ดุ๊ก ภาณุเดช เคลียร์เอง! ขายบ้าน 28 ล้านไม่ใช่เพราะตกอับ แค่ย้ายไปสูดอากาศดีที่เขาใหญ่

กลายเป็นประเด็นเมาท์สนั่นโลกออนไลน์ หลังนักแสดงรุ่นใหญ่ “ดุ๊ก ภาณุเดช” โพสต์ประกาศขายบ้านหรูราคา 28 ล้านบาท บนที่ดินกว่า 167 ตารางวา หลายคนถึงกับโยงว่าเจ้าตัวกำลังเจอมรสุมชีวิต หรือถึงขั้น “ตกอับ”

แต่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองผ่านฟซบุ๊กบอกชัด ๆ ว่า “ไม่ได้เป็นดาราตกอับ ไม่ได้ไม่มีงานทำหรอกครับ ที่ขายเพราะจะย้ายมาอยู่บ้านใหม่ที่เขาใหญ่หลังนี้ บางคนก็ใส่ใจดีจัง!”

พร้อมติดแฮชแท็กแน่น ๆ สไตล์คนรักบ้านว่า #สร้างบ้าน #แต่งบ้าน #จัดสวน #เขาใหญ่ #KhaoYai #BhanudejHomesAndGardens

ดูเหมือนงานนี้หนุ่มดุ๊กไม่ได้ขายเพราะจำเป็น แต่ขายเพราะจะไปใช้ชีวิตสุดชิลในบ้านหลังใหม่ท่ามกลางธรรมชาติที่เขาใหญ่แทน เรียกว่าไม่ใช่ดาราตกอับ แต่เป็นดาราที่อัปเกรดไลฟ์สไตล์ต่างหาก!

