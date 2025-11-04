ดวงเฮง ดวงปัง
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
โดย…บุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านมีธุรกิจติดต่อที่คึกคัก มีโอกาสซื้อหาของใช้ที่ถูกใจหรือได้ของใช้ที่จำเป็นเข้ามาอีก จะฉลาดหาเลี้ยงปากท้องของท่านและครอบครัว แต่ก็ควรระวังเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วจะทำให้ท่านเจ็บใจหรือเสียโอกาสเอาไว้ด้วย การงานยากลำบาก แต่ได้รับลาภผลดี ความรักมีโอกาสพัฒนาไปได้รวดเร็ว
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านมักหลงๆ ลืมๆ อย่างไรก็ตาม การนัดหมายต่างๆ ถึงอย่างไรก็ต้องได้พบ แต่บางทีอาจมีเหตุให้นัดซ้อนกันบ้าง ท่านอาจทำอะไรด้วยความใจร้อนไม่รอบคอบ แต่หากจะตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตัวเองจนรู้สึกเคร่งเครียดก็เหนื่อยไปเปล่าๆ ควรปล่อยชีวิตตามสบายให้เป็นไปตามโชคชะตาบ้างก็จะดี
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านจะได้รับชัยชนะอันมีค่าหายากชนิดที่ท่านไม่ได้มุ่งมั่นตั้งใจเอาไว้ก่อน เรื่องหน้าที่การงานหรือการเข้ารับตำแหน่งเป็นที่น่าชื่นชมยกย่อง และไม่มีการสั่นคลอนหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น การเงินยิ่งมีวี่แววว่าจะเก็บออมได้มากพอสมควรในระยะนี้ ถ้าเป็นเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ตามที่นัดหมายเอาไว้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านไม่ต้องดิ้นรนให้มากเกินไปก็จะมีความสุข พอสมควร คงต้องอดทนกับความไม่แน่นอนในเรื่องของหุ้นส่วน คู่สัญญาอยู่บ้าง แต่เรื่องเงินทองหรือทรัพย์สินมีค่าต่างๆ ท่านแทบจะไม่มีความกังวลใดๆ เพราะโอกาสได้ลาภของท่านยังมีอยู่มาก การติดต่อต่างๆ จะคล่องขึ้น แต่คนรักอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีนัก
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะเป็นกังวลกับปัญหาเรื่องบริวารและเรื่องคนรัก รวมทั้งเรื่องเอกสารสัญญาที่ไม่มีเหตุผล ยิ่งจะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่แล้วจะกลับร้อนยิ่งขึ้น คนรักและเพศตรงข้ามมักหาเรื่องกับท่านเป็นประจำ คงต้องต่อสู้กับโชคชะตาด้วยความอดทน ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะมีหลักเหลี่ยมและควบคุมสมาธิได้มากแค่ไหน
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านอาจได้เงินสดก้อนหนึ่ง หรืออย่างน้อยก็ในสัปดาห์นี้ หรือจะได้ข่าวดีที่ช่วยให้ชีวิตนี้รื่นรมย์สมหวังมากขึ้น จะซื้อหาของเก่ามากๆ หรือแก๊ดเจ็ตรุ่นใหม่ล่าสุดมาใช้ในบ้านช่องที่อยู่อาศัย แต่ท่านไม่ควรทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์จากดินก้อนใหญ่ต่างๆ คนรักหรือหุ้นส่วนจะนำผลประโยชน์มาสู่ท่าน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านจะมีความสุขและสดชื่นอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและหอมหวาน จะเอาชนะอุปสรรคหรือศัตรูทุกอย่างด้วยความอดทนอดกลั้นอย่างมาก ได้ทำหน้าที่ต่อเพื่อนที่มีพันธะต่อกัน จะมีความคิดปราดเปรื่องและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองและหมู่คณะได้อย่างแนบเนียน
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านไม่ค่อยสนุกสนาน ร่าเริงนัก ใจคอเหมือนจะเบิกบานแต่แท้จริงแล้วท่านมีความกังวลในใจที่ไม่สามารถพูดออกไปให้ผู้อื่นรับรู้ได้ แต่ไม่มีผู้แสดงตัวเป็นศัตรูแต่อย่างใด อย่างน้อยท่านก็มองไม่เห็น ในการดำเนินชีวิตแม้จะดูค่อนข้างปกติ แต่ครอบครัวกลับไม่ค่อยมีความสุข รายจ่ายมากกว่าลาภผลพอควร
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านจะมีโอกาสได้ปล่อยวางภาระอันหนักที่แบกรับไว้อย่างเต็มที่ หรืออย่างน้อยท่านจะทำงานได้อย่างสบายใจมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้ ผลงานของท่านจะยิ่งแสดงผลในทางที่ดียิ่งขึ้น จิตใจสบายคลายเครียด จะได้รับการสนับสนุนในงานซึ่งจะช่วยให้การเงินที่ติดขัดคลายตัวลงไปด้วย
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านมีปริมาณงานมากขึ้นรายได้หลักๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วย อาจเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ หรือโรคปัจจุบันทันด่วนได้ง่าย แต่เมื่อท่านเจ็บตัวหรือเจ็บใจแล้ว ท่านจะได้ลาภตามมาเสมอ มีเหตุพิเศษทางการงานเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อน รักมีเหตุดีๆ คนโสดมักมีผู้ใหญ่มารัก
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันไปในทิศทางที่สบายใจมากขึ้น หรือบางทีอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆ นี้ก็ได้ ควรทำตัวทำใจตามสบาย ไม่ต้องเคร่งเครียด ถือเป็นการใช้ช่วงครึ่งหลังของปีอย่างสบายอกสบายใจ ควรเตรียมใจไว้ให้มั่นคง เพราะจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในกระแสอารมณ์ที่สับสนวุ่นวาย
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านจะถูกชวนให้นำเงินไปลงทุนซึ่งยังไม่ควรทำ เพราะรายจ่ายยังมากอยู่ หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคนรักจะทำให้เสียลาภ และมักจะทำตัวห่างเหินจากท่านอยู่เสมอ ยกเว้นท่านมีเงินทองเป็นของล่อตาล่อใจ อย่างไรก็ดี ท่านจะได้ลาภลอยเป็นเงินสดหรือของสวยงามต่างๆ แต่ไม่ได้มีค่ามากมายอะไรนัก