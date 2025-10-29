เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 “โอลิเวีย ยาเซ่” (Olivia Yacé) มิสยูนิเวิร์สโกตดิวัวร์ 2025 ได้รับเกียรติจาก “พัชรพิมล ยังประภากร” กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ประจำประเทศไทย ร่วมเดินทางเข้าพบ ฯพณฯ นายจักร บุญ-หลง ที่ปรึกษาด้านการเมืองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

ในการเข้าพบครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นการทูตด้านการท่องเที่ยวของโกตดิวัวร์ รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้รู้จักวัฒนธรรมและศักยภาพของประเทศโกตดิวัวร์มากขึ้น ผ่านเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ฯพณฯ นายจักร บุญ-หลง ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและอวยพรให้ “โอลิเวีย” ประสบความสำเร็จในการประกวด พร้อมมอบของที่ระลึกเป็น “กระเป๋าสานกระจูด” สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ เพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางครั้งสำคัญ

“โอลิเวีย ยาเซ่” ได้กล่าวแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจต่อไมตรีจิตของคนไทย และเผยว่า การได้มาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ทำให้เธอได้สัมผัสถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทย ความอ่อนโยนของผู้คน และสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เธอถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งโกตดิวัวร์และประเทศไทยบนเวทีโลก

ก่อนเดินทางกลับ “โอลิเวีย” ยังได้มีโอกาส แสดงความจงรักภักดีและความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ด้วยการลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเธอกล่าวว่าเป็น “ช่วงเวลาที่ลึกซึ้งและน่าจดจำที่สุด” ในการเดินทางครั้งนี้

