ชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจทั้งเปลี่ยนไปในทางที่ดีและเปลี่ยนไปในทางต้องระมัดระวัง ซึ่งอยู่ที่การกระทำของแต่ละคนด้วย
หมอบอย เคลียร์ชัด เปิดชะตา 5 ราศีดวงดี มาแรง แซงโค้งสุดท้าย เดือนพฤศจิกายน 2568 เผย ราศีอันดับ 1 มีข่าวดี เงิน งาน รัก มาพร้อมกัน โดยมีรายละเอียดของแต่ละราศีดังนี้
อันดับ 1 ราศีพิจิก
- จากวันที่เหนื่อย แบกภาระหนี้สินรอบด้าน แต่จากนี้ไปดาวรายได้เปิด มีข่าวดี เงิน งาน รัก มาพร้อมกัน
อันดับ 2 ราศีมังกร
- ดาวเสาร์ให้พลัง งานใหญ่เริ่มเดิน เรื่องเงินปังสุด หนี้ที่ค้างได้ปลด เงินพิเศษเข้าแบบไม่คาดฝัน
อันดับ 3 ราศีกันย์
- สิ่งที่ลงทุนไว้เริ่ม ออกดอกออกผล กำไรหล่นใส่ไม่คาดคิด ดวงดีผีจับยัด
อันดับ 4 ราศีตุลย์
- ดาวแห่งโชค เปิดแรง มีสิทธิปิดดีลใหญ่ รับเงินก้อน ราชรถมาเกย
อันดับ 5 ราศีกุมภ์
- บุญเก่าหนุนเต็มที่ ให้เจอคนดี โอกาสดี และเงินดี เทวดาส่งข่าวดี