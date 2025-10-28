ซุปตาร์บันเทิง

เป็นอีกคู่ที่แฟนๆ รอคอย สำหรับ สองสาวเคมีดีงาม ‘ลีน่า’ ลลินา ชูเอ็ทท์ และ ‘หมิว’ ณัชชา มงคลาภิวัฒน์ ที่จับคู่กันปังในซีรีส์แซฟฟิก “รักสุดท้าย My Safe Zone The Series” ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
★ แต่ละคนรับบทเป็นใคร?
ลีน่า – “รับบท อลิน เป็นช่างภาพสายแฟชั่นที่มั่นใจและมีเป้าหมายชัดเจน เติบโตมากับคุณแม่แค่ 2 คน ทำให้แม่คาดหวังในตัวอลินสูง ชีวิตอลินเหมือนจะดีจนกระทั่งรู้ว่าคนรักที่กำลังวางแผนจะแต่งงานด้วยนอกใจ กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิต”
หมิว – “หมิวรับบท เจน ค่ะ เป็นเชฟและเจ้าของร้านเชฟเทเบิ้ล เป็นคนรักจริง รักมั่นคง และยินยอมที่จะอดทนรอความรัก รักอิสระไม่อยู่ในกรอบ ภายนอกดูนิ่งแต่หากคนที่สนิทก็มีความเด็ก งอแง งอน โดยเฉพาะกับอลิน เพื่อนสนิทที่ ตัวเองแอบรัก”
★ ซีรีส์เรื่องนี้ หมิวคือใหม่เลย?
หมิว – “ค่ะ เป็นเรื่องแรกกับทางช่อง 3 แต่โชคดีมีพาร์ตเนอร์แบบพี่ลีน่าช่วย การถ่ายทำง่ายขึ้นเยอะมากค่ะ เพราะมันจะมีซีนดราม่าหรือซีนอะไรที่อาจต้องใช้สกิลเยอะหน่อย แต่เรามีพี่ลีน่าช่วยส่งอารมณ์ พออารมณ์ถึงทุกอย่างก็ง่าย”
ลีน่า – “หนูว่าละครหรือซีรีส์ที่เริ่มต้นใหม่ มันคือการเริ่มต้นจากศูนย์ เราต้องจูน กับนักแสดง อย่างซีนดราม่าที่ต้องใช้ความรู้สึกเยอะๆ ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับหนูนะ เราก็ช่วยกันและกัน น้องก็ช่วยหนูเหมือนกัน”
★ เราสนิทกันมาอยู่แล้ว พอร่วมงานกันมันไหลลื่นเลยไหม?
ลีน่า – “ถือว่าลื่นนะคะ มันง่ายในมุมที่เรารู้สึกสบายใจกับคนนี้ เวลาเข้าฉาก เปิดใจคุยกัน ทำให้กระบวนการตรงนั้นง่ายขึ้นเยอะมาก แต่อาจจะมีบางอย่างที่ต้องปรับจูน เพราะจากที่รู้จักกันในฐานะรุ่นพี่ รุ่นน้องที่จุฬาฯ อันนี้เปลี่ยนสถานะมาเป็นอีกแบบนึง ก็ต้องมีมุมที่ จูนกันใหม่
อย่างไลฟ์สไตล์ปกติ หนูเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วน้องเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ต เราก็ต้องมาปรับตรงกลางว่านี่คือตรงกลางของเรา แต่ตอนนี้พวกเราอยู่ตัวแล้ว เราเข้าใจกันแล้ว”
หมิว – “เรื่องการแสดงเหมือนจังหวะในการพูดคิวแรกๆ อาจยังติดขัด แต่พอไปเรื่อยๆ ก็โอเคกันมากขึ้น”
★ รู้จักกันมาก่อน พอมาเล่น เลิฟซีนด้วยกันเขินไหม?
หมิว – “เขินนะ”
ลีน่า – “เขินค่ะ ถ้าเป็นเลิฟซีนไม่ว่ากับใครก็เขินนะ เมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่ในสถานะแบบนี้ แต่เป็นน้องก็เป็นอีกแบบนึง แล้วหนูไม่เคยเล่นเลิฟซีนอะไรขนาดนี้ เชื่อว่าน้องก็คงไม่เคยเลิฟซีนขนาดนี้ มันมีหลายเลเวลมาก”
★ คุยกันไหมว่าได้ แค่ไหน?
หมิว – “ไม่มีค่ะ ไปสุด รู้สึกยังไง ก็ไปอย่างนั้นจนสั่งคัต”
ลีน่า – “เต็มที่ค่ะ”
★ มีอะไรนำเสนอผู้กำกับฯ ไหม?
ลีน่า – “มีบ้างค่ะ บางทีเลิฟซีนเราลองทำแบบธรรมชาติของเรา เหมือนเราซ้อม ไม่ได้มีในบท ก็มีเสนอผู้กำกับฯไปหลายซีนเลยค่ะ”
หมิว – “แค่ตอนซ้อมเรารู้สึกอยากแอดเพิ่ม มันปรับตาม หน้างานมากกว่า”
★ คิดว่าเคมีเราสองคนเป็นเคมีแบบไหน?
หมิว – “เคมีแบบธรรมชาติ เป็นแบบนี้มา 7 ปีแล้ว เพิ่มแค่ความผูกพันสนิทกันมากขึ้น”
ลีน่า – “รู้สึกยังไงเราก็แสดงออกแบบนั้น ทุกคู่จะมีเคมีแบบเฉพาะ อันนี้ก็จะเป็นเคมีแบบใหม่ที่อยากให้ทุกคนลองชิมค่ะ”
กัณฑมาศ ธรรมณี
กรผกา ธีระจารุวรรณ