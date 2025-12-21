เตรียมรับสิ่งดีๆ อ.โอเล่ เปิด4ราศีพลิกฟื้นคืนชีพดวงดี จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง เตือนราศีต้องระวังรับปีใหม่
อีกไม่กี่วันจะหมดปี2568 แล้ว กอล์ฟ เบญจพล เผย คลิป เช็คดวง12ราศี ปี69 กับ อ.โอเล่ ญาณสัมผัส หรือ อ.โอเล่ theghost secret
โดย อ.โอเล่ กล่าวด้วยว่า “ต้นปี2569 ผลจากดาวพฤหัสฯ มาเกี่ยวข้อง ทำให้มีราศีที่พลิกฟื้นคืนชีพ ยืนขึ้นมาได้ ดังนี้
อ.โอเล่ เผย 4 ราศีพลิกฟื้นดวงดี
- ราศีเมษ ดวงเมือง ดวงโลกด้วย ตอนนี้กำลังก่อร่างสร้างตัว หมดหนี้หมดสิน ทุกข์ทรมาน ตั้งแต่ ธ.ค.นี้ ถึงหลังสงกรานต์ช่วงนี้ฟื้นตัว เก็บหอมรอมริบ ทยอยจ่ายหนี้สิน เริ่มต้นดีแน่นอน
- ราศีกรกฎ เป็นราศีที่เริ่มอยากขยายกิจการ มีรายได้เสริม เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาตั้งแต่เดือน ธ.ค. 68 – พ.ค. 69 งานชุก อย่าขี้เกียจ จับงานที่อาศัยการพูดเยอะๆ ขยันพูดให้มากๆ ปรับตัวเอง แล้วจะดี
- ราศีพฤษภ ดีตั้งแต่ปีนี้ถึง ต.ค.69 ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ แต่ต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ เข้าใจลูกน้อง ปรองดองเพื่อนฝูง ถ้าเป็นโสดจะรวยอยู่คนเดียวเลย มักพลาดเรื่องความรัก
- ราศีสิงห์ จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง พูดจาอะไรก็รู้งาน ผู้ใหญ่สนับสนุน เจอโรคภัยไข้เจ็บก็เจอหมอดียาดีรักษาอาการต่อชีวิต ราบรื่นที่สุด โชคดีที่สุด ตั้งแต่ 7 ม.ค. ยาวไปถึงสงกรานต์ปี70 รักษาโอกาสไว้ ระวังเรื่องคบคนจะมาหาประโยชน์
เตือน 1 ราศีระวังเรื่องสุขภาพ
ทั้งนี้มี 1 ราศีที่ต้องระมัดระวัง เกี่ยวกับสุขภาพ เจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปตรวจมาบ้าง ต้องดูแลตัวเอง ราศีที่ประมาทที่สุดในปี69 ได้แก่
- ราศีธนู มุ่งเป้าหมายไปเพื่อคนอื่น มุ่งไปเพื่อคนที่รัก แต่ธนูหัก ราศีธนูต้องรีบไปตรวจสุขภาพ ลองทดสอบตรวจ 3-4 ที่รักษาพยาบาล เช็กหลายๆที่
2ราศีดวงดีด้านความรัก
ผัวเมียไม่เคยสนใจกันกลับมาหวานชื่นกันอีกครั้ง เห็นอกเห็นใจกัน และผู้ที่จะสละโสดในปี69-70 อีกอย่างคือมีโชคกับคนรัก คู่ครองเอาลอตเตอรี่มาให้ หรือได้มรดกจากคู่ครอง ได้แก่
- ราศีพิจิก
- ราศีกุมภ์
ราศีมีลาภลอย
การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง หรือไปจับของขวัญได้รางวัลใหญ่ เน้นเรื่องแบบนี้เลย ได้แก่
- ราศีมีน อาจจะถูกหวย เห็นเพื่อนเล่นแล้วเล่นตามเพื่อน หรือแบ่งกันคนละใบก็ได้
ส่วนอีก 4 ราศี ราศีตุลย์ ราศีมังกร ราศีกันย์ ราศีมิถุน เน้นเรื่องบุญกุศล ทำบุญเยอะๆเรื่องสาธารณประโยชน์ เน้นเรื่องเด็กพิการ อาจทำให้มีโชค ทำไว้ต้นปีได้ผลในปลายปี ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น
- ทำบุญกับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ช่วยคนไข้ผู้ป่วยอนาถา
- สร้างโบสถ์วิหาร ลานเจดีย์ บูรณะซ่อมแซม
- อนุเคราะห์บุพการี กตัญญูพ่อแม่ก่อนไปไหว้พระนอกบ้าน ใครไม่เคยขอขมากรรม รีบไปขอขมากรรม ขอโทษผู้มีพระคุณ
- ทั้ง 4 ราศีอย่าน้อยใจทำดีแล้วยังถูกนินทาถูกว่า เป็นการทอนแรงเวรแรงกรรมของเรา อย่าไปจองเวรอาฆาตใคร
ที่มา golfbenjaphon tv
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ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68