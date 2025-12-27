ดวงรอบสัปดาห์
แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์
ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2568 – 3 ม.ค.2569
โดย…เศรษฐวุฒิ
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านควรให้ความรักและความเสมอภาคแก่บุตรหลานและบริวารในบ้านโดยทั่วกัน ส่วนตัวท่านจะได้รับสิ่งแปลกๆ ซึ่งอาจเป็นแก๊ดเจ็ตที่ล้ำสมัยมากๆ หรือของเก่าโบราณระดับตำนานก็ได้ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของท่านแต่อย่างใด คนโสดอาจพบคนที่ถูกตาต้องใจที่บ้านของท่านเอง โดยที่เขาอาจมากับคนรู้จักหรือเข้ามาให้บริการต่างๆ ในบ้านของท่านก็ได้ ผู้ร่วมงานหรือผู้มีอิทธิพลในวงงานของท่านจะนำลาภมาให้ อาจได้ของขวัญชิ้นใหญ่ที่มาจากดินหรือได้อสังหาริมทรัพย์มาครอบครอง แต่ท่านควรตรวจสอบความถูกต้องอย่างรอบคอบ เพราะของกำนัลนั้นอาจไม่ขาวสะอาดนัก
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่า ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ จะมีโอกาสเป็นผู้รับบริจาคกองทุนขนาดใหญ่ และตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านจะได้ลาภจากผู้ใหญ่โดยที่ท่านไม่ต้องออกแรงอะไรใดๆ ทั้งสิ้น ท่านที่เคยถูกความรักเล่นงานจนงอมพระรามมาแล้วอาจเข็ดขยาดจนต้องหลบไปพักใจสักระยะหนึ่ง หากท่านมีคู่ครองแล้ว ความรักของท่านอาจไม่หวานแหววเหมือนเคย หรือจำเป็นต้องห่างจากกันชั่วคราว จะมีบุคคลแปลกหน้าหรือชาวต่างชาติต่างภาษาพยายามเข้ามาก่อกวนความเป็นอยู่หรือธุรกิจการงานของท่าน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายของเก่าโบราณหรือของขลังในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีมิถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านที่กำลังมีความทุกข์ใจในเรื่องสภาพแวดล้อม แต่จะได้รับข่าวดีเรื่องการงานและการเงิน รายได้ของท่านจะก้าวหน้าเป็นไปด้วยดี โดยเฉพาะช่วงปีใหม่จะมีเรื่องแปลกๆ มาให้ท่านชื่นมื่น หรือพอให้ท่านมีฐานะทางสังคมโดดเด่นขึ้น แต่ส่วนโบนัสหรือลาภลอยอาจไม่เป็นไปตามที่ท่านหวังนัก จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในงาน บริวารที่ห่างหายไปจะกลับมาพบปะกับท่านหรือมาขอทำงานกับท่านอีกครั้ง ระยะนี้ท่านเป็นผู้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามพอสมควร จะมีการติดต่อกับเพศตรงข้ามมากมายหลายคนสักหน่อย ซึ่งบางคนอาจเข้ามาแบบชู้สาว แต่บางคนไปมาหาสู่ท่านเพราะเขาถูกใจนิสัยใจคอก็ได้
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำอะไรก็ไม่ได้รับความสะดวก รู้สึกว่ามีผู้ใหญ่คอยจับผิดอยู่ตลอดเวลา หากท่านอายุยังน้อยก็อาจมีเรื่องมีราวต่อยตีเป็นที่อลหม่าน หรืออาจต้องคดีความทำให้ครอบครัวของท่านต้องวิ่งเต้นขึ้นลงสถานีตำรวจบ่อยๆ ทำกิจการงานด้วยความเกียจคร้านหรืออ่อนแอ อาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกพ้องและบริวาร เครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ วางไว้ไม่เป็นที่ก็อาจจะหายหาไม่พบ ได้รับข่าวเรื่องการงานจากทางไกลหรือได้ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ อาจมีการเดินทางไปทำงานไกลบ้าน หรือมีประสบการณ์การทำงานที่แปลกประหลาดกว่าปกติ ช่วงปีใหม่นี้ควรเก็บตัวถือศีลหรืออยู่เงียบๆ จะดีที่สุด
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำกิจกรรมต่างๆ กับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองคนรักด้วยความวิตกกังวลและเคร่งเครียด อย่างไรก็ดีช่วงก่อนสิ้นปีท่านจะใช้สติปัญญาและการเจรจาพาหาประโยชน์ให้ตนเองได้มากขึ้น แต่การใช้อำนาจขู่บังคับใครมักใช้ไม่ได้ผล ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติหรืออันตรายใดๆ ผู้ใหญ่ที่ท่านรู้จักมักคุ้นจะช่วยเหลือท่านได้ ความทรหดอดทนของท่านเป็นที่เห็นอกเห็นใจของผู้ใหญ่ในสำนักงาน และผู้น้อยหรือบริวารก็นำลาภเล็กๆ น้อยๆ มาให้ การงานราบรื่นแต่ยังไม่สำเร็จดี บริวารจะทำงานสะดุดหรือล่าช้าไปบ้าง แต่ไม่มีความเสียหายแต่อย่างใด ระวังหุ้นส่วนหรือคนรักจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายต่างๆ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจจากญาติพี่น้องและครอบครัว หากท่านต้องการความช่วยเหลือ ท่านก็สามารถร้องขอจากพวกเขาได้ เพราะพวกเขาจะดูแลท่านเป็นอย่างดี สุขภาพไม่สู้ดีนัก หากท่านมีอาการเจ็บไข้เพียงเล็กน้อย ควรรีบพบแพทย์และตรวจให้ละเอียดก่อนจะพบปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ได้รับทรัพย์สินเงินทองสิ่งของสวยงามหรือได้ของขวัญของรางวัลจากสตรีีชั้นผู้ใหญ่ แต่ระวังจะมีเรื่องร้อนๆ หรือการทะเลาะวิวาทของลูกน้องบริวารหรือบุตรหลานมากวนใจ ผู้อยู่อาศัยในบ้านยิ่งมากคนจะยิ่งมากความ ควรระวังแผ่นดินทรุด ดินถล่ม หรือการตกหลุมบ่อจะทำให้ชีวิตของท่านไม่ราบรื่น
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะชนะอำนาจลึกลับด้วยความเป็นธรรม ซึ่งแม้เป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก แต่ท่านก็ทำสำเร็จ ระยะนี้ท่านทำอะไรยากๆ ก็สำเร็จหลายเรื่องเพราะไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคมาขัดขวาง จะให้สัญญากับเพื่อนผู้อับโชคในเรื่องการเงิน เช่น การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของเขา ซึ่งจะเป็นข้อผูกพันระยะยาว บริวารจะเป็นปากเสียงกันเอง มีปัญหาอะไร ถ้าท่านปรึกษาผู้ใหญ่จะไม่ผิดหวัง แต่ควรรอให้มีความจำเป็นจริงๆ เสียก่อน การวิ่งเต้นช่วยเหลือใครก็ตาม เช่น ฝากงานย้ายงานอาจมีปัญหายุ่งยากในระยะยาว เพื่อนบ้านของท่านดวงไม่ค่อยดีหรืออ่อนแอ เวลาติดต่อเสวนากันควรเว้นระยะห่างพอสมควร
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีความรื่นรมย์สมหวังในเรื่องการเงินรายได้มากขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2568 ท่านได้ทรัพย์มาเล็กๆ น้อยๆ ทั้งลาภจากการทำงานและการค้าขาย อีกทั้งคู่ครองคู่หมั้นคู่สมรสก็ยังนำลาภมาให้ แต่ได้มามากแค่ไหน ท่านกลับต้องเสียไปก้อนใหญ่ทีเดียว บริวารจะก่อความโกลาหลอลเวงแล้วหนีหายไป หรือบางคนลากลับบ้านไปช่วงเทศกาลแล้วไม่กลับมาทำงานอีกเลย ท่านควรสรรหาพนักงานสำรองเอาไว้บ้างก็จะดี ควรระวังญาติพี่น้องจะทะเลาะวิวาทกันเอง แล้วฟาดงวงฟาดงามาถึงท่าน เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ล้วนให้คุณก็ท่านในระยะนี้ แต่หากท่านมีคู่แล้วก็ควรสำรวมกิริยาไว้บ้างจึงจะดี
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีกำลังวังชามากขึ้น พร้อมรับปีใหม่และอะไรใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามา อาจได้พบเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆ ที่นึกไม่ถึงระหว่างเดินทาง มีรายจ่ายในการเข้าสังคมหรือการท่องเที่ยวมากพอสมควร การแจกของขวัญปีใหม่และงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์ก็ทำให้ท่านเสียทรัพย์ด้วยเช่นกัน บางท่านอาจได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลการจัดงานเลี้ยงช่วงเทศกาลเพิ่มขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย จะได้ร่วมทำงานกับคนภายนอกมากหน้าหลายตา และระยะนี้ทานก็มีเสน่ห์ต่อบุคคลทั่วไปมากพอสมควรทีเดียว ดังนั้นท่านควรฉกฉวยโอกาสนี้ทำในสิ่งที่ต้องการให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านควรทำตัวเป็นกลางกับผู้ใหญ่ในทางการงาน ไม่ควรประจบประแจงหรือใกล้ชิดจนเกินไป ในระยะนี้ท่านมักทำอะไรผิดความประสงค์ของผู้ใหญ่ได้โดยง่าย พี่น้องใกล้ชิดของท่านเองก็อาจเข้าใจผิดกันได้โดยง่าย เพื่อนที่เคยมีจิตใจโอบอ้อมอารีจะมีความคิดเห็นไม่ต้องตรงกันกับท่าน ซึ่งท่านไม่ควรเก็บเอามาเป็นอารมณ์ หรือนำเรื่องราวที่ท่านรับรู้ไปโต้เถียงโต้แย้งอะไรกับใคร เพราะระยะนี้คำพูดของท่านไม่ค่อยมีน้ำหนัก หรือการแสดงความคิดเห็นของท่านอาจทำให้ท่านเดือดร้อนได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ไม่ควรอาศัยพาหนะของผู้อื่นในการเดินทาง รวมทั้งไม่ควรรับดูแลเอกสารหนังสือสำคัญของผู้อื่น
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างใดจะมีผู้เออออห่อหมกด้วยเป็นอันมาก ได้รับของขวัญของฝากที่มาจากการทำงานและจากครอบครัว การงานที่ทำสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ผลตอบแทน จะได้รับในระยะนี้ แต่อาจไม่มากเท่าที่ควรฝันเอาไว้ คนรับใช้ในบ้านจะแสดงความสามารถในทางการงานให้ท่านเห็น ต่อไปนี้ความสับสนอลม่านในการดำเนินชีวิตของท่านจะลดลงไปราว 4-5 เดือน บริวารที่เป็นหมู่คณะนำข่าวดีมาบอกหรือนำลาภมาให้ ลาภเล็กๆ น้อยๆ ที่บริวารนำมาให้จะกลายเป็นสิ่งมีค่ามีราคา ร่างกายเริ่มส่อแววแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน สิ่งใดที่ท่านต้องการจะทำในช่วงนี้มักไม่มีปัญหาอุปสรรคมากนัก
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านที่มีบริวารเป็นผู้ใช้แรงงาน หรือทำงานเกี่ยวข้องกับการเกษตร เหมืองแร่ หรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะมีเรื่องร้อนใจหรือได้รับความเดือดร้อน ซึ่งท่านอาจรู้สึกวิตกกังวลบ้างเป็นธรรมดา อย่างไรก็ดี เมื่อดาวเสาร์ (7) โคจรออกจากเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมีนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว ความยากลำบากต่างๆ จะทุเลาเบาบางลงไปมาก ระยะนี้หุ้นส่วนผู้ร่วมงานจะนำลาภมาให้ และท่านอาจต้องรับทำงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ลาพักร้อนในช่วงเทศกาล ทำให้ท่านได้มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ดี การทำมาหากินฝืดเคือง และท่านไม่ควรคาดหวังโชคลาภฟลุกๆ ในระยะนี้