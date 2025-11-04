หมอช้าง โพสต์ เปิดฤกษ์มงคลเดือนพฤศจิกายน เผยเดือนนี้มีวันดีแค่ 3 วัน ใครจะแต่งงาน ออกรถใหม่ หรือขึ้นบ้านใหม่ต้องดู ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
หมอช้าง / หลังจากล่วงเลยมาถึงเดือนพฤศจิกายน 2568 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลของเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นเดือน 11 ของปี ถือว่ามีความสำคัญ สำหรับคนที่เตรียมจะแต่งงาน ออกรถใหม่ หรือซื้อบ้านใหม่
หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา โพสต์ฤกษ์มงคลประจำเดือนพ.ย. โดยมีอยู่ด้วยกัน 3 วัน ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน และวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน
หากใครกำลังแต่งงาน กำลังจะออกรถใหม่ หรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง