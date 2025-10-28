ดัง พันกร ประกาศเลื่อนวันจัดคอนเสิร์ต “DUNK PHUNKORN THE GOLDEN ERA CONCERT”
นักร้องคนดังยุค 90 “ดัง พันกร บุณยะจินดา” โพสต์ภาพข้อความ ประกาศเลื่อนวันจัดคอนเสิร์ต “DUNK PHUNKORN THE GOLDEN ERA CONCERT” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 พ.ย. ออกไปก่อน
เนื่องด้วยการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมงานและศิลปินขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด ทางทีมงานขอประกาศ เลื่อนการจัดคอนเสิร์ต “DUNK PHUNKORN THE GOLDEN ERA CONCERT” จากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ณ UOB LIVE @ EmSphere
ทีมงานทุกฝ่ายอยู่ระหว่างการปรับแผนงาน เพื่อให้โชว์ครั้งนี้ออกมาอย่างดีที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหา การแสดง และประสบการณ์ของผู้ชม ทั้งนี้ อาจมีการ เปลี่ยนแปลงรายชื่อแขกรับเชิญบางส่วน ตามความพร้อมของศิลปินแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการอัปเดตอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้
สำหรับผู้ที่ได้ซื้อบัตรไว้แล้ว สามารถใช้บัตรเดิมเข้าชมในวันใหม่ได้ตามปกติ หากท่านใด ไม่สะดวกเข้าชมในวันดังกล่าว สามารถขอคืนบัตรได้ โดยทีมงานจะประกาศรายละเอียดขั้นตอนการคืนบัตรให้ทราบโดยเร็วที่สุด
ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ ความอดทน และแรงสนับสนุนที่มอบให้กับพี่ดังและทีมงานเสมอมา แล้วเราจะได้พบกันอีกครั้ง ในค่ำคืนแห่ง “ยุคทองของดัง พันกร” ที่งดงามและสมบูรณ์แบบที่สุด