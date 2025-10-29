อั้ม พัชราภา ลงมืออาบน้ำหมาจรด้วยตัวเอง อยู่ในการดูแลกว่า 130 ตัว พี่เอ ศุภชัย เผยเพิ่งเห็นครั้งแรก เป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจ

สวยทั้งกายและใจจริงๆ สำหรับซุปตาร์ตัวแม่ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ที่ขึ้นชื่อเรื่องความรักสัตว์ และมักช่วยเหลือน้องหมาจรอยู่เสมอ ล่าสุดมีโมเมนต์น่ารักอบอุ่นหัวใจ เมื่อผู้จัดการคนดัง พี่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ได้โพสต์คลิปและภาพขณะตามสาวอั้มไปเยี่ยมน้องหมาหลายสิบตัว พร้อมลงมืออาบน้ำ เช็ดตัว และดูแลเองทุกขั้นตอน

อั้ม พัชราภา ลงมืออาบน้ำหมาจรด้วยตัวเอง ดูแลกว่า 130 ตัว พี่เอ ศุภชัย เผยเพิ่งเห็นครั้งแรก

โดยพี่เอได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรม @a_supachai1 พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่า “พี่เอเพิ่งเห็นครั้งแรก มีแต่คนมาเล่าให้น้องอั้มดูแลน้องหมาไว้เยอะมาก ทำบ้านให้น้องอยู่ วันนี้ภาพบรรยากาศอาบน้ำให้น้อง ๆ หมาจรของน้องพัชราภา กว่า 130 ตัว แค่เห็นรอยยิ้มของน้องอั้ม ความสดใสของน้องหมาหลังอาบน้ำเสร็จ แค่นี้ก็อบอุ่นหัวใจ”

อั้ม พัชราภา ลงมืออาบน้ำหมาจรด้วยตัวเอง ดูแลกว่า 130 ตัว พี่เอ ศุภชัย เผยเพิ่งเห็นครั้งแรก

โมเมนต์นี้ทำเอาแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันล้นหลาม ทั้งความสวยที่มาพร้อมหัวใจอันงดงามของ “อั้ม พัชราภา” ที่ไม่เคยหยุดส่งต่อความรักและความเมตตาให้กับสัตว์ไร้บ้าน

ที่มา a_supachai1

