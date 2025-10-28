ชิน-ลิลลี่ เปิดใจชีวิตคู่หลังจดทะเบียนสมรสครบปี คุณพ่อลิลลี่พูดคำเดียว “เอาไปแล้ว อย่าเอามาคืน” เตรียมสร้างเรือนหอ-แพลนแต่งงานแบบอบอุ่น
เตรียมสร้างเรือนหอแพลนแต่งงานสุดอบอุ่นสไตล์มินิมอล อีกหนึ่งคู่รักที่ขึ้นแท่นว่าที่บ่าวสาว สำหรับ ลิลลี่ ภัณฑิลา กับ ชิน ชินวุฒ และที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดพวกเขาก็ได้ควงแขนเปิดใจในรายการ โต๊ะหนูแหม่ม รีวิวชีวิตคู่หลังจดทะเบียนสมรส ในฐานะสามีภรรยา
ถามถึงชีวิตความรัก จดทะเบียนสมรสจะครบ 1 ปีแล้ว?
ชิน : “ตอนนี้จดทะเบียนมาได้จะครบ 1 ปีแล้ว เดือนหน้า เดือนพฤศจิกายน”
ลิลลี่ : “แล้วจำวันได้ไหม”
ชิน : “จำได้วันที่ 15 พฤศจิกายน”
ลิลลี่ : “ดีมาก”
แพลนกันไว้ยังไงบ้าง จดทะเบียนแล้ว ในส่วนของงานแต่งล่ะ?
ชิน : “ตอนนี้ทำบ้านอยู่ครับ ใกล้แล้วครับ”
ลิลลี่ : “พอทำบ้าน สเตปต่อไปก็คงเป็นงานแต่งค่ะ คือตอนแรกก็แพลนว่าปีนี้จะถ่ายพรีเวดดิ้งนะ แต่งานทุกอย่างมันรัดเอาว่าต้องเลือกงานก่อนหรือว่าเอาบ้านก่อน ก็รอบ้านเสร็จก่อน”
งบงานแต่งงานวางไว้ยังไง เท่าไร?
ชิน : “ไม่ได้คิดเรื่องงบ แต่คิดเรื่องธีมมากกว่า มีภาพที่อยากเห็น คือจริงๆ เราทั้งสองคนไม่ได้มีภาพที่อยากจะจัดใหญ่มาก อยากให้มันเป็นงานแฟมิลี่มากกว่า อยากเป็นงานครอบครัวอบอุ่น เป็นงานที่มีเพื่อนสนิท คนสนิทอะไรแบบนี้ และก็อยากให้เป็นงานอบอุ่นที่เป็นครอบครัว เหมือนแบบเป็นฟีลโต๊ะไดนิ่ง”
ลิลลี่ : “อยากให้มันเป็นงานอบอุ่น คลาสสิกและมินิมอล เป็นไปตามที่เราวางไว้”
ชิน : “คำว่ามินิมอล ผมไม่เคยเชื่อลี่เลยสักครั้ง (หัวเราะ) อย่างบ้านบอกว่าลักชูรี่ มินิมอล ทุกวันนี้อย่างเดียวที่มินิมอลเลยนะ คือเวลานอนกู (หัวเราะ) ที่เหลือไม่มีอะไรมินิมอลเลย”
กว่าจะผ่านด่านจดทะเบียนสมรสมาได้ ต้องทำยังไงให้เค้ายกลูกสาวให้?
ชิน : “ตอนที่ไปขอ ป๋าก็พูดมาประโยคเดียวว่า ชิน..โนรีฟันนะ เอาไปแล้วเอาไปเลย ไม่ต้องเอาคืนนะ”
ลิลลี่ : “หนูว่ากว่าที่ป๋าจะพูดคำนี้ออกมาได้ เค้าต้องเชื่อมั่นมากๆ ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี พี่ชินก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างกับครอบครัวหนู ด้วยสไตล์ของป๋า และแม่ก็ค่อนข้างจะไม่เหมือนพี่ชิน คือที่บ้านหนู คุณแม่ คุณยายเรียบร้อยมาก
ตอนแรกเค้าก็อาจจะคิดด้วยความที่ลุคพี่ชินเค้าดูแบด ด้วยท่าเต้นอะไรเค้าอีก ทุกอย่างมันส่งหมด มันไม่ง่ายที่เราจะพาเค้าไปคุยกับผู้ใหญ่ คือผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเค้าไม่ใช่ผู้ชายที่ดี เค้าดูแบด
แต่ลี่เป็นคนที่แบบไม่เชื่อใคร จะขอพิสูจน์ด้วยตัวเอง ถ้ามันจะเจ็บ เดี๋ยวเจ็บด้วยตัวเองไม่เป็นไร ทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกแล้ว หนูก็จะบอกกับป๋าว่า หนูไม่มีทางเลือกสิ่งที่ไม่ดีให้กับชีวิตเราหรอก อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วง”