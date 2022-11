เมื่อเวลา 11.12 น. วันที่ 29 พ.ย. ดร.ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ รองประธานมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ เจษฎาเทคนิคมิวเซียม ขอเชิญชวนขึ้นรถบัสโบราณบริการประชาชน ชมไฟประดับบนถนนราชดำเนิน และท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 – 21.00 น.” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ทางเจษฎาเทคนิคมิวเซียมจะจัดขบวนรถโบราณเพื่อประชาสัมพันธ์ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยรถคลาสสิคคาร์ยี่ห้อ Nash 1 คัน , รถ Checker Aerobus 2 คัน , รถ Citroen HY 3 คัน , รถบัสเปิดประทุน 2 ชั้น Double Decker (Hollywood , Leyland) 2 คัน และรถ Bus Modified San Francisco 1 คัน รวมทั้งหมด 9 คัน

โดยจะเริ่มขบวนรอบปฐมฤกษ์ เวลา 10.00 – 11.00 น. เป็นผู้บริหารของทางเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ไปตามเส้นทางดังนี้ จุดเริ่มต้นจากกองสลาก (เก่า) ไปตามถนนราชดำเนินกลาง วนกลับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง หน้าศาลฎีกา ศาลหลักเมือง กระทรวงกลาโหม วนกลับบริเวณหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนสนามไชยข้างพระบรมมหาราชวัง เข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ถึงแยกผ่านพิภพลีลา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชินี เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกลางท้องสนามหลวง เพื่อถ่ายภาพขบวนรถพร้อมผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา และพนักงานเป็นที่ระลึก

ส่วนที่ 2 ทางมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียมจะเปิดให้บริการรับ – ส่งพี่น้องประชาชน ในวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 – 21.00 น. โดยรถบัสเปิดประทุน 2 ชั้น Double Decker (Hollywood , Leyland) 2 คัน และรถ Bus Modified San Francisco 1 คัน รวมทั้งหมด 3 คัน

โดยมีเส้นทางดังนี้ จุดเริ่มต้นจากกองสลาก (เก่า) ไปตามถนนราชดำเนินกลาง วนกลับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง หน้าศาลฎีกา ศาลหลักเมือง กระทรวงกลาโหม วนกลับบริเวณหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนสนามไชยข้างพระบรมมหาราชวัง เข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ผ่านสนามหลวง กลับมาจอดที่จุดรับ – ส่งบริเวณกองสลาก (เก่า)

“ผมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกันเหมือนกับงานด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for the Nation วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา”

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะอยู่ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่จะมาร่วมโดยสารรถบัสฯ ที่ให้บริการในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในการนั่งรถ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กิจกรรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยเหมือนทุกครั้งครับ”

“ผมต้องขอกราบขอบพระคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ข้าราชการสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทุกท่านที่ได้ให้โอกาสมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียมได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ราชวงศ์จักรี อีกครั้ง ผมมั่นใจว่างานดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากพี่น้องสื่อมวลชน และ พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากอย่างแน่นอน” ดร.ภาคภูมิ กล่าวปิดท้าย