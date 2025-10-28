เขินเลยบอสบิ๊กทักแม่อ้อยไปว่าอะไร! ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ขอแชทแม่เบสท์ประโยคแรกที่ทักไป อ่านไม่ได้อันตรายมาก เจอคนเก่งทายถูกเป๊ะ
กองเชียร์คู่เพื่อนสนิทคู่นี้เยอะมากๆ สำหรับ บิ๊ก ฐิติวุฒิ หรือ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ และ เบสท์ คำสิงห์ ด้วยเคมีสองคนเวลาอยู่ด้วยกัน แถมความคล้ายกันเรื่องการขยันทำมาหากิน กตัญญูพ่อแม่ แถมสายเปย์ด้วยกันทั้งคู่ในการดูแลคนรอบข้าง ในโซเชียลก็มีโมเมนต์หวานเสิร์ฟแฟนๆให้ฟินกันอยู่เรื่อยๆ
ล่าสุด บิ๊ก กับ เบสท์ ขึ้นไลฟ์คู่กันผ่านทางติ๊กต็อก ตอนหนึ่ง เบสท์ ก็ได้ถามว่า
เบสท์ : พี่ค่ะ พี่ค่ะ หนูรู้นะคะว่าพี่ทักแม่หนูไป ประโยคแรกพี่ทักว่าอะไร
บิ๊ก : ว่าอะไร
เบสท์ : ให้พูดได้เหรอ
บิ๊ก (หัวเราะ)
เบสท์ : พี่เปิดอ่านดิ่ อ่านแล้วพูดออกมาด้วยนะ อย่าบิด คนเขารอฟังอยู่ ว่าพี่ทักว่าอะไร อ่านให้ครบทุกประโยคนะ
ด้าน บิ๊ก ก็เปิดโทรศัพท์เปิดแชทดูทันที ก่อนจะหัวเราะพร้อมยิ้มเขินและพูดว่า
บิ๊ก : อ่านไม่ได้อันตราย (หัวเราะเขิน)
เบสท์ : แล้วทำไมทักแบบนั้นค่ะ พี่อะไรของพี่ค่ะเนี่ย
บิ๊ก : ก็บอกว่า
เบสท์ : อ่านให้มันครบทุกประโยคนะ
บิ๊ก : ไม่อ่าน ไม่อ่าน อันตราย อันตรายมาก ส่งรูปนี้ไป (โชว์รูป) ทำไมเธอรู้
เบสท์ : แหม แม่ฉันบอก ทักมาแล้วดูเธอพิมพ์สิ ฉันก็เลยได้เห็น ไหนส่งรูปแล้วไงต่อ
บิ๊ก : ไม่ได้อันตรายจริงๆ
เบสท์ : เขาแม่ลูกกันเนาะ คิดว่าเขาจะไม่บอกกันเหรอ
บิ๊ก โชว์แชทที่คุยกับแม่เบสท์ว่าส่งสติกเกอร์ไปหาแม่เฉยๆ พร้อมปิดข้อความไว้
เบสท์ : แหมปิดๆๆๆ แล้วทำไมแม่ฉันถึงส่งสติกเกอร์ “อุ๊ย” ไป มันมีประโยคอะไรก่อนหน้านั้น
แหมๆๆ
โดย เบสท์ ยังบอกด้วยว่ามีแฟนคลับหลายคนทายมาพิมพ์มาประโยคมาถูกเป๊ะเลยด้วยทำไมเก่ง งานนี้ทำเอา FC แห่อยากรู้เขาแชทคุยอะไรกัน บอสบิ๊กทักแม่อ้อยไปว่าอะไรกัน