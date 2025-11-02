ดวงเฮงดวงปัง
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
โดย…บุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะมีโชคดีเป็นพิเศษจากการลงทุนโดยเล็งผลเลิศเสมือนท่านได้ลาภลอย เสมือนพบไม้งามเมื่อท่านพร้อมจะตัดและชักลาก จะได้เงินค่าตอบแทนผลงานอย่างงาม ผู้ที่มีอุปสรรคเรื่องความรักระยะนี้จะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ แต่คู่ครองคนรักอาจต้องห่างไกลจากท่านไปบ้าง หากติดต่อกันอยู่เสมอก็จะดี
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านที่ทำอะไรที่ไม่ชำนาญหรือไปไหนตามลำพังแล้วจะรู้สึกสังหรณ์ใจโดยไม่มีเหตุผลควรถอยกลับมาตั้งหลักก่อนศัตรูอาจจะช่วยกันรังแกบริวารของท่านจะผ่านพ้นเหตุการณ์คับขันได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทางราชการหรือการแจ้งหน่วยงานของทางการต่างๆอาจได้ลาภจากการเดินทางไกล
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะทำอะไรไม่ว่าง่ายหรือยากก็ตาม ถ้าประสงค์จะให้ใครช่วยเหลือก็มักจะได้รับตามความประสงค์โดยเร็ว อาจรับประทานอาหารที่เจือปนด้วยสารบางอย่างที่ไม่เหมาะกับทางเดินอาหารของท่าน ท่านที่ยังไม่มีรายได้ประจำและมีคุณสมบัติสมควรจะมีงานทำจะมีผู้เสนองานที่น่าพึงพอใจให้หลายแห่ง
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านที่ปีนป่ายต้นไม้ใหญ่อาจพลัดตกจนเจ็บเนื้อเจ็บตัว แต่หากท่านพลาดหวังสิ่งหนึ่งจะสมหวังในอีกสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าหรืออย่างน้อยก็พอๆ กัน อาจมีลาภลอยจากลางสังหรณ์ แต่อาจพบกับความท้อแท้หรือผิดหวังด้านเพศตรงข้ามมากกว่าสมหวัง ถ้าจะกะเก็งข้อสอบหรือผลงานวิชาการจะได้ประโยชน์
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านมีดาวพฤหัสโคจรอับแสง ไม่ว่าท่านจะประกอบกิจอะไรอยู่จะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควร แต่คนรักหรือหุ้นส่วนคู่สัญญาจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาให้ได้เสมอ ดังนั้นท่านจงดีกับคู่ชีวิตของท่านไว้ให้มาก ชีวิตจะรุ่งเรืองในการสมาคม ได้เพื่อนใหม่ที่มีเกียรติยศสูง จะเดินทางมากหรือเปลี่ยนยานพาหนะ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านจะได้ข่าวดีหรือมีโชคดีจากการชี้แนะข้อความรู้และความคิดเห็นต่างๆของผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือท่านยังเป็นที่พึ่งให้แก่ท่านได้สำเร็จประโยชน์ได้ทุกเรื่องความรักกับเงินทองเป็นของสำคัญถ้าต้องการจะจัดการกับเรื่องรักให้ดีท่านคงต้องยอมเสียสละโอกาสหาเงินทองไปบ้าง
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะสบายใจขึ้นเป็นอย่างมากภาวะต่างๆโดยเฉพาะที่หนักหน่วงสักหน่อยจะคลี่คลายไปในทางที่ดีชั่วคราวถ้าน้ำหนักตัวขึ้นแยะๆจำเป็นที่ท่านจะต้องเร่งลดน้ำหนักด้วยวิธีการต่างๆที่เสียสตางค์น้อยที่สุดจะมีเรื่องงานราชการหรือการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของท่านพอสมควร
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านกล้าหาญพร้อมเผชิญและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตเท่าที่สามารถทราบได้ ปัญหาใดยังไม่กระจ่างแจ้งก็อยู่ในลำดับต่อไปด้วยความเชื่อว่าความถูกต้องชอบธรรมเหนือสิ่งอื่นใด การร่วมงานอาจไม่กลมกลืนกับญาติพี่น้องมากนัก อาจมีผู้ที่ตั้งตัวเป็นปรปักษ์กับท่าน รักสนิทสนมมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านมีเกณฑ์ได้ลาภจากการเดินทางไกล มีโชคดีเป็นพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ ได้เพื่อนมากและโดดเด่นหลากหลายด้าน ได้พบปะกับเพื่อนร่วมงานที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงหรือเป็นข้าราชการ ควรระวังสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับของเก่าของโบราณ เครื่องรางของขลังต่างๆ ให้มากเป็นพิเศษ
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีโครงงานใหม่ๆที่จะได้รับการปฏิบัติจากผู้ใหญ่อย่างได้ผลดีจะสนใจในข้อธรรมและปรัชญาทั้งของไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นรายได้ทางตรงมีมาจากหลายทางแต่รายจ่ายทางอ้อมจะรั่วไหลค่อนข้างมากเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับท่านที่มีบ้านอยู่แล้วจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับฐานะมากขึ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านปลีกตัวออกจากพวกนักวิชาการหลักการมากๆได้จะช่วยให้ท่านสงบสุขและก้าวหน้าไปอย่างปกติบริวารจะทำตัวไม่เหมาะสมกับอัตภาพของเขาอาจถูกยักยอกคดโกงโดยคนที่ท่านไม่ค่อยไว้วางใจอยู่แล้วไม่ควรเข้าไปในสถานที่ราชการที่เข้มงวดมากๆคนโสดจะมีใครเข้าไปนั่งในกลางใจท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านไม่พูดถึงบุคคลอื่นเสียเลยก็จะเป็นการดี เพราะท่านพูดดีอาจจะกลายเป็นร้ายก็ได้ ศัตรูที่ชอบใส่ร้ายท่านจะถูกจับเท็จได้ พวกเขาพูดอะไรที่ไหนก็จะไม่มีใครเชื่อเขาอีกต่อไป ไม่เหมาะสมที่จะให้เกิดศัตรูใหม่ๆ นอนไม่ค่อยหลับหรือฝันดีก็ตกใจตื่นขึ้น รักไม่ราบรื่น หากเพิ่งมีรักใหม่ควรติดต่อกันลับๆ ไปก่อน