สมาคมโหรฯ เปิดดวง 12 นักษัตร ประจำเดือนพ.ย. นักษัตรไหน ได้รับข่าวดี พบความสำเร็จ นักษัตร ใดต้องเจอเรื่องราวเครียดกดดัน ควรปรึกษาคนที่ไว้ใจได้

เข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนท้ายปีกันแล้ว ในช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดดวง 12 นักษัตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ดังนี้

ชวด – ปีหนู โชคเข้าข้างแบบไม่ต้องดิ้นรน มักจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดี ๆ มาให้

ฉลู – ปีวัว เกิดความรู้สึกรักพี่เสียดายน้องหรือจำต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

ขาล – ปีเสือ ผู้ใหญ่เมตตาและให้การอุปถัมถ์ค้ำชู ชีวิตพบความสำเร็จได้ง่าย

เถาะ – ปีกระต่าย ต้องเจอเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกเครียดกดดัน ควรปรึกษาคนที่ไว้ใจได้

มะโรง – ปีงูใหญ่ มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือเรื่องที่คาดหวังจะสำเร็จเป็นเดือนที่มีความสุขมาก

มะเส็ง – ปีงูเล็ก พบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เตรียมรับบทบาทใหม่ๆ ที่เข้ามาท้าทาย

มะเมีย – ปีม้า ชีพจรลงเท้าต้องเดินทางไกลบ่อยครั้ง แต่จะส่งผลให้ชีวิตพบเรื่องราวดี ๆ

มะแม – ปีแพะ ชีวิตพบความก้าวหน้า สิ่งที่กำลังทำอยู่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

วอก – ปีลิง หลายอย่างไม่เป็นไปตามที่คิด จำเป็นต้องเตรียมแผนสำรองไว้รับมือ

ระกา – ปีไก่ ผลงานโดดเด่น ได้รับการยอมรับและคำชื่นชมจากคนรอบตัวมาก

จอ – ปีหมา เหนื่อยกายเหนื่อยใจ ต้องแบกรับภาระของคนในครอบครัวเพียงลำพัง

กุน – ปีหมู ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวดีมาก คนที่มีคู่มีเกณฑ์ได้ลั่นระฆังวิวาห์เสียที

