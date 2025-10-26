เกลือ กิตติ ได้รับคำสั่งให้แต่งกลอนถวายอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง แม้จะโศกเศร้า แต่ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะกวีคนหนึ่ง
พิธีกรและนักแสดงหนุ่ม เกลือ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล หรือ เกลือ เป็นต่อ แชร์เรื่องราวที่นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต เมื่อตนเองได้รับคำสั่งให้แต่งกลอนถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย เกลือ ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่า “25 ตุลาคม 2568 ได้รับคำสั่งให้แต่งกลอนถวายอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง เป็นการแต่งกลอนที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า แต่ก็ขอทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะกวีคนหนึ่งให้ดีที่สุด เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน”
“ขอพระองค์ทรงสถิตสู่สวรรคาลัย เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ขอทรงสถิตย์ในดวงใจชาวไทยชั่วนิรันดร์ In remembrance of our beloved Queen Mother. -กวีตีสาม-”
ขอบคุณที่มา IG : kleurmasutra