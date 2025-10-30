ศาลชั้นต้นของเกาหลีใต้ตัดสินให้ “NewJeans” แพ้คดี และยังคงต้องอยู่ภายใต้ค่าย “Ador” ทำเอาแฟน ๆ ห่วงอนาคตของวงจะเป็นอย่างไรต่อไป
วันนี้ 30 ต.ค. ศาลเกาหลีใต้ตัดสินว่าสัญญาระหว่าง NewJeans กับ ADOR ยังคงมีผลบังคับใช้ หลัง NewJeans ได้แจ้งยกเลิกสัญญากับ ADOR ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว หลังจากที่ HYBE ไล่มินฮีจิน ซึ่งดำรงตำแหน่งซีอีโอของ ADOR บริษัทในเครือออกในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน
ทางวงอ้างถึงการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาของ ADOR โดยอ้างว่าความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้พังทลายลง หลังจากนั้น สมาชิกได้เริ่มทำกิจกรรมอิสระ รวมถึงการเปลี่ยนชื่อวงจาก NewJeans เป็น NJZ ทาง ADOR จึงได้ยื่นฟ้องเพื่อยืนยันความถูกต้องของสัญญา
คำวินิจฉัยระบุว่า “เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับว่า ADOR ละเมิดข้อผูกพันที่กำหนดไว้จนเป็นเหตุแห่งการยกเลิกสัญญา” พร้อมกล่าวว่า สัญญาที่ทั้งสองฝ่ายลงนามกันเมื่อเดือนเมษายนปี 2022 ยังคงมีผลบังคับใช้ และ NewJeans ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าดำเนินคดีทางศาลต่างๆ ทั้งหมด
ในวันเดียวกัน ตัวแทนทางกฎหมายของ NewJeans กล่าวว่า “แม้ว่าสมาชิกจะเคารพการตัดสินของศาล แต่การกลับเข้าสู่ ADOR ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งความไว้วางใจได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิง และการดำเนินกิจกรรมความบันเทิงตามปกติต่อไปนั้นเป็นไปไม่ได้” และประกาศยื่นอุทธรณ์ทันที
ก่อนหน้านี้ ในระหว่างการพิจารณาคดีเกี่ยวกับความถูกต้องของสัญญา ADOR ยังได้ยื่นคำร้องขอคำสั่งชั่วคราวเพื่อจำกัดกิจกรรมความบันเทิงของสมาชิก ศาลได้ยอมรับคำสั่งนี้ในเดือนมีนาคม และตัดสินให้ ADOR ชนะคดี NewJeans ได้ยื่นอุทธรณ์แต่ถูกปฏิเสธ
ที่มา: chosun