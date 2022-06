ธนาคารกสิกรไทย รุกตลาดเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก หลังหลายประเทศเปิดพรมแดนให้เดินทางระหว่างประเทศแล้ว จับมือ “ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล” (UnionPay International หรือ UPI) ยักษ์ใหญ่ด้านระบบชำระเงิน ให้ลูกค้าใช้ K PLUS จ่ายค่าสินค้าหรือบริการที่ต่างประเทศได้ง่ายๆ ด้วยการสแกน QR Code (QR Cross-Border Payment) มีจุดสแกนจ่ายกว่า 30 ล้านร้านค้าในกว่า 40 ประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก สะดวกไม่ต้องพกเงินสด ได้เรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี ไม่มียอดขั้นตํ่าและฟรีค่าธรรมเนียม มีวงเงินใช้จ่ายสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน

นายพิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันลูกค้าคุ้นเคยกับการใช้จ่ายในรูปแบบไร้เงินสด (Cashless Payment) และลดความเสี่ยงจากการสัมผัส (Contactless Payment) โดยที่ผ่านมา การสแกนจ่ายด้วย QR Code ผ่าน K PLUS เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในเดือนมี.ค. 2565 มีปริมาณธุรกรรมในประเทศรวมกว่า 38 ล้านรายการ มากกว่าเดือนมี.ค. 2563 ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ถึง 9.7 เท่าตัว

ความร่วมมือกับยูเนี่ยนเพย์ ผู้นำด้านบริการการชำระเงินระดับโลก มีส่วนสำคัญกับกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพของ K PLUS ในการให้บริการชำระเงินข้ามประเทศ และตอบรับกับสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกที่เริ่มเปิดพรมแดนระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น การเปิดให้บริการ K PLUS สแกนจ่าย QR Code (QR Cross-Border Payment) ของยูเนี่ยนเพย์ จะทำให้ลูกค้า K PLUS กว่า 18 ล้านราย สามารถใช้จ่ายในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย ไม่ต้องแลกและพกเงินสด ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยและสูญหายได้

มีจุดรับชำระในร้านค้าต่างๆ กว่า 30 ล้านร้านค้าในกว่า 40 ประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก ที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เป็นต้น นับเป็นการเพิ่มทางเลือกของบริการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

นายไช่ ฮุ่ยหมิง ผู้จัดการทั่วไป ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า K PLUS เป็นโมบาย แบงกิ้งอันดับหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า 18 ล้านราย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ขณะนี้ ผู้ใช้ K PLUS สามารถชำระเงินด้วย UnionPay QR Code ได้กว่า 40 ประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลก นอกเหนือจากประเทศไทย นับว่าการเปิดตัวครั้งนี้ มาในจังหวะเวลาที่ดีมาก เมื่อการเดินทางระหว่างประเทศเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น และคนไทยเริ่มที่จะเดินทางอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยม เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เหล่านี้ ผู้ใช้ K PLUS สามารถสแกน QR Code ของ UnionPay ณ จุดชำระเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่จำเป็นต้องพกเงินสดของสกุลต่างประเทศอีกต่อไป

สำหรับวิธีการชำระเงินในต่างประเทศด้วย QR Code ผ่าน K PLUS สามารถทำได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ไม่มียอดขั้นต่ำ และฟรีค่าธรรมเนียม มีวงเงินสูงสุด 100,000 บาท/วัน โดยสามารถชำระได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1. ใช้ K PLUS สแกน QR Code ของร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ยูเนี่ยนเพย์หรือหยุนฉานฟู ใส่จำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันชำระเงิน

วิธีที่ 2. เปิด QR Code บน K PLUS ให้ร้านค้าสแกน โดยเลือก “QR จ่ายเงิน”และเลือกประเทศที่ต้องการชำระเงิน เมื่อร้านค้าสแกน QR Code แล้ว ให้ตรวจสอบยอดเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน กดยืนยันทำรายการชำระเงิน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kbank.co/3QEH5cv