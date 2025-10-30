เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โรงแรม โอคุระ เพลสทีจ กรุงเทพฯ บริษัท อุลตร้าวี เมดิคอล เอสเทธิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมความงามจากประเทศเกาหลีใต้ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบก้าวสู่ปีที่ 11 อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ “𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀𝐂𝐎𝐋® 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭” เปิดตัวนักแสดงหนุ่มชื่อดัง “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” เป็น Brand Ambassador คนใหม่ของผลิตภัณฑ์ ULTRACOL® อย่างเป็นทางการ
คุณกัลยารัตน์ ชุตาทวีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุลตร้าวี เมดิคอล เอสเทธิค ประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ตั้งเป้าเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมความงาม ไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นและเสาะแสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุด จนได้รับความไว้วางใจจากแพทย์และลูกค้ามาโดยตลอด
ทางบริษัทมีสินค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์, ผลิตภัณฑ์กระตุ้นคอลลาเจนและฟิลเลอร์อย่าง ULTRACOL รวมถึงเครื่องยกกระชับ และในวาระก้าวสู่ปีที่ 11 นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์จากเกาหลี เพื่อผนึกกำลังพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้า และเป็นผู้นำเทรนด์ความงามในปัจจุบัน”
หลังจบงานพระเอกหนุ่ม อาเล็ก ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่ เดินทางไปร่วมชมภาพยนตร์ อนงค์2 สามสี่ชาติ ที่มีโบว์ เมลดา แฟนสาวรับบทนางเอกของเรื่อง และเรื่องที่เดินทางไปไต้หวัน เพื่อจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในต่างแดน
อาเล็ก เผยว่า “ใช่ครับ เพิ่งกลับจากไตหวัน ก็เป็นงานกาล่าอนงค์2 ผมงานโบว์ ถ้าใครที่ดูภาคแรกจะรู้สึกน่านักเนอะ แต่ผมรู้สึกตอนดูภาคหนึ่งมันมีอะไรค้า แต่พอได้ดูภาคสองแล้วมันรู้สึกมันฟูลฟีลมาก ไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นหน้าโบว์ด้วยมั้ง เราเลยรู้สึกผูกพันธ์กับอนงค์ เมื่อวานมีน้ำตาแตกด้วยนะ เข้าใจว่าภาคนี้ทำมาเพื่อขมวดปมภาคหนึ่งที่มันขาดหายไป แล้วไปสู่ตอนจบที่ดีมากๆ เพราะฉะนั้นใครที่ช่วงนี้มีวันหยุดใครว่าง ก็ไปดูกันครับ อนงค์2 สามสี่ชาติครับ”
ได้เห็นเลิฟซีนแล้ว? “ใช่ ไม่สปอยล์เยอะแล้วกัน แต่มันคือการแสดง และเป็นส่วนสำคัญของเรื่อง แล้วผมก็ทำหน้าวู้วว เมื่อวานนั่งดูในโรงก็ใกล้ๆ กัน ก็หันมามองหน้ากัน เราเข้าใจอยู่แล้วคือการแสดง อืมม..ไม่เบา”
มีบอกกันไว้ไหม? “มีๆ บอกกันไว้แล้วเป็นปกติ เราเป็นแฟนกันเนอะ ก็มาบอกกันก่อน มีฉากนี้นะ มีบอกกันก่อนแล้ว สำหรับผมมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆ (เตรียมใจมาเห็น?) ไม่ได้ทำใจ เราก็อยากมาดูหนังเรื่องนี้ สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องธรรม เข้าใจได้ในหนังจะมีเลิฟซีนก็เป็นเรื่องพื้นฐานของการแสดง เป็นหนึ่งในการแสดง ถ้าเราเป็นนักแสดงจริงก็จะเป็นแค่ฉากหนึ่งเท่านั้นเอง”
ก่อนหน้านี้ไปไต้หวันมา? “เป็นแฟนมีตของไต้หวัน คือผมไม่เคยมีแฟนมีตต่างประเทศ รอบนี้ได้มีโอกาศออกนอกประเทศ ได้ร้องเพลงของ F4 เกิดทันมั้ย เพลงฝนดาวตก คือผมพูดจีนไม่ได้ ผมก็ต้องท่องไปเป็นคาราโอเกะ ก็ซ้อมไป ก็ตื่นเต้น ก็เป็นประสบการณ์ที่ดี”
เตรียมตัวยังไงบ้าง? “คุ้มเคยกับไต้หวันอยู่แล้ว เราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวัน ก็พอจะทราบบ้างว่าเรามีเอฟซีที่ไต้หวัน รวมถึงน้องๆ ที่ไปทำงาน ไปเรียน ก็จะได้เจอคนไทยที่ไปเที่ยวด้วย และรวมถึงคนไต้หวันเขาด้วย เออเราก็ดังไม่เบานะเนี่ย ล้อเล่นๆ ก็เป็นกระสบการณ์ที่ดี”
ด้วยความเป็นครั้งแรก มันใจฟูขนาดไหน? “ใจฟูนะ ไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ มากันเต็มฮออล์ คือฮอลล์อาจจะไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหม แต่หมายถึงมีเอฟซีมารอรับที่สนามบิน ก็ขอบคุณครับ รู้สึกประทับใจครับ”