ๆ ต่างชาติทราบถึงการเลื่อนกำหนดเปิดขายบัตรรอบดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าจะประกาศวันเวลาใหม่ให้ทราบในเร็ว ๆ นี้
สำหรับคอนเสิร์ต “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่แฟนคลับตั้งตารอ หลังจากความสำเร็จของโชว์ในปีที่ผ่านมา ที่เต็มไปด้วยพลังและความประทับใจจาก “แบมแบม” ศิลปิน K-pop สายเลือดไทยผู้สร้างชื่อเสียงในระดับโลก
ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตวันเปิดจำหน่ายบัตรรอบใหม่ได้ทางช่องทางอย่างเป็นทางการของ iMe Thailand
