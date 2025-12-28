ดวงเฮงดวงปัง
วันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2568
โดย…บุศพันธ์
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
วันนี้ท่านจะได้ลาภโดยไม่นึกว่าจะได้ หรือได้ลาภเป็นหลักทรัพย์ที่สำคัญแบบปุบปับรับโชค ญาติพี่น้องของท่านจะมีชื่อเสียงในด้านต่างๆ และอาจนำพาเพศตรงข้ามที่ท่านถูกใจมาให้รู้จัก ยังไม่ควรซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ในระยะนี้ เพราะอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย เรื่องความรักความใคร่ควรระงับใจไว้ก่อน
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
วันนี้ท่านจะถูกนินทาด้วยเรื่องไร้สาระ สามารถทำกิจการยากๆ ให้สำเร็จได้ บริวารอาจมีชื่อเสียงเกียรติยศตามอัตภาพของเขา พี่น้องของท่านบางคนอาจประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย หรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทอย่างไร้สาระ ศัตรูจะย้ายบ้านหรือที่ทำงานห่างไกลออกไปจากท่าน คนรักคู่หมั้นคู่สมรสโชคดีมีลาภ
ลัคนา (ลั) ราศีเมถุน
วันนี้ท่านมีกำลังภายในมาก สติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ๆ ให้แก่พรรคพวกได้ดี จะได้ทรัพย์สิ่งของที่ถูกใจ มีโอกาสจะชนะศัตรูหรือคู่แข่งแบบขาดลอยจนเขาไม่กล้ามายุ่งกับท่านอีกเลย บางเวลาท่านอาจจะเบื่อหน่ายกับการสมาคมบ้างก็ได้ ทัศนวิสัยยังแจ่มแจ้ง มองอะไรๆ ได้ลึกซึ้งชัดเจนทีเดียว
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
วันนี้ท่านมักจะต้องทำงานอย่างโดดเดี่ยว เพราะพรรคพวกและบริวารเห็นต่างกับท่าน ผู้ใหญ่ก็ไม่ให้ความสนใจในความเป็นไปของท่าน เรื่องเงินทองยังคงไม่มีปัญหามากนักในระยะนี้ แม้รายจ่ายจะสูงขึ้นแต่ท่านก็สามารถจัดการได้ ของสำคัญอาจหายหรือถูกขโมย ของที่สั่งซื้อออนไลน์อาจเสื่อมคุณภาพ
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
วันนี้ท่านจะพบความรักอย่างกะทันหันปัจจุบันทันด่วน เช่น ถูกใจเพื่อนเก่าที่ท่านไม่ได้เจอกันมานานๆ ส่วนท่านที่มีคู่แล้ว คู่หมั้นคู่สมรสมีข่าวดีมาบอก ซึ่งอาจก่อความโกลาหลแก่ท่านเล็กน้อย ญาติพี่น้องบางคนที่สนิทสนมกับท่านอาจเจ็บไข้ได้ป่วย การเริ่มกิจการใหม่ๆ กับญาติพี่น้องได้รับผลดีพอสมควร
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
วันนี้ท่านได้ข่าวสารจากญาติพี่น้องที่ไม่ได้พบกันมานานๆ หรือผู้ใหญ่ในสำนักงานนำงานสำคัญมาให้ท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านควรอยู่ห่างๆ ผู้ที่มีอาคมขลังเพราะเขาไม่ถูกชะตากับท่าน มักลืมอะไรง่ายๆ การเดินทางก็อาจจะหลงทางได้ ท่านที่มีเรื่องคับใจเกี่ยวแก่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์จะแก้ปัญหาได้เร็วๆ นี้
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
วันนี้ท่านประคับประคองตนเองให้อยู่ในความสงบได้โดยยาก บริวารในบ้านของท่านส่วนมากเป็นคนสับสนวุ่นวาย บางคนชอบทำตัวท้าทายท่านอย่างไร้สาระ ท่านอยู่ในความสงบได้ก็จะเป็นการดี ไม่ควรติเตียนวิพากษ์วิจารณ์กิจการของคนอื่น การทำงานเอกสารหนังสือหรือเขียนข้อความต่างๆ อาจผิดพลาด
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
วันนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากหรือรายได้ลดลง ยังจำเป็นต้องรับภาระเรื่องการเงินอยู่มาก งานที่ท่านทำมาแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด เมื่อดาวพฤหัสฯ โคจรถอยหลังในเรือนมรณะ บริวารของท่านจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ยาก ทรัพย์สินที่ได้รับมาอาจมาพร้อมๆ กับความสูญเสีย ซึ่งทำให้ท่านไม่สบายใจนัก
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
วันนี้ท่านเอาใจใส่เพศตรงข้ามอย่างมาก และเขาก็เอาอกเอาใจท่านอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันแต่ควรหลีกให้ห่างอบายมุข การเที่ยวเตร่กลางคืน การเล่นหวยเล่นพนันเอาไว้บ้างก็จะดีทั้งต่อตัวท่านเองและคนรัก บริวารที่อาวุโสจะช่วยเหลือดูแลผลประโยชน์ของท่านได้อย่างดี เงินสดในกระเป๋าท่านจะน้อยลง
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
วันนี้ท่านไม่ควรทำสัญญาหรือพูดแทนคนอื่น ชีวิตของท่านในระยะนี้ค่อนข้างชอบกล ท่านจะรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าที่เคยเป็น ถ้าจะเสียเงินเกี่ยวกับงานควรปะติดปะต่อกับเรื่องเก่าที่เคยทำได้ผลมาแล้วจึงจะดี ฐานะทางการงานค่อนข้างขึ้นลงรวดเร็ว ระวังจะมีผู้ทุบหม้อข้าวของท่านโดยไม่แยแสอะไรใดๆ ทั้งสิ้น
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
วันนี้ท่านควรรักษาเสถียรภาพทางการเงินและพลานามัยเอาไว้จะดีกว่า เพราะถ้าท่านป่วยก็จะต้องกระเทือนเงินรายได้อย่างมากในอนาคตอันใกล้ ถ้าท่านจะต้องทำกิจกรรมใดๆ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม โอกาสความเสียหายระยะยาวรออยู่แล้ว แต่ธุรกิจและการประสานประโยชน์ยังดีในระยะนี้
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
วันนี้ท่านมีเกณฑ์ชะตาเบาจากเรื่องเงินทองติดขัดลงไปบ้าง และพอมีโอกาสพักผ่อนหายใจได้สะดวกบ้าง จะพยายามค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องการบริหารการเงินใหม่ๆ ท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วสุขภาพจะทรุดโทรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเพศตรงข้ามล้วนแล้วแต่ยุ่งอยู่กับงานของท่านทั้งสิ้น