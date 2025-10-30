ช็อตเดียวสะเทือนโซเชียล เปิดภาพหวาน “ฝน ธนสุนทร” ในชุดเจ้าสาว! เคียงข้างแฟนสาวหล่อ เอฟซีแห่ยินดีสนั่น
สร้างความฮือฮาไปทั้งวงการลูกทุ่ง เมื่อราชินีเสียงหวาน “ฝน ธนสุนทร” โพสต์ภาพสุดละมุนลงในอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นช็อตที่ทำให้แฟนๆ ต้องร้องว้าว เพราะเจ้าตัวมาในลุกส์เจ้าสาว ชุดขาวดีไซน์เรียบหรู เคียงข้าง สาวหล่อสุดเท่ ที่หลายคนคุ้นหน้าในฐานะผู้จัดการส่วนตัว
ในภาพ ฝน ธนสุนทร เอนตัวซบไหล่อีกฝ่ายอย่างอ่อนโยน พร้อมรอยยิ้มละมุนตา ก่อนจะเขียนแคปชั่นสั้นๆ ว่า “ฝันดีนะคะ” แต่กลับเรียกเสียงฮือฮาได้มากกว่าที่คิด เพราะบรรยากาศในภาพชวนอบอุ่นราวกับภาพพรีเวดดิ้ง
ทันทีที่โพสต์เผยแพร่ โลกออนไลน์ก็แทบแตก! ทั้งแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการลูกทุ่งต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่ อาทิ
“น่ารักมากเลยค่ะ ยินดีด้วยนะคะ ”
“อุ้ยยย เหมือนงานแต่งจริงเลยค่ะ”
“ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะพี่ฝน”
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีคำยืนยันจาก “ฝน ธนสุนทร” ว่าภาพดังกล่าวเป็นการถ่ายแบบพิเศษหรือเป็นโมเมนต์จากงานจริง