นับถอยหลังใกล้ปิดฉากปีเก่า ราศีเก่งมากแล้ว หมอช้าง เปิด 3 ราศี คนถึกแห่งปี68 ที่สุดของผู้ฝ่าฟันอุปสรรค อดทน เจ็บจริงแต่ไม่ถอย
ปี2568 กำลังจะปิดฉากลง มีราศีที่ต้องซูฮกยกให้เป็นที่สุดของความอดทนฝ่าฟันผ่านปีที่หนักหนามาได้ โดย หมอช้าง ทศพร โพสต์นับถือ 3 ราศีดังกล่าวด้วยว่า
หมอช้าง เปิด 3 ราศี ที่สุดของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคแห่งปี
“ถ้าคุณอยู่ใน 3 ราศีนี้ อย่าลืมบอกตัวเองว่า “เก่งมากแล้วนะ” ที่สุดของผู้ฝ่าฟันอุปสรรค อดทน เจ็บจริง แต่ไม่ถอย คุณคู่ควรกับคำว่า “Respect””
โดย 3 ราศี คนถึก 2025 Awards ได้แก่
- ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ส.ค. – 16 ก.ย.)
- ราศีมีน (ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มี.ค. – 13 เม.ย.)
- ราศีกันย์ (ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ก.ย. – 17 ต.ค.)
ที่มา หมอช้าง ทศพร
ทีมข่าวสด 29 ธ.ค.68