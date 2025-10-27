‘ซี – นุนิว’ สมมงคนคลั่งรัก เกินฝันจัดคอนคู่ที่อิมแพ็ค อารีน่า ใน ‘CRAZY IN LOVE ZEENUNEW CONCERT 2025’ ข้ามทุกเซฟโซน พิเศษที่คอนนี้เท่านั้น!
COMPLETE แล้วกับเช็กลิสต์ที่ติ๊กถูกได้อีกข้อของ ‘ซี พฤกษ์ พานิช’ และ ‘นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์’ เมื่อความฝันกลายเป็นจริง ได้จับมือขึ้นคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรก ‘CRAZY IN LOVE ZEENUNEW CONCERT 2025’ กับสถานที่ในฝัน ‘อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี’ สาแก่ใจทั้งแฟนคลับ และ ‘ซี – นุนิว’ ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ในชีวิตของตัวเอง โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้รวมความเป็นที่สุดที่ทั้งคู่รีเควสทุกอย่างด้วยตัวเอง ให้เข้ากับชื่อคอนเสิร์ตที่สุดจะ CRAZY พาไปโลดแล่นกับความรักในหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งคอนเสิร์ตบนเวทีที่ออกแบบมาให้เป็นรูปหัวใจ และอะไรที่ไม่เคยได้เห็น ก็ได้เห็นเต็มตา ได้เห็นด้วยตาเนื้อในคอนเสิร์ตที่สุดพิเศษครั้งนี้
เริ่มต้นความ CRAZY แรกด้วยฉากเปิดที่ ‘นุนิว’ โหนสลิงลอยมาจากบนฮอลล์ เปิดตัวแบบท้าความสูงได้สุดอลังการสานฝันของตัวเองที่อยากทำมานาน และได้เห็นกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ พร้อมแท็กทีม ‘เฮียซี’ มาในเพลง ‘CRAZY IN LOVE’ จัดช็อตหวานและความเซ็กซี่ให้สมกับชื่อเพลงและชื่อคอนเสิร์ต ซีนเปิดตัวกรี๊ดจนเสียงแทบแตกแล้ว แต่ตลอดคอนเสิร์ตจะทวีความ CRAZY ขึ้นเรื่อย ๆ รันต่อด้วย SPECIAL SINGLE อย่าง ‘HEART QUARK’ ที่เพิ่งเปิดตัวโดยเป็นเพลงคู่ที่เต้นด้วยกันเป็นครั้งแรก ทำให้คนดูใจสั่นไปกับท่าเต้นที่แทบจะหยุดหายใจ ซึ่งทั้งคู่บอกเพลงนี้เต้นแบบไม่มีแอ๊บ และเติมฟิลเตอร์สีชมพูให้กับ พาร์ทของคนอินเลิฟกันต่อกับเพลง ‘คลั่งรักเธอ (Dopamine)’ ที่เปิดตัว ‘น้อง ZON’ มาสคอตที่เป็นตัวแทนของคู่ ‘ซี – นุนิว’ ในงานนี้เป็นงานแรก
มีรักที่ทำให้ใจสั่นแล้ว แต่อีกด้านก็ต้องเจอความสัมพันธ์ที่ Toxic จนเอาใจออกมาไม่ได้ โดย ‘นุนิว’ ได้ปล่อยพลังเสียงผ่าน High Note ที่บอกให้รู้ถึงใจที่อ่อนล้าจนอยากให้หันมาเห็นกันบ้างในเพลง ‘WANNA BE YOUR (อยากให้เธอรัก)’ ดึงอารมณ์ให้เจ็บหนักกันต่อกับ ‘สถานีอกหัก (BROKEN HEART STATION)’ ซิงเกิลเดี่ยวของ ‘ซี’ ที่ถูกทิ้งกลางทางจนทำให้ต้องพักใจก่อน งานนี้ยังได้เห็นลีลาการแดนซ์แบบใหม่ แบบสับเวอร์ชัน ‘ซี – นุนิว’ ในเพลง ‘TROUBLE MAKER’ และทั้งคู่ได้ปิดท้ายพาร์ทนี้ด้วยเพลงที่ผ่านทั้งช่วงเวลาที่ทุกข์และสุขมาด้วยกันอย่าง ‘ทุกนาทีที่สวยงาม (Always With Me)’ ฟูลฟิลอารมณ์ขึ้นไปอีกด้วยจอบนเวทีที่มีภาพคู่ให้เห็นที่ผ่านมาด้วยกันและเต็มไปด้วยความสุข
เข้าสู่ช่วงที่เล่นกับใจแฟน ๆ ที่สุด จนทำให้กรี๊ดสนั่น ไปกับความรักที่เต็มไปด้วยความเซ็กซี่ เปิดด้วยความเผ็ชกับสเต็ปแดนซ์ของ ‘นุนิว’ ในเพลง ‘IGLOO’ และ ‘GABRIELA’ กับคอสตูมที่เซ็กซี่ตามคอนเซปต์พาร์ทนี้ กำไรแฟน ๆ ที่ได้เห็นมิติใหม่ของนุนิวแต่อาจจะไม่ถูกใจเฮียซีเท่าไหร่ และที่โดนใจแฟนคลับ แถมทำให้นั่งไม่ติดกับเพลง ‘STUCK WITH YOU’ ในเวอร์ชันปี 2025 ที่ได้เห็นอีกครั้ง หลังจากเคยโชว์ครั้งแรกในคอนเสิร์ต DMD LAND ซึ่งเป็นเพลงที่ทำตามเสียงเรียกร้องของแฟน ๆ แต่ครั้งนี้กรี๊ดกันสุดเสียงกับทุก Movement ที่คาดไม่ถึงของซีนที่ ‘ซี – นุนิว’ เต้นคู่กันแบบหายใจรดต้นคอ ยังไม่ทันจะฟื้นจากซีนสุดเซ็กซี่ก็หวีดความแซ่บกันต่อกับโชว์เดี่ยวของ ‘ซี’ ที่ซ้อมเต้นมาอย่างดีในเพลง ‘KILLIN’ IT GIRL’ และกร้าวใจไปอีกกับท่อนฮุคที่มีท่าเต้นประจำตัวกับ ‘HIT ME UP’ แถมได้เจ้าของเพลงอย่าง ‘TIMETHAI’ มาเป็นแขกรับเชิญและดวลเอวไปด้วยกัน ส่วน ‘นุนิว’ ก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในเพลง ‘SUPERMATURAL’ ที่ร้องถึงทุกคีย์ จะเสียงสูงแค่ไหนก็เอาอยู่ และความเซ็กซี่ของพาร์ทนี้ยังไม่จบ ‘ซี – นุนิว’ เซอร์วิสหนักด้วยลีลาการเต้นที่ร้อนแรง ทำแฟน ๆ ที่ดูถึงกับกลั้นหายใจในเพลง ‘แถวนี้อันตราย’ และ ‘คุมเกมส์’ ปิดพาร์ทนี้ด้วยโชว์เดี่ยวของ ‘นุนิว’ ที่ชวนสาว ๆ ‘DREAMGALS’ มาเต้นจอย ๆ ไปด้วยกันในเพลง ‘SORRY’
พักความเผ็ช ให้ได้หายใจ หายคอ แต่มาขำจนปวดท้องแทนกับพาร์ทการละคร ลูกทุ่ง ซี เด้อเรลล่า ที่ได้ 2 นักแสดง ‘ปิงปอง ธงชัย’ และ ‘นินิว’ จากแก๊งตาคลี มาร่วมจอยบนเวที ต่อบทละครสด ๆ ให้เข้ากับเพลงลูกทุ่ง ทั้ง ยาใจคนจน, ไผว่าน้องเจ้าชู้, สังหารหมู่ แถมยังได้เห็นซีนขอแต่งงาน จนทำกรี๊ดกันลั่นฮอลล์ เข้ากับเพลง ‘อยากเปลี่ยนนามสกุล’ และได้เห็นลีลาการ Twerk ของ ‘นุนิว’ ที่แสบซน เพราะการบิ้วของปิงปอง งานนี้งัดสารพัดมุขสุดพีคมาโชว์ให้ได้ขำจนน้ำตาเล็ด ก่อนจะไปฮากันเต็มๆ ในหนัง ‘ดีว่า..ราวี’ ที่ ‘นุนิว’ เล่นด้วยกันในปีหน้า
กลับสู่พาร์ทการร้องกันต่อ ในช่วงของ Ride or Die รักที่เต็มไปด้วยความยึดมั่น เปิดมาด้วยการประชันเสียงร้องของ ‘ซี – นุนิว’ ในเพลง ‘BRING ME TO LIFE’ และ ‘นุนิว’ ยังอัปเลเวลอีกขั้นให้แฟน ๆ ได้เห็นในอีกมิติการร้องที่นุนิวใช้เทคนิคการเอื้อนลูกคอ สะกดทั้งอิมแพ็ค อารีน่า ให้ตั้งใจฟังในเพลง ‘ภวังค์จิต’ ก่อนจะส่งให้ ‘เฮียซี’ มาร้องเพลงรักในเพลง ‘YOUR EVER’ เพิ่มดีกรีให้เวทีได้ลุกเป็นไฟกับพลังความแซ่บที่ ‘ZEENUNEW X PERSES’ แดนซ์เก็บอยู่ทุก Beat ในเพลง ‘ABRACADRABA’ และ ‘PERSES’ ยังเสิร์ฟสเต็ปสับ ๆ กับโชว์เดี่ยวที่เอาอยู่ทั้งเวทีในเพลง ‘ห้ามขยับจับนะ’
เดือดกันมามาก ปรับสู่ช่วงของความซึ้ง เซอร์ไพรส์ด้วยการร้องเพลงภาษาจีนในเพลง ‘BIG FISH’ จาก ‘นุนิว’ และเพลง ‘HOW HAVE YOU BEEN’ ผ่านเสียงร้องของ ‘ซี’ ที่ทั้งคู่เคยร้อง Cover ไว้ และหยิบมาร้องกันอีกครั้งบนเวทีนี้ให้แฟน ๆ ได้หายคิดถึง ซึ้งเท่านี้ยังไม่พอ เพราะ ‘ซี – นุนิว’ เลือกเพลงความหมายดี ๆ มามอบให้กับ ซนซน ซันไชน์ นานานุ (ชื่อเรียกแฟนคลับ) ที่ซัพพอร์ตกันมาเสมอ ด้วยเพลงที่ความหมายตรงตัวอย่าง ‘เพลงรัก’ และ ‘รักคุณเข้าอีกแล้ว’
ส่งท้ายด้วยความสนุกของคนที่ถูกจับได้ว่าแอบรักในเพลง ‘เพื่อนแบบใด’ ที่สุดพิเศษเพราะมี ‘น้อง ZON’ มาสคอตมาร่วมสร้างสีสันบนเวที ก่อนจะปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยการขึ้นรถลายน้อง ZON ไปหาแฟน ๆ แบบทั่วถึงและแจกของที่ระลึก พร้อมกับเมดเล่ย์รวมเพลงรักที่ย้ำแล้ว ย้ำอีกว่า รักมากจริง ๆ ทั้งเพลง รักก็รักดิ, ที่รักที่รัก และคือเธอ ซึ่งทั้งหมดเป็นเพลงที่มีความหมาย เพราะเป็น OST. จากซีรีส์ที่แจ้งเกิด ‘ซี – นุนิว’ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว สู่วันที่ได้จัดคอนเสิร์ตคู่กันบนเวทีอิมแพ็ค อารีน่า ในวันนี้ ทั้ง ซีรีส์ นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ (Cutie Pie) รวมถึง นิ่งเฮีย 2 You (Cutie Pie 2 You) และ ผลงานล่าสุดอย่างซีรีส์ ข้ามฟ้าเคียงเธอ (The Next Prince) ก่อนจะลากันด้วยเพลงใหม่ล่าสุดของทั้งคู่อย่าง ‘HEART QUARK’ ที่โชว์อีกครั้ง แต่แซ่บมากกว่าเดิม
ตะโกนได้ดัง ๆ ว่า สาแก่ใจ สมการรอคอยแฟน ๆ อย่างที่สุด กับ ‘CRAZY IN LOVE ZEENUNEW CONCERT 2025’ คอนเสิร์ตคู่ที่ ‘ซี – นุนิว’ ยิ่งกว่าทำถึง เพราะทำเกินเรื่องมาก ไปสุดทั้ง Performance ร้อง เต้น เอ็นเตอร์เทน เสิร์ฟซีนหวานไม่มีพัก หยอดความรักให้กัน ทั้งดึงตัวมาโอบและกอดตลอดทั้งคอนเสิร์ต รวมถึงหอมกันสุดปอดไม่มีเขินแฟน ๆ นับหมื่นคนที่เป็นพยาน แถมตั้งกล้องรอเก็บโมเมนต์สุดฟิน ตรงธีม ‘CRAZY IN LOVE’ สมมงคนคลั่งรัก ที่ซัพพอร์ตกันมานานถึง 5 ปี และสิ่งที่ไม่แพ้ความหวานต้องยกให้คอสตูมสุดแซ่บกับชุดซีทรู โชว์หุ่นและผิว ให้แฟน ๆ ได้เห็นกันทุกองศา โดยตลอดทั้ง 5 ชั่วโมง พิสูจน์ให้เห็นว่า ‘ซี – นุนิว’ กล้าที่จะข้ามทุก Safe Zone เพื่อมอบความพิเศษให้กับแฟนคลับเฉพาะคอนนี้เท่านั้นจริง ๆ !