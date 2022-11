น.ส.ชมภูนุช ปฐมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า LH Bank ตั้งเป้าเป็นธนาคารที่เติบโตอย่างยั่งยืน และปรับองค์กรสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด Customer Centric ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้าในทุก Segment

เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ธนาคารจึงพัฒนาแอพพลิเคชัน Profita และ LHB You เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้บริการด้านการเงินและการลงทุนได้ทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา และมั่นใจในเรื่องความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล พร้อมให้ความสำคัญด้านความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากลอื่นๆ

นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนา Digital Platform เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เช่น Digital Trade Finance และ Cash Management Online เป็นต้น

“LH Bank เดินหน้าสู่การเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้านการเงินและการลงทุนครบวงจร”

นายเคลวิน ฟู ยอง เทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 100 ล้านเลขหมาย สูงกว่าจำนวนประชากรที่มีประมาณ 70 ล้านคน และยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีก เช่นเดียวกับพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ในอดีตที่ผ่านมา 5 ปี คนไทยใช้ โมบายแบงก์กิ้ง เพิ่มขึ้น 70% และการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ เพิ่มขึ้นกว่า 90%

แต่ที่น่าสนใจคือ การซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (Buy Now Pay Later) เพิ่มขึ้นถึง 120% ขณะที่คนใช้บริการที่สาขาลดลง 27% ดังนั้น เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินของลูกค้า LH Bank จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินและการลงทุนที่ดีผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อตอบโจทย์ ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์โดยธนาคารได้ตั้งเป้าการเติบโตของลูกค้าดิจิทัลเพิ่มขึ้น 400% ใน 5 ปี

นายเคลวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า แอพพลิเคชัน Profita และ LHB You จะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ด้านดิจิทัลในการขยายฐานลูกค้าของธนาคาร ที่ผ่านมาธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งลูกค้าได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเปิดบัญชีได้ง่ายผ่านแอพพลิเคชัน แถมได้ดอกเบี้ยสูง การพัฒนาแอพพลิเคชัน “LHB You” จะช่วยให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ครบแบบ One stop shop โดยไม่ต้องไปสาขา และแอพพลิเคชัน “Profita” ที่ตอบโจทย์การลงทุนในกองทุนรวม เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้ก้าวสู่มือโปรด้านการลงทุน

นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Retail Digital and Transformation กล่าวเพิ่มเติมว่า ความโดดเด่นของแอพพลิเคชัน “LHB You” คือ ลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของ Mobile Banking โดยสนุกไปกับ Avatar 24 Character ที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของลูกค้า ผ่านแบบทดสอบในการรู้จักตนเอง เพื่อวางแผนทางการเงินไปสู่เป้าหมาย และสามารถอัพเดตมูลค่าสินทรัพย์ทุกประเภทของลูกค้า เช่น Cash, Fund, Sub-debt, Bond, Insurance, Crypto แบบอัตโนมัติ รวมทั้งสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการซื้อสินค้าหรือบริการทุกประเภท เพียงสมัครใช้บริการสินเชื่อ ส่วนบุคคลและรับวงเงินพร้อมใช้ที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ และสามารถเลือกวิธีชำระเงินในรูปแบบ Pay Now หรือ Buy Now Pay Later ได้ตามความต้องการ

พร้อมกันนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรม “Profita by LH Bank Mutual Fund Tournament” ปั้นพอร์ตสร้างผลตอบแทน พิชิตรางวัลใหญ่ การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักลงทุนที่มียอดเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนสูงสุด จากการลงทุนในกองทุนรวมผ่านแอพพลิเคชัน Profita โดยมีของรางวัลมูลค่ารวม 1.5 ล้านบาท ดังนี้

– รถยนต์ไฟฟ้า BYD มูลค่า 1.2 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดตลอดการแข่งขัน

– Samsung Galaxy Flip 4, Samsung Galaxy Fold 4 และ iPhone 14 สำหรับผู้แข่งขันที่มีผลตอบแทนสูงสุดประจำเดือนที่ 1,2 และ 3

– Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท สำหรับผู้แข่งขันที่มีผลตอบแทนสูงสุดอันดับ 2-10 ประจำเดือนที่ 1,2 และ 3

ลูกค้าและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน เพียงลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่เว็บไซต์ของธนาคาร และลงทุนผ่านแอพพลิเคชัน Profita ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1327 หรือ www.lhbank.co.th