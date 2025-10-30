ใครพบเบาะแสแจ้งด่วน! โจรอุกอาจขโมยรถ เท่ง เถิดเทิง กลางตลาดคนเต็ม วอนกลับใจเอามาคืน เห็นคนในรถแล้วขับไปไหน เข้าใจคนถึงทางตันอาจคิดสั้น แต่ตัวเองไม่มีรถก็ลำบากเหมือนกัน
เป็นเรื่องแจ้งความแล้ว ตลกดัง เท่ง เถิดเทิง หลังจากรถกระบะ อีซูซุ สีเขียว ทะเบียน ลล551 หายไปกลางตลาดที่มีคนอยู่เต็ม บริเวณตลาดแยกบางพลู ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
- อ่านข่าว – ถึงทางตันสิ้นไร้ไม้ตอก เท่ง เจอโจรบุกฉกของสำคัญ ลั่นเอามาคืนใน15วันจะได้อะไร
- อ่านข่าว – ลูกยังแซวนึกว่าคนสวน เท่ง เปิดบ้านนครนายก ขยันเก็บผลไม้ขายตลาด
เท่ง เถิดเทิง เปิดใจกับ ห้องข่าวบันเทิง เวิร์คพอยท์23 เล่าเหตุการณ์ว่า วันที่ 24 ต.ค. 6 โมงเย็นกว่าๆ ออกไปดูรถไม่มี กุญแจก็อยู่นี่ สรุปคือมันหายไป เราไปแจ้งความ กำลังสืบอยู่ ขับไปเข้าวัดสวนแก้ว แล้วยังขับวน ตอนนี้ที่รู้ข่าวมามีผู้หญิงสูงวัยนั่งอยู่ด้วย
รถเก่ามาก แต่เครื่องมันดี เอาไปขายได้ประมาณ 7 หมื่น ตอนนี้ถ้าเอามาคืนจะไม่ฟ้องร้องเลย ไม่เอาเรื่อง แต่ถ้าเป็นอาทิตย์ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจ
คนพลุกพล่านเยอะมาก เขาคงเดือดเนื้อร้อนใจเขาแล้วแหละ เราเข้าใจ ถ้ายังไงก็ยังมีเวลา เอามาคืน ฝากถึงโจรให้กลับใจ คนเราถึงจุดทางตัน อาจจะทำอะไรแบบคิดสั้นไป แต่ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าถูกจับขึ้นมา ชีวิตนี้มันจบเลยนะ
อย่างน้อยมุมมองว่า พวกผม พ่อค้าแม่ค้าเขาหากินสุจริต หาเช้ากินค่ำ เขาลงทุนเขา ข้าวของเขาหามาได้ เขาก็เสียดาย ขอคืนเถอะ มันก็ลำบากขึ้น เวลาออกอีเวนต์ไม่มีรถเลยต้องเช่าเขาแล้ว (ใครมีเบาะแส) แจ้งมาทางได้เพจขนมจีนแม่มาลา หวังว่าจะได้คืน