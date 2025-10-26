นก สินจัย ร่วมส่งเสด็จฯ ถวายความอาลัย ขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เล่าความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้ถวายงาน ปลื้มปิติพระองค์เป็นต้นแบบสืบสานผ้าไทย
วันที่ 26 ต.ค. 68 นักแสดงชื่อดัง นก สินจัย เดินทางมาจับจองพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย น้อมถวายความอาลัย ร่วมส่งเสด็จขบวนเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยเจ้าตัวได้เผยว่า “จริงๆ อาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าท่านทรงพระประชวรอยู่นานแล้ว ทั้งตัวนกเองและประชาชนส่วนใหญ่ก็ทำใจไว้ในระดับนึง แต่ถึงวันนึงที่เกิดขึ้นตรงนี้จริงๆ เราก็รู้สึกถึงความสูญเสียที่สำคัญสำหรับประเทศของเราด้วยค่ะ ตอนที่เห็นประกาศคือมันไม่ได้ถึงกับร้ายแรงนะคะ แต่เราก็เศร้า เสียใจ รู้สึกว่าในที่สุดก็มีวันนี้จนได้ ความรู้สึกก็เหมือนทุกคนที่รู้สึกสูญเสียและเสียใจ แต่ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับในหลวง พระราชินีและราชวงศ์ทุกคน เข้าใจถึงการสูญเสียตรงนี้ ก็รู้สึกอยากแสดงความเสียใจ ความอาลัยให้ทราบแค่นั้นเองค่ะ
ที่ผ่านมานกก็เคยมีโอกาสถวายงานตอนช่วงที่พระพันปีดูแลในเรื่องของมูลนิธิศิลปาชีพ ในเรื่องของผ้าต่างๆ เคยได้มีโอกาสไปเดินแฟชั่นโชว์ที่พระตำหนักภูพานทุกปีในช่วงที่ท่านทำและคัดเลือกผ้าจากชาวบ้านมาประกวดผ้า และท่านก็ให้ดีไซเนอร์ไทยตัดเย็บ และให้นางแบบและนักแสดงที่ชาวบ้านรู้จักสวมใส่และเดินแฟชั่นโชว์ จะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ผลิตผ้า ชาวบ้านที่ทำผ้าขึ้นมา ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนว่าผ้าที่เขาทำขึ้นมาได้มีโอกาสตัดเย็บมาเป็นชุดราตรีสวยๆ มีนักแสดง มีนางแบบที่เป็นที่รู้จัก และเวลาท่านจัดเลี้ยงท่านก็จะให้เดินแฟชั่นโชว์ให้ชาวบ้านทุกคนได้ดู ก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่ท่านสนับสนุนตรงนี้ และอยากให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ นกก็ไปทำงานเหมือนกับทุกๆ คนค่ะ จริงๆ ก็มีหลายๆ คนที่ท่านโปรดให้ไปถวายงานค่ะ
จริงๆ ท่านก็ทรงงานมาเยอะมากนะคะ นกอาจจะได้เห็นแค่ในส่วนที่ตัวเองได้ไปถวายงานในเรื่องของการเดินแฟชั่นโชว์ หรือในเรื่องของการแสดงบางส่วนที่ท่านมีรับสั่งให้เข้าไปถวายงาน ก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของพระองค์ที่พยายามรักษาศิลปะวัฒนธรรมในทุกๆ ด้านที่คนไทยควรจะมีและดำเนินต่อไปได้อย่างดี ก็ได้เห็นการทำงานของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะเรื่องของผ้าไทยที่เห็นได้ชัด นกว่ามันเป็นอะไรที่หาไม่ได้แล้ว รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำไว้เป็นสิ่งที่ดีมากๆ และตอนนี้พระองค์หญิงก็สานต่อ ก็เป็นอะไรที่ดีงามมากจนถึงทุกวันนี้ที่ชุดไทยเรากำลังรอจดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ของยูเนสโกในปี 69 นกว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากค่ะ(ยิ้ม) การที่ได้ไปถวายงานท่านก็ภูมิใจค่ะ ไม่คิดว่าชาตินึงจะได้เกิดมาและได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน รับใช้งานที่ท่านทรงทำและสนับสนุนให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะเกี่ยวกับผ้าไทยและงานศิลปะต่างๆ ของไทย ก็รู้สึกภูมิใจและเป็นมงคลกับชีวิตมากๆ ค่ะ
พระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่เห็นชัดๆ ก็คือการทรงงาน และเป็นพระกำลังใจของในหลวงรัชกาลที่9 ตลอด และทรงงานช่วยเหลือประชาชนในหลายๆ ด้านที่พระองค์ทรงทำได้สนับสนุนทุกอย่าง และตอนนี้ก็เห็นว่าทุกอย่างถูกสืบทอดมาอย่างดีมาก แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นแบบอย่างของผู้หญิงที่ทำงาน เป็นทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านได้อย่างดีมากๆ เลยค่ะ
นกมาถึงตรงนี้ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะ จะบอกว่าควรทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะ แต่นกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรทำ เราได้แสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์มาโดยตลอดค่ะ ก็จะเป็นลูกที่ดีของแผ่นดินนี้ค่ะ(ยิ้ม) วันนี้เห็นคนมาเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ นกว่าคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังรักและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพระพันปี ในหลวงรัชกาลที่9 จนถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบัน นกว่านี่คือความรัก ความภักดีที่ยังมีอยู่ นกเชื่อว่ามันยังมีอยู่ตลอดค่ะ
ถ้าพระราชวังเปิดให้เข้าไป นกต้องเข้าไปแน่นอนอยู่แล้ว ก็รอดูประกาศว่าจะมีประกาศว่ายังไงบ้าง ก็คงต้องไปอยู่แล้วค่ะ (ยิ้ม)”.