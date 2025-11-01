ร้านนี้ขายกาแฟตามสั่ง เปิดใจ ลุงต่าย เจ้าของร้านกาแฟ สมต่ายโมก้าพอต ริมคลองข้างวัดราชบพิธ อยากให้ทุกคนเปิดใจให้โมก้าพอต มีเสน่ห์-ทำกาแฟได้อร่อยไม่แพ้กัน
ทำความรู้จัก ลุงต่าย โมก้าพอต
“ผมเรียนจบมาก็มาขายของอยู่ที่ตลาดสะพานพุทธครับ มีขายกระเป๋าแฮนด์เมดตามตลาดนัด และก็มาขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์
หลังจากนั้นช่วงปี 54 มีน้ำท่วม เรื่องการนำเข้า-ส่งออกสินค้ามีปัญหาก็เลยเปลี่ยนมาขายกาแฟ
ถ้าให้นิยามความเป็น ลุงต่าย โมก้าพอต ผมก็จะบอกว่าเป็นลุงคนหนึ่งที่ชงกาแฟริมถนน แค่อยากขอโอกาสสักครั้ง ลองชิมกาแฟที่ผมทำดู
ผมอยากจะทำกาแฟที่ตรงจริตของลูกค้า แต่เป็นสไตล์ของผม”
ร้านนี้ขายกาแฟตามสั่ง
“เมล็ดกาแฟที่ร้านค่อนข้างหลากหลายนะครับ หมุนเวียนกันไป มีทั้งจากโรงคั่วประจำ และจากลูกค้าซื้อมาฝาก
ถ้าเป็นเมล็ดกาแฟ คั่วอ่อนแบบซิงเกิลจะเวียนไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นกาแฟเบลนด์จะไม่ซ้ำแน่นอน ผมอยากทำให้เป็นกาแฟตามสั่ง อยากให้ลูกค้าได้กินกาแฟที่หลากหลาย และคุ้มค่า
นอกจากเมนูกาแฟที่นี่ก็มี ชาไทย โกโก้ และมัตจะ เราก็ต้องตามกระแสนิดหนึ่งครับ (ยิ้ม)”
เสน่ห์กาแฟ โมก้าพอต
“ผมว่าโมก้าพอตมีคาแรคเตอร์เฉพาะนะ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาภาพจำอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คนมีภาพจำว่า โมก้าพอตมันเข้ม ขม ฝาด มีความไหม้ โมก้าพอตมันก็ทำได้แค่นั้นก็กินๆ ไปอย่างนั้นแหละ ชงไปแบบนั้นไม่ได้มีวิธีแปลกใหม่
เราก็อยากเอาชนะนะ มีคำพูดหนึ่งบอกว่า โมก้าพอตมันกินไม่ได้หรอก กาแฟมันแย่ เราได้ยินคำนี้มันก็แทงใจนะ เราขายมาประมาณหนึ่งก็อยากจะทำให้มันกินได้ อยากทำให้มันดีในแบบของมัน
โมก้าพอตไม่ต้องไปเหมือนการสกัดแบบอื่น ไม่ต้องเหมือนดริป หรือเครื่องทำกาแฟ แต่โมก้าพอตมีคาแรคเตอร์เฉพาะของมัน
มาถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นภาพจำไปแล้วว่า ลุงคนนี้ต้องอยู่กับหม้อนี้ มันก็ทำให้เราฮึกเหิมขึ้นไปอีกว่า เราจะต้องทำให้คนจำภาพเราได้ว่า ถ้านึกถึงกาแฟหม้อต้ม ต้องนึกถึงเรา”
ร้านอยู่ที่ : ซอยข้างวัดราชบพิธฯ เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ 11.00-18.00 น.