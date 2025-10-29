‘หลิน มาลิน’ ส่งกำลังใจให้ ‘บอส ณวัฒน์’ มองเจตนาแค่อยากทราบข้อเท็จจริงเงินบริจาค วอนคนที่โอนเงินมากลั่นแกล้ง ให้หยุดทำ
เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ กัน จอมพลัง กับเงินบริจาค ที่ล่าสุดบอส-ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้มีการทวงเงินบริจาคที่เคยบริจาคไป 50,000 บาทคืน พร้อมกับการตอบโต้กันไปมาระหว่างทั้งคู่ รวมถึงมีชาวเน็ตหลายรายท้าทายระบบโอนเงิน 1 บาท หรือ 50 สตางค์ เข้าบัญชีบริษัทมิสแกรนด์ฯ
จนทำให้ ณวัฒน์ ออกมาประกาศโพสต์ว่า “การกระทำตั้งใจกลั่นแกล้งผู้อื่น และนำไปโพสต์มีความผิดทางอาญา“
ล่าสุด หลิน มาลิน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ได้มาร่วมงาน MAYA TV AWARDS 2025 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โลฟ์สโตร์ บางกะปิ พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าว
เรามองในกรณีของบอส กับ กัน จอมพลัง ยังไง ?
หลิน : สังคมแตกออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือถ้าเราบริจาคไปแล้ว เราจะไปขอคืนทำไม สิ่งที่สอง ที่พี่ ณวัฒน์ ตั้งคำถามเงินบริจาคในส่วนนี้ สุดท้ายแล้วเงินบริจาคนี้ นำไปใช้ทางใดบ้าง ซึ่งทั้งสองฝั่งก็มีความเชื่อในส่วนของตัวเอง ก็คือฝั่งบอส เจตนาเขาอยากรู้ว่าเงินที่เค้านำไปบริจาค มูลนิธินำไปใช้ในส่วนใดบ้าง และสำหรับคนที่มองว่า ไม่ควรไปขอคืนนะ แต่หลินบอกว่า มันเกิดจากความสงสัย เราจึงอยากจะได้ข้อเท็จจริงจากอีกฝ่ายมากกว่า
ล่าสุดบอสก็ออกมาไลฟ์สด ถึงคนที่โอนเงินมาแกล้ง ?
หลิน : อันนี้หลินก็ว่าไม่ควรนะ วันก่อนก็ได้ส่งกำลังใจไปให้พี่ณวัตน์แล้ว ไม่ควรกลั่นแกล้งกันด้วยวิธีนี้ อยากจะได้ข้อเท็จจริงอะไรจากพี่ณวัฒน์ ก็สามารถตั้งคำถามหรือฝากคำถามเข้ามาได้เรื่อยเรื่อย พี่ณวัฒน์เขาเป็นคนที่ตอบความจริงได้ตลอด
ให้กำลังใจ บอส ณวัฒน์ หน่อยตอนนี้โดนคนเข้ามาด่าเยอะมาก ?
หลิน : ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ณวัฒน์ เพราะกระแสสังคมต่าง ๆ ก็มีทั้งแฟนคลับของพี่กันเอง แฟนคลับของบอสเอง เพราะว่าฝั่งของบอสเอง ก็อยากรู้ความจริง วันสุดท้ายแล้วเงินบริจาค นำไปใช้ในส่วนไหน เอาจริง ๆ ที่แกขอเงินคืน เพราะอยากให้ทางมูลนิธิมาเปิดเผย ว่าเงินจำนวนที่ให้ไปถูกนำไปใช้ในด้านไหน
หลินว่าเรื่องนี้จะสิ้นสุดที่ตรงไหน ?
หลิน : เอาจริง ๆ หลินยังไม่รู้ในส่วนนี้ หลินเชื่อว่าหลังบ้านของทุกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นฝั่งกฎหมาย ฝั่งบัญชีเองทุกทีมต้องแข็งแกร่งกันอยู่แล้ว อย่างบริษัทเราเป็นบริษัทมหาชน ถ้าเหมือนต้องเข้าสู่กระบวนการหลังบ้าน ที่ต้องมีทนาย มีกฎหมาย ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของฝั่งทนาย