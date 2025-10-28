ฮัลโหลดารา – ศิลปินสาวดอกหญ้า ต่าย อรทัย ปล่อยเพลงใหม่ “ต้องให้เป็นไผในตอนนี้” ส่งท้ายอัลบั้ม “ผู้หญิงหัวใจอีสาน” สื่อถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน
–ศิลปินสาวดอกหญ้า ‘ต่าย อรทัย’ ปล่อยเพลงใหม่ “ต้องให้เป็นไผในตอนนี้” ส่งท้ายอัลบั้ม “ผู้หญิงหัวใจอีสาน” ออกมาให้ฟังกันแล้ว “เพลงนี้ กับหลายความรักที่เรารู้สึกว่า จากวันนึงเราเคยเป็นคนที่ใช่แล้ววันนึงกลายเป็นไม่ชัวร์ขึ้นมา แล้วต้องมานั่งตั้งคำถามกับตัวเองว่า ต้องให้ข่อยเป็นไผในตอนนี้ ต่ายอยากจะให้ทุกคนหันหน้ามาคุยกัน และอยากจะให้เป็นคนเดิม คนที่ใช่ ตลอดไป เพราะเราก็อยากให้ทุกคู่รัก รักกันจริงๆ และก็มีความสุขจริงๆ ฝากเข้ามาชมเอ็มวีด้วยค่ะ”
–ช็อปตลาดแตก ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ร่วมกับ ชมรมนักข่าวบันเทิง จัดงาน ตลาดนัดคนข่าวบันเทิง วันที่ 7-9 พ.ย. ณ ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เพลินกับกิจกรรมของศิลปิน-ดารา โก้-มิสเตอร์แซ็กแมน, เล้ง-แสตมป์ จากซีรีส์ลอยแก้ว, วงWISSY และ วงBLOSSOM จาก Idol Exchange ตื่นตาตื่นใจกับของกินของใช้กว่า 50 บูธ ร้านเด็ดจากเหล่าศิลปินดารา อาทิ ร้าน MAMECHA by แม็กกี้ อาภา ร้านเรือนเกด ของเกด ธิญาดา พรรณบัว ร้านส้มตำแม่น้อย โพธิ์งาม
–ปังตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ ภาพยนตร์ “ตาโขน The Cursed Mask” ค่าย Star Hunter Entertainment ร่วมโปรดักชั่นกับ iQIYI (อ้ายฉีอี้) กำกับฯ โดย มิ ภูวดล เนาว์โสภา นำแสดงโดย มอสหลง ภาณุวัฒน์, เดียร์น่า ฟลีโป, เจแปน พลอยปภัส, ต้องเต ธิติ, แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์, แม่นกน้อย, เดี่ยว ชูพงษ์ ฯลฯ ที่หยิบยกความเชื่อและพิธีกรรมตาโขนจากวัฒนธรรมพื้นถิ่น มานำเสนอผ่านมุมมองใหม่ ผสานด้วยบรรยากาศหลอนชวนระทึกขวัญ เขย่าประสาท กับความลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากาก พิสูจน์พร้อมกัน 20 พ.ย. นี้ในโรงภาพยนตร์
–ลุ้นเป็นหนึ่งผู้โชคดีร่วมกิจกรรม “Haier Fans Festival” กับศิลปินหนุ่มฮอต ‘แบมแบม’ ในวันที่ 26 ธ.ค. 68 เพียงร่วมสนุกในแคมเปญ Enjoy Every Season กับโปรโมชั่นจาก ไฮเออร์ ประเทศไทย เพียงซื้อสินค้าใน 7 หมวดหมู่ เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ตู้แช่ ทีวี และเครื่องทำน้ำอุ่น โดยทุกๆ ยอดซื้อ 5,000 บาท รับไปเลย 10 สิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ วันนี้ถึง 31 ต.ค.68 ติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : Haier Thailand, Instagram : @haierthailand_official,