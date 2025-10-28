กุ้ง สุธิราช พาแม่ทำบุญวันเกิด มอบเงินสนับสนุน รพ.ศิริราช ที่ดูแลน้องสาว วิรดา วงศ์เทวัญ ตลอด 1 ปีก่อนจากไปอย่างสงบ
พระเอกลิเกชื่อดัง กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ พร้อมด้วยน้องเขย พาคุณแม่ไปทำบุญในวันคล้ายวันเกิด (27 ต.ค. 68) ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อมอบเงินสนับสนุนให้กับพยาบาลที่ดูแลน้องสาว วิรดา วงศ์เทวัญ มาตลอด 1 กว่า ก่อนจากไปอย่างสงบในวัย 37 ปี ด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 68 ที่ผ่านมา
โดย กุ้ง สุธิราช ได้โพสต์ภาพพร้อมคุณแม่ และน้องเขย สามีวิรดา ระบุข้อความว่า “เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 27 ต.ค. ของคุณแม่ทวีป เลยได้พาแม่มาทำบุญ มอบเงินสนับสนุนให้กับคุณพยาบาล รพ.ศิริราชที่ดูแลน้องวิรดามาตลอด 1 ปี กว่า ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกไปนาน ๆ นะครับ รักแม่ที่สุดนะครับ น้องวิกับพ่อคงจะอวยพรให้แม่อยู่บนฟ้า”.
ขอบคุณภาพจาก IG : kung_suthirat