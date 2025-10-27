ดาว พอฤทัย เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ขบวนพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีตลอดไป
เมื่อวานนี้ (26 ตุลาคม 2568) ดาว พอฤทัย บุณยะจินดา ร่วมเข้าฯ รอรับเสด็จขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง
โดย คุณดาว ได้โพสต์คลิป พร้อมข้อความถวายอาลัยว่า “กราบแทบเบื้องพระยุคลบาท น้อมส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง สู่สวรรคาลัย ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีตลอดไป forever in our hearts”
