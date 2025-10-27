“อ้อม พิยดา” สุดซาบซึ้ง เผยภาพแต่งงานที่เคยได้รับพระราชทานน้ำสังข์จากสมเด็จพระพันปีหลวง ถวายความอาลัยและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ในวันสำคัญที่ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นักแสดงมากฝีมือ “อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล” ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน

พร้อมกันนี้ อ้อมยังได้นำภาพแต่งงานเมื่อครั้งอดีตมาเผยแพร่ ซึ่งเป็นภาพในพิธีที่เธอและสามีได้รับ พระราชทานน้ำสังข์จากสมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของเธอ

โดยอ้อมได้เขียนข้อความระบุว่า “ขอน้อมกราบบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และข้าพระพุทธเจ้า รู้สึกภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่าน และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานน้ำสังข์ ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสุดหัวใจตลอดไป”

ข้อความดังกล่าวสร้างความประทับใจให้แฟนคลับ และเพื่อนในวงการบันเทิง ต่างร่วมคอมเมนต์แสดงความอาลัย และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงไปพร้อมกันอย่างอบอุ่น.

ที่มา aomphiyada

