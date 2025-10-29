ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยก “เตนล์” กับ “ลิซ่า” เป็นไอคอนเชื่อมเกาหลี-อาเซียน ในการประชุมสุดยอด เกาหลี–อาเซียน ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ในการประชุมสุดยอด เกาหลี–อาเซียน ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในช่วงหนึ่ง ประธานาธิบดีอีแจมยอง ได้กล่าวถึง “ลิซ่า” วง Blackpink และ “เตนล์” วง NCT รวมถึง ฮานิ จากวง NewJeans และ หลิงหลิง จาก วง KIRAS

โดยยกให้พวกเขาเป็น “สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและพลังสร้างสรรค์” ที่เชื่อมโยงเกาหลีใต้กับอาเซียนเข้าด้วยกันอย่างทรงพลัง ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวเสริมว่า “รัฐบาลเกาหลีจะลดเกณฑ์ลงและจัดตั้งกรอบสถาบันเพื่อช่วยให้ชาวอาเซียนจำนวนมากขึ้นบรรลุความฝันและความหวังร่วมกับเกาหลี”

อี แจ-มยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้

การที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวถึง “ลิซ่า” และ “เตนล์” เป็นหนึ่งความภูมิใจของประเทศไทย และเป็นเครื่องมือที่ยืนยันว่า ทั้งคู่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ในเกาหลีใต้และภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าจับตามอง คือ ไม่ว่าจะเป็น ลิซ่า, เตนล์ หรือ ฮานิ ต่างก็เป็นศิลปินที่แฟนคลับเคยเรียกร้องการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากค่าย ซึ่งหากใครติดตามวงการ K-POP จะรู้ดีว่า สมาชิกต่างชาติ มักจะได้รับการปฏิบัติที่ดูไม่เท่าเทียมอยู่เสมอ

