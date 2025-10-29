ฮัลโหลดารา – 3 สาว “BNK48” ค่าย iAM เปลี่ยนลุกส์ใหม่ เซ็กซี่ขึ้น ปล่อย “Hip Chain” เพลงพิเศษจากยูนิต SYR3N สะท้อนตัวตน บวกกับสไตล์การร้องต่างจากเดิม
–ดูโอ้อินดี้ป๊อป “Whal & Dolph” ค่าย What The Duck ปล่อยเพลงใหม่ “สิ่งที่สวยงาม (I Wish Every Night)” คอนเซ็ปต์มาจากเรื่องจริงของ ‘ปอ’ ซึ่งบังเอิญเจอจดหมายที่หลานเขียนถึงพ่อที่เสียไป เขาจึงหยิบไอเดียนี้มาเขียน และส่งต่อให้ ‘น้ำวน’ ดูแลพาร์ตดนตรี ฟังเพลงนี้ได้แล้วทุกสตรีมมิ่ง
–หลังค่าย G’NEST ปล่อยภาพ Key Visual และ Teaser “ACHIRA” อัลบั้มที่ 2 ของ ‘ทิกเกอร์’ อชิระ เทริโอ ออกมาล่าสุด ด้วยลุกส์ที่โตเป็นหนุ่ม และบังเอิญ Vibe โดยรวมไปจนถึงสีผมของการคัมแบ๊กครั้งนี้ มีมวลคล้าย ‘แมว จิรศักดิ์’ อัลบั้ม BURN ปี 2543 ที่พ่อสร้างตำนานไว้เมื่อ 25 ปีที่แล้ว ปีนี้ถึงคิวลูกชายดังกระหึ่มบ้างแล้ว
–ทำแฟนๆ อดใจรอไม่ไหว หลัง 3 สาว “BNK48” แพนเค้ก พิทยาภรณ์, ฮูพ ปาฏลี และ ป๊อปเป้อ พิณญาดา ค่าย iAM เปลี่ยนลุกส์ใหม่ดูโตและเซ็กซี่ขึ้น ปล่อย “Hip Chain” เพลงพิเศษจากยูนิต SYR3N สะท้อนตัวตน บวกกับสไตล์การร้องที่ต่างจากเดิม โดยมี ‘Ecoondatrack’ ทำหน้าที่โปรดิวซ์ และ ‘กอล์ฟ F.HERO’ เป็น Executive Producer
–นักร้องสาว ‘กอกี้ กวิสรา’ กลับมาพร้อมพลังแห่งความรักครั้งใหม่ กับซิงเกิล “สะออนยู” จากอัลบั้ม “ก.เอ๋ย กอกี้” เพลงรักที่เล่าเรื่องผ่านภาษากลางสลับภาษาอีสานไปจนภาษาอังกฤษ ดนตรีผสมผสานลูกทุ่งกับกลิ่นอายอิเล็กทรอนิกส์ เติมสีสันความป๊อป ใส่ท่อนแร็พที่เธอเขียนและร้องเอง โดยได้ ‘เฟม KATECHA’ จาก 19Lab หมายเลข 90 มาช่วยปรุงรสให้กลมกล่อม
–แรงต่อเนื่อง “เพลงที่เธอไม่ฟัง” ของวง Bedroom Audio จากเพลงรักเรียบง่าย สู่ไวรัลล้านใจใน TikTok และส่งผลให้ตอนนี้มียอดชม MV พุ่งทะลุ 100 วิวล้าน บน YouTube เพลงนี้เริ่มไอเดียจาก ‘จ็อบ ึ กีต้าร์’ สมาชิกวงเล่าเรื่องเด็กผู้ชายที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งมาก แต่ไม่กล้าบอกตรงๆ จึงเลือกเขียนเพลงแทนใจ แม้ชื่อเพลงจะบอกว่า “เพลงที่เธอไม่ฟัง” แต่สุดท้ายทุกคนกลับ “ได้ยิน” และ “รู้สึก” ไปพร้อมกัน!