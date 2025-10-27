‘เก่ง – น้ำปิง’ สุดซึ้งส่งท้ายซีรีส์ที่สร้างปรากฏการณ์ ‘พ่อครูภรัณ – เขมจิรา’ บทสรุปความเชื่อ คำสาป ความรัก และการเดิมพันด้วยชีวิต ในซีรีส์‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’
เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่สร้างปรากฏการณ์ให้แฟน ๆ ต้องลุ้นตามไปทุก EP พร้อมกับความหลอนที่ดูแล้วต้องระแวงหลังอยู่ตลอด สำหรับ ‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’ ภายใต้การผลิตของ ‘บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด’ โดยได้รับคำชื่นชมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ EP แรก และขยายฐานแฟนซีรีส์ใหม่ ๆ ให้ได้มาติดตามจนทำให้มี Topic พูดคุยกันทุกสัปดาห์ ซึ่งเดินทางสู่ฉากสุดท้ายที่ถึงเวลาปิดจบเรื่องราว การเอาตัวรอดของ ‘เขมจิรา’ และการช่วยเหลือจาก ‘พ่อครูภรัณ’ การฝ่าด่านสุดหินที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน สู่ฟ้าหลังฝนที่สวยงาม ชวนแฟนซีรีส์ที่เอาใจช่วยแบบสุดพลังได้มารวมตัวสร้างภาพจำอีกครั้งในงาน KHEMJIRA FINAL BLESSING ‘งานบุญเขมจิรา’ ซึ่งจัดขึ้น พร้อมกับร่วมชม Final EP ไปด้วยกัน ณ Union Hall, Union Mall ที่เสกบรรยากาศให้เหมือนได้มางานบุญเฮือนพ่อครู
เปิดตัวด้วยขบวนฟ้อนรำที่อ่อนช้อยและงดงาม ต้อนรับงานบุญกับทีมนักแสดงนำโดย เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย, น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง, เติ้ล มติมันท์ ศรีบุญเรือง, เฟิร์สวัน วรรณกร เรืองรัตน์, กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล, แพทจิ จิรชาติ บุษปวนิช, ปัง พิรุฬห์วัตน์ พรมรัตน์, เน็ต สิรภพ มานิธิคุณ, น้ำมนต์ กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต, เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ และ แม่นกน้อย อุไรพร ที่มาร่วมส่งท้าย ‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’ และได้ร่วมพูดคุยถึงซีรีส์ที่สร้างปรากฏการณ์ในวงการบันเทิง นำความเชื่อ ไสยศาสตร์ และความรัก ที่หลอมรวมเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ ความช่วยเหลือจาก ‘พ่อครูภรัณ’ ที่ทำให้ ‘เขมจิรา’ รอดชีวิต แต่กว่าจะผ่านคำสาปก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด ทำเอาแฟน ๆ หายใจไม่ทั่วท้อง หลอนไปกับการล้างแค้นของ ‘ผีรำพึง’ ที่ตามรังควานไม่หยุด ยิ่งได้ชมแบบจอใหญ่ยักษ์ และเสียงที่ดังกระหึ่ม ทำให้ฉากหลอนก็ชวนขนลุก และจากจบก็กลายเป็นโมเมนต์ที่ลืมไม่ลง รวมถึงสิ่งที่ถูกพูดถึงจนเป็นกระแสมาตลอดกับ ความน่าสงสารของ ‘เขมจิรา’ ที่ต่างส่งใจช่วย ‘น้ำปิง’ ที่รับบทตัวละครนี้ให้รอดชีวิตให้ได้ และ ‘พ่อครูภรัณ’ ผู้มีอาคมไสยขาวซึ่ง ‘เก่ง’ ตกหัวใจคนดูให้เป็นทีมเดียวกันกับความกร้าวใจของพ่อครูในยุค 2025 ที่ใส่เสื้อแหวกอกในตำนาน
ซีรีส์ ‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’ อำนวยการสร้างโดย ‘อ๊อฟชั่น กิตติพัฒน์ จำปา’ พร้อมกับนั่งแท่นเป็นผู้กำกับ ร่วมกับ ‘ภานุวัฒน์ อินทวัฒน์’ และ ‘รอน ภัทรภร โตอุ่น’ ที่สร้างสรรค์ความหลอน สื่อสารเรื่องราวออกมาได้อย่างละเอียดในทุกจุด เพื่อให้ได้สัมผัสถึงซีรีส์ Boy Love แนว Romantic Horror สอดแทรกวัฒนธรรมอิสานและความเชื่อได้อย่างลงตัว จากผลตอบรับที่ดีมาตลอด การันตีได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาด
งานนี้ ‘เก่ง – น้ำปิง’ เผยว่า “ขอบคุณแฟนซีรีส์ทุกคนที่ติดตาม เขมจิราต้องรอด กันมาตั้งแต่ต้น เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเราเลยครับ ปลื้มใจและดีใจมาก ๆ ที่ผลงานเรื่องนี้ ซึ่งพวกเราทีมนักแสดงทุกคนตั้งใจอย่างมากเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ได้เห็นทุก ๆ ฟีดแบคเป็นพลังใจให้กับทีมนักแสดงมาก ๆ ดีใจที่ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ทุกคนชื่นชอบและเป็นลิสต์ซีรีส์โปรดที่ติดตาม ขอบคุณจากหัวใจของทีมนักแสดงทุกคนครับ”
นอกจากได้ตื่นเต้นไปกับการชม Final EP แบบจอใหญ่ไปพร้อมกันแล้ว ยังได้ฟังเพลง OST. ในโชว์พิเศษจากทีมนักแสดงที่หยิบทุกเพลงในซีรีส์มาร้องให้ได้ฟังกันถึง 10 เพลง เริ่มด้วยการร่ายมนต์จาก ‘พ่อครูภรัณ’ อย่าง ‘เก่ง หฤษฎ์’ ในเพลง ‘มนตรา’ ความออดอ้อนด้วยเสียงใส ๆ จากเพลง ‘สมมติ’ ของ ‘น้ำปิง นภัสกร’ เคลิ้มเหมือนโดนเสกมนต์ในเพลง ‘เวทมนต์’ จาก ‘เติ้ล มติมันท์’ ตามหาคนที่รอจนได้เจอกันไปกับ ‘เฟิร์สวัน วรรณกร’ ในเพลง ‘จากฝัน’ แทนทุกความรู้สึกของ ‘รำพึง’ ด้วยเพลง ‘เธอต้องเจอ’ ซึ่ง ‘กรีน อัษฎาพร’ ถ่ายทอดออกมาได้อย่างตรงใจ ฟังเพลงช้าสะกดความอารมณ์ในเพลง ‘สลักจิต’ ผ่านเสียงของ ‘ปัง พิรุฬห์วัตน์’ Mood เศร้าต่อเนื่องด้วยเพลง ‘โตกว่านี้’ จาก ‘แพทจิ จิรชาติ’ ก่อนจะส่งต่อให้ ‘เก่ง – น้ำปิง’ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของ ‘พ่อครูภรัณ และ เขมจิรา’ ในเพลง ‘ทุกชาติภพ’ และ ‘เติ้ล – เฟิร์สวัน’ ที่จับมือร้องเพลงด้วยกันใน ‘จากนี้จะไม่ปล่อยมือ’ ปิดท้ายด้วยการเอื้อนลูกคอจากหมอลำชั้นครู ‘นกน้อย อุไรพร’ ในเพลง ‘ขวัญแก้วมาสู่คิง’ อีกหนึ่งบทเพลง OST. ‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’ ที่ถ่ายทอดพิธีช้อนขวัญให้กลับมาสู่ตัว
ถึงซีรีส์ ‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’ จะจบลงแล้ว แต่ยังสามารถชมออนไลเวอร์ชัน UNCUT ผ่านแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com รวมถึงชม MV OST. ซีรีส์ ‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’ ได้ผ่านทาง YouTube : DMD MUSIC