สู้มากผันตัวเลี้ยงไก่! โจโจ้ ไมอ๊อคชิ หรือ โจโจ้ บ้านนี้มีรัก ไม่ยอมแพ้แม้วันที่เจ๊ง ลั่นเป็นเหมือนที่ทุกคนบอกเลย มึงทำไม่สำเร็จ-แฟนบอกเธอบ้าไปแล้ว 5ปีอยู่ที่นี่คนเดียว กับวันนี้ที่สำเร็จ
ตั๊ก บริบูรณ์ พาไปดูฟาร์มไก่ ดาราหนุ่ม โจโจ้ บ้านนี้มีรัก หรือ โจโจ้ ไมอ๊อคชิ ผันตัวทำฟาร์มไก่ ย้อนเล่ากว่าจะมีวันนี้เจ๊งขาดทุน ช่วงก่อนโควิด เลี้ยงแกะเอาที่ไปกู้ธนาคารมาสร้างโรงเรือน ซื้อแกะ 100 ตัว หมดไปเกือบล้าน
“ขายแกะดีอยู่ประมาณ 1-2 เดือน โควิดลงปังเรียบร้อยเลย รายได้ไม่เข้าแล้วยังต้องผ่อนคืนธนาคาร ไม่มีการขายแกะแล้วเอาเงินที่ไหนมาซื้ออาหารสัตว์ เงินสำรองเราหมดแล้ว ”
“เกษตรกรทุกคนเป็นเหมือนกันหมด พ่อค้าคนกลางเริ่มมากดราคาแล้ว เจ๊งเลย ถ้าขายแกะทั้งหมดในราคา 140 บาทไปคืน ธกส. เราก็คืนได้ 4-5 แสน แต่พอตัดราคาเหลือแค่แสนเดียว แล้วเราเป็นหนี้ล้านหนึ่ง มันออกลูกชุดหนึ่งเราขายได้ 4 แสน เราได้เงินไปคืนแต่ละชุด แต่ละชุด เอาลูกแกะไปขาย วันหนึ่งเราคืนหมดก็เป็นกำไร ขายลูกอย่างเดียว พอไม่มีอาหารกินมันก็จะล้มตาย ก็ยอมขายขาดทุน ซื้อมา 4 แสน ยอมขายไป 8 หมื่น 3 ปีที่ทำมา จบเลย”
“เป็นเหมือนที่ทุกคนบอกเลย มึงทำไม่สำเร็จ แฟนบอกเธอบ้าไปแล้ว เธอเป็นนักแสดงอยู่ดีๆ เธอจะมาทำฟาร์มอะไร แล้วหลังจากโควิดทำไมไม่กลับมาถ่ายละคร เราก็เดินหน้ามาไกล เราเป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้ไง เรารักอะไรเรารักจริง แล้วชอบสายปศุสัตว์ เพราะที่ดินเรา เราชอบอยู่กับธรรมชาติ ”
“5ปีอยู่ที่นี่คนเดียว เลี้ยงปลา ปลูกผลไม้ แต่รายได้หาจากไหน เราไม่ยอมแพ้ขายที่กลับบ้าน เป็นคนไม่ยอมแพ้ ”
สุดท้าย โจโจ้ มาเลี้ยงไก่ชนโดยมีคนแถวนั้นมาแนะนำ กระทั่งมีวัยรุ่นแถวนั้นมาซื้อไก่ชน ได้สองเด้ง มาซื้อไก่ มาถ่ายรูปกับดาราก็ให้ถ่ายเต็มที่เลย เล่าถึงการขายไก่ชนไป 2 ตัว 1,200 ด้วยความดีใจ
“เอาละเว้ย เงินพันหนึ่ง นี่กินข้าวได้ครึ่งเดือนเลยนะ เด็กก็ไปบอกดาราเลี้ยงไก่ คนก็เดินมา ขี่มอเตอร์ไซค์มา หิ้วไก่กลับบ้าน ตอนนั้นมี 6 ล็อก ไก่ 60 ตัวพรวดเดียวหมด ขยับขยายได้เงินมา ”
“เราเคยเจอเรื่องแย่ๆ เงินได้มาไม่กินไม่ใช้ ล่อมาม่าอย่างเดียวเลย เอาเงินไปซื้อแม่ไก่ ตัวละ 15,000 เฉพาะไก่ที่นี่ 2-3 แสน พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ พ่อไก่ตัวละ 30,000 ให้เขาซื้อไก่เราตัวละพันแล้วไปชนะได้ 5 พันหมื่น แสนก็มี ”
“ไก่เราต้องเก่ง ที่จะต่อยอดให้คนมาซื้อไก่กับพี่ดารา บินมาจากลาวก็มาซื้อไก่เรา ซื้อออนไลน์ด้วย เราก็ต้องพัฒนาซื้อพ่อพันธุ์ที่แพงขึ้นไปอีก มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ผ่อนรถได้ แต่ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย ต้องเตรียมเงินสำหรับดูแลไก่ด้วย”
