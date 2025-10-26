เกลือ กิตติ ได้รับคำสั่งให้แต่งกลอนถวายอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง แม้จะโศกเศร้า แต่ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะกวีคนหนึ่ง

พิธีกรและนักแสดงหนุ่ม เกลือ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล หรือ เกลือ เป็นต่อ แชร์เรื่องราวที่นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต เมื่อตนเองได้รับคำสั่งให้แต่งกลอนถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดย เกลือ ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่า “25 ตุลาคม 2568 ได้รับคำสั่งให้แต่งกลอนถวายอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง เป็นการแต่งกลอนที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า แต่ก็ขอทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะกวีคนหนึ่งให้ดีที่สุด เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน”

“ขอพระองค์ทรงสถิตสู่สวรรคาลัย เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ขอทรงสถิตย์ในดวงใจชาวไทยชั่วนิรันดร์ In remembrance of our beloved Queen Mother. -กวีตีสาม-”

ขอบคุณที่มา IG : kleurmasutra

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เพื่อไทย เปิด 4 รายชื่อ สส.เสนอชิงหัวหน้าพรรค บิ๊กเนมมากประสบการณ์ทั้งนั้น 
3

เปิดรายละเอียดทั้งหมด หนังสือลงนาม 4 ฝ่าย ปฏิญญายุติศึก ไทย-กัมพูชา
4

เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
5

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
6

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
7

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
8

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
9

คฑา ชินบัญชร เปิด 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง รับดาวอังคารย้าย 26 ต.ค.68 จะได้เจอรักแท้ ผู้ใหญ่สนับสนุน
10

ตำรวจ เปิดสาเหตุ หนุ่มสันทราย รถจมเขื่อนแม่กวง ถูกเชือกมัดติดเบาะ