เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต! “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ได้รับเกียรติอ่านข่าวในพระราชสำนัก อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญในชีวิตการทำงาน

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ของนักแสดง–พิธีกรสายฮา “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยโมเมนต์สุดพิเศษผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หลังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อ่าน “ข่าวในพระราชสำนัก” ทางช่อง MONO29 ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดในเส้นทางอาชีพของเธอ

เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต! “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ได้รับเกียรติอ่านข่าวในพระราชสำนัก

โดย “เป็กกี้” ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความสุดซาบซึ้งว่า “ทำงานวันนี้.. คือการอ่านข่าวในพระราชสำนัก นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตอีกหนึ่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กราบขอบพระคุณ #MONO29 #ข่าวพร้อมบวก”

หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป เหล่าแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอของพิธีกรสาวคนนี้

เรียกได้ว่า “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ไม่เพียงสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผู้ชมเท่านั้น แต่ยังได้พิสูจน์ความสามารถในอีกบทบาทสำคัญ ผู้ประกาศข่าวพระราชสำนัก ที่เธอทำด้วยหัวใจอย่างภาคภูมิที่สุดในชีวิต.

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
6

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
7

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล
8

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
10

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"