ชิน-ลิลลี่ เปิดใจชีวิตคู่หลังจดทะเบียนสมรสครบปี คุณพ่อลิลลี่พูดคำเดียว “เอาไปแล้ว อย่าเอามาคืน” เตรียมสร้างเรือนหอ-แพลนแต่งงานแบบอบอุ่น

เตรียมสร้างเรือนหอแพลนแต่งงานสุดอบอุ่นสไตล์มินิมอล อีกหนึ่งคู่รักที่ขึ้นแท่นว่าที่บ่าวสาว สำหรับ ลิลลี่ ภัณฑิลา กับ ชิน ชินวุฒ และที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดพวกเขาก็ได้ควงแขนเปิดใจในรายการ โต๊ะหนูแหม่ม รีวิวชีวิตคู่หลังจดทะเบียนสมรส ในฐานะสามีภรรยา

ชิน-ลิลลี่ เปิดใจชีวิตคู่หลังจดทะเบียนสมรสครบปี คุณพ่อลิลลี่พูดคำเดียว “เอาไปแล้ว อย่าเอามาคืน”

ถามถึงชีวิตความรัก จดทะเบียนสมรสจะครบ 1 ปีแล้ว?

ชิน : “ตอนนี้จดทะเบียนมาได้จะครบ 1 ปีแล้ว เดือนหน้า เดือนพฤศจิกายน”

ลิลลี่ : “แล้วจำวันได้ไหม”

ชิน : “จำได้วันที่ 15 พฤศจิกายน”

ลิลลี่ : “ดีมาก”

แพลนกันไว้ยังไงบ้าง จดทะเบียนแล้ว ในส่วนของงานแต่งล่ะ?

ชิน : “ตอนนี้ทำบ้านอยู่ครับ ใกล้แล้วครับ”

ลิลลี่ : “พอทำบ้าน สเตปต่อไปก็คงเป็นงานแต่งค่ะ คือตอนแรกก็แพลนว่าปีนี้จะถ่ายพรีเวดดิ้งนะ แต่งานทุกอย่างมันรัดเอาว่าต้องเลือกงานก่อนหรือว่าเอาบ้านก่อน ก็รอบ้านเสร็จก่อน”

ชิน-ลิลลี่ เปิดใจชีวิตคู่หลังจดทะเบียนสมรสครบปี คุณพ่อลิลลี่พูดคำเดียว “เอาไปแล้ว อย่าเอามาคืน”

งบงานแต่งงานวางไว้ยังไง เท่าไร?

ชิน : “ไม่ได้คิดเรื่องงบ แต่คิดเรื่องธีมมากกว่า มีภาพที่อยากเห็น คือจริงๆ เราทั้งสองคนไม่ได้มีภาพที่อยากจะจัดใหญ่มาก อยากให้มันเป็นงานแฟมิลี่มากกว่า อยากเป็นงานครอบครัวอบอุ่น เป็นงานที่มีเพื่อนสนิท คนสนิทอะไรแบบนี้ และก็อยากให้เป็นงานอบอุ่นที่เป็นครอบครัว เหมือนแบบเป็นฟีลโต๊ะไดนิ่ง”

ลิลลี่ : “อยากให้มันเป็นงานอบอุ่น คลาสสิกและมินิมอล เป็นไปตามที่เราวางไว้”

ชิน : “คำว่ามินิมอล ผมไม่เคยเชื่อลี่เลยสักครั้ง (หัวเราะ) อย่างบ้านบอกว่าลักชูรี่ มินิมอล ทุกวันนี้อย่างเดียวที่มินิมอลเลยนะ คือเวลานอนกู (หัวเราะ) ที่เหลือไม่มีอะไรมินิมอลเลย”

ชิน-ลิลลี่ เปิดใจชีวิตคู่หลังจดทะเบียนสมรสครบปี คุณพ่อลิลลี่พูดคำเดียว “เอาไปแล้ว อย่าเอามาคืน”

กว่าจะผ่านด่านจดทะเบียนสมรสมาได้ ต้องทำยังไงให้เค้ายกลูกสาวให้?

ชิน : “ตอนที่ไปขอ ป๋าก็พูดมาประโยคเดียวว่า ชิน..โนรีฟันนะ เอาไปแล้วเอาไปเลย ไม่ต้องเอาคืนนะ

ลิลลี่ : “หนูว่ากว่าที่ป๋าจะพูดคำนี้ออกมาได้ เค้าต้องเชื่อมั่นมากๆ ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี พี่ชินก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างกับครอบครัวหนู ด้วยสไตล์ของป๋า และแม่ก็ค่อนข้างจะไม่เหมือนพี่ชิน คือที่บ้านหนู คุณแม่ คุณยายเรียบร้อยมาก

ตอนแรกเค้าก็อาจจะคิดด้วยความที่ลุคพี่ชินเค้าดูแบด ด้วยท่าเต้นอะไรเค้าอีก ทุกอย่างมันส่งหมด มันไม่ง่ายที่เราจะพาเค้าไปคุยกับผู้ใหญ่ คือผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเค้าไม่ใช่ผู้ชายที่ดี เค้าดูแบด

แต่ลี่เป็นคนที่แบบไม่เชื่อใคร จะขอพิสูจน์ด้วยตัวเอง ถ้ามันจะเจ็บ เดี๋ยวเจ็บด้วยตัวเองไม่เป็นไร ทุกสิ่งทุกอย่างเราเลือกแล้ว หนูก็จะบอกกับป๋าว่า หนูไม่มีทางเลือกสิ่งที่ไม่ดีให้กับชีวิตเราหรอก อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วง”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
2

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
3

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
4

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
7

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
8

ใหม่ - เต๋อ ไม่เลื่อนงานแต่ง เผยแพลนลดแขกเหลือหลักสิบ จัดอย่างสุภาพเรียบร้อย ไม่เอิกเกริก
9

จับ รองผกก. พื้นที่นครบาล เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทญาติ รับเปิดบัญชีม้า ได้ค่าจ้างเดือนละ 7 หลัก
10

สาวเจ้าของร้านขายโทรศัพท์ น้ำใจงาม ทำเสื้อสีดำแจก สวมใส่ไว้ทุกข์ถวายความอาลัย