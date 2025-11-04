หมอช้าง โพสต์ เปิดฤกษ์มงคลเดือนพฤศจิกายน เผยเดือนนี้มีวันดีแค่ 3 วัน ใครจะแต่งงาน ออกรถใหม่ หรือขึ้นบ้านใหม่ต้องดู ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

หมอช้าง / หลังจากล่วงเลยมาถึงเดือนพฤศจิกายน 2568 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลของเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นเดือน 11 ของปี ถือว่ามีความสำคัญ สำหรับคนที่เตรียมจะแต่งงาน ออกรถใหม่ หรือซื้อบ้านใหม่

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา โพสต์ฤกษ์มงคลประจำเดือนพ.ย. โดยมีอยู่ด้วยกัน 3 วัน ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน และวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน

หากใครกำลังแต่งงาน กำลังจะออกรถใหม่ หรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
6

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
7

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
8

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส
9

หมอบอย เปิดชะตา 5 อันดับราศีดวงดี มาแรง แซงโค้งสุดท้ายเดือนพ.ย.68
10

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”