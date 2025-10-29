เป็นเกียรติสูงสุดแห่งชีวิต ทาทา ยัง โพสต์คลิปถวายการแสดงต่อหน้าพระพักตร์ ใน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13
นักร้องสาว ทาทา ยัง เป็นอีกหนึ่งในวงการบันเทิง ที่ได้โพสต์ภาพความภูมิใจ ที่ได้ถวายการแสดงต่อหน้าพระพักตร์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำการแสดงใน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2541 (Bangkok 1998) ต่อหน้าพระพักตร์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือวันที่ข้าพเจ้าจะจดจำไว้ตราบนิรันดร์
นับเป็นเกียรติสูงสุดแห่งชีวิตที่ได้ถวายการแสดงต่อหน้าพระพักตร์ของสองพระองค์ ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรัก ความเมตตา และแรงบันดาลใจของปวงชนชาวไทย
ทุกขณะที่ข้าพเจ้าได้แสดงบนสนาม ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันนั้นยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพเจ้าขอน้อมกราบรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระเมตตาตราบชั่วชีวิต ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
อมิตามาเรีย ยัง
The day I had the great honor to perform at the “Opening Ceremony of the 13th Asian Games, Bangkok 1998”
before His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great
and Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother, will forever remain in my memory.
It was the greatest honor of my life to perform before Their Majesties the everlasting symbols of love, grace, and inspiration for the Thai people.
Every moment I stood upon the stage at Rajamangala National Stadium that day still shines brightly in my heart, filled with endless gratitude for Their kindness and love.
With my deepest love and respect, I humbly remember Their Majesties and offer my heartfelt farewell to Their eternal home in heaven. with love and loyalty always, Amita Marie Young
#queensirikit #พระพันปีหลวง #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
credit: @missybow