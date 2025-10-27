ปู่ไพวงษ์ แชร์โมเมนต์อบอุ่น ‘แอฟ-ปีใหม่’ พาไปทานข้าว เล่าเหตุการณ์น่าเอ็นดู หลานสาวยึดรองเท้าคิตตี้คุณย่า
เรียกว่าเป็นความน่ารักที่เห็นแล้วอดอมยิ้มไม่ได้เลยทีเดียว สำหรับ “บ้านเตชะณรงค์” ที่มี คุณปู่ไพวงษ์ และคุณย่า กับอดีตลูกสะใภ้คนสวย แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ และ น้องปีใหม่ หลานสาวสุดที่รัก ที่ทุกครั้งหากมีโอกาสเหมาะเจาะก็มักจะหาเวลามาพบปะเจอกันเสมอ
ล่าสุด ปู่ไพวงษ์ แชร์โมเมนต์อบอุ่นน่ารัก เมื่อ แอฟ ทักษอร และ น้องปีใหม่ มารับไปทานข้าว โดยมีคุณย่า, ภูผา และ มิ้นต์ ชาลิดา ไปด้วย ก่อนจะเล่าความน่ารักของหลานสาวที่บอกเลยว่าน่าเอ็นดูสุดๆ
โดยระบุว่า “ปีใหม่กับแม่แอฟ มารับปู่กับย่าไปทานข้าว ที่ร้าน Shade Bangkok ปีใหม่โตมากเกือบเท่าอาผา ใส่รองเท้าเบอร์เดียวกับคุณย่า เลยยึดรองเท้าคิตตี้ของคุณย่าไปเรียบร้อย”
ดูโพสต์นี้บน Instagram
ขอบคุณที่มา IG : pv_bonanza