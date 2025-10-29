เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต! “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ได้รับเกียรติอ่านข่าวในพระราชสำนัก อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญในชีวิตการทำงาน
เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ของนักแสดง–พิธีกรสายฮา “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยโมเมนต์สุดพิเศษผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หลังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อ่าน “ข่าวในพระราชสำนัก” ทางช่อง MONO29 ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดในเส้นทางอาชีพของเธอ
โดย “เป็กกี้” ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความสุดซาบซึ้งว่า “ทำงานวันนี้.. คือการอ่านข่าวในพระราชสำนัก นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตอีกหนึ่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กราบขอบพระคุณ #MONO29 #ข่าวพร้อมบวก”
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป เหล่าแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอของพิธีกรสาวคนนี้
เรียกได้ว่า “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ไม่เพียงสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผู้ชมเท่านั้น แต่ยังได้พิสูจน์ความสามารถในอีกบทบาทสำคัญ ผู้ประกาศข่าวพระราชสำนัก ที่เธอทำด้วยหัวใจอย่างภาคภูมิที่สุดในชีวิต.