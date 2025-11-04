หมอบอย เปิดชะตา 5 อันดับราศีดวงดี มาแรง แซงโค้งสุดท้าย เดือนพฤศจิกายน 2568 เผย อันดับ 1 มีข่าวดี เงิน งาน รัก มาพร้อมกัน อันดับ 2 เรื่องเงินปังสุด

ชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจทั้งเปลี่ยนไปในทางที่ดีและเปลี่ยนไปในทางต้องระมัดระวัง ซึ่งอยู่ที่การกระทำของแต่ละคนด้วย

หมอบอย เคลียร์ชัด เปิดชะตา 5 ราศีดวงดี มาแรง แซงโค้งสุดท้าย เดือนพฤศจิกายน 2568 เผย ราศีอันดับ 1 มีข่าวดี เงิน งาน รัก มาพร้อมกัน โดยมีรายละเอียดของแต่ละราศีดังนี้

อันดับ 1 ราศีพิจิก

  • จากวันที่เหนื่อย แบกภาระหนี้สินรอบด้าน แต่จากนี้ไปดาวรายได้เปิด มีข่าวดี เงิน งาน รัก มาพร้อมกัน

อันดับ 2 ราศีมังกร

  • ดาวเสาร์ให้พลัง งานใหญ่เริ่มเดิน เรื่องเงินปังสุด หนี้ที่ค้างได้ปลด เงินพิเศษเข้าแบบไม่คาดฝัน

อันดับ 3 ราศีกันย์

  • สิ่งที่ลงทุนไว้เริ่ม ออกดอกออกผล กำไรหล่นใส่ไม่คาดคิด ดวงดีผีจับยัด

อันดับ 4 ราศีตุลย์

  • ดาวแห่งโชค เปิดแรง มีสิทธิปิดดีลใหญ่ รับเงินก้อน ราชรถมาเกย

อันดับ 5 ราศีกุมภ์

  • บุญเก่าหนุนเต็มที่ ให้เจอคนดี โอกาสดี และเงินดี เทวดาส่งข่าวดี
หมอบอย เปิดชะตา 5 อันดับราศีดวงดี มาแรง แซงโค้งสุดท้าย เดือนพฤศจิกายน 2568 เผย อันดับ 1 มีข่าวดี เงิน งาน รัก มาพร้อมกัน อันดับ 2 เรื่องเงินปังสุด

หมอบอย เปิดชะตา 5 อันดับราศีดวงดี มาแรง แซงโค้งสุดท้าย เดือนพฤศจิกายน 2568 เผย อันดับ 1 มีข่าวดี เงิน งาน รัก มาพร้อมกัน อันดับ 2 เรื่องเงินปังสุด

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
2

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
5

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส
6

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
7

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
8

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”
9

แจ้งวัฒนะสาหัส! น้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ รถยนต์จอดเสียเพียบ
10

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568