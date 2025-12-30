หมอช้าง เปิดราศีดวงดีสุด12ปีมาครั้ง ราศีเบอร์1เงินมาเยอะหลายทาง น่าห่วงราศีเหนื่อยหนัก ราศีเสี่ยงถูกโกงเอาเปรียบ แนะเคล็ดบรรเทาความแรง

รายการ 3 แซ่บ ทิ้งท้ายปีเก่า 2568 เปิดดวงรับปีใหม่ 2569 กับการเชิญ หมอช้าง ทศพร เช็คดวง 12 ราศีปี 2569 โดยแบ่งกลุ่มราศีเป็น 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มราศีดวงราบรื่น ได้แก่

ราศีเมษ

  • จุดเปลี่ยนเรื่องงาน ปีใหม่อาจย้ายงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนธุรกิจใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความ
  • ก้าวหน้า เริ่มมาตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ. งานดีขึ้น หรือข่าวดีเรื่องภายในบ้าน
  • โชคลาภ มีเข้ามาบ้างเล็กน้อย มีบางอย่างเข้ามาไม่คาดฝัน
  • ความรัก เปลี่ยนแปลงทางสถานะครอบครัวที่ดีขึ้น

ราศีธนู

  • การงาน มีไอเดียอยากเติบโต มีสังคมเพื่อนใหม่ได้เติบโต
  • เตือนเรื่องสุขภาพ ต้องดูแลเอาใจใส่
  • การเงิน หยิบจับอะไรชิ้นใหญ่ เช่น ขายที่ ล็อตใหญ่ได้เงินตูมเดียว ลดการลงทุนที่เสี่ยง
  • ความรัก ต้นปีดี

ราศีกุมภ์

  • ราหูดีเรื่องธุรกิจออนไลน์ ต่างประเทศ เดินทาง โชคลาภ ระวังดาวเสาร์เข้า อึดอัดใจ ถูกโกง ระวังเรื่องการลงทุน
  • ความรัก ราหูเข้าไม่ค่อยดี

กลุ่มราศีก้าวหน้า ปี69 ดีกว่า ปี68

ราศีตุลย์

  • งานเด่นที่สุด อาชีพอิสระทำมากได้มาก
  • ความรัก คนโสดเติบโตตักตวง มีโอกาสที่ดี , คนมีคู่แล้ว ต้องแบ่งเวลาให้ลงตัว
  • การเงิน อยู่ในจุดที่ดี ถ้าเอาไปลงทุนต่อยอด การเก็บออมเป็นสิ่งที่ดี
  • สุขภาพ ระวังการเจ็บป่วยคนในครอบครัว

ราศีพฤษภ

  • แข็งแรงขึ้น มีบทเรียนก้าวหน้าที่ดี เน้นอาชีพสื่อสารเยอะๆ พูดคุย ออกสังคม ได้เห็นโอกาสใหม่ๆในชีวิต จะเป็นเซลล์ นายหน้า ปักตะกร้า จะขายดีขึ้น มีโชคการเจรจาที่ดี
  • การเงินแข็งแรง ก้าวหน้า
  • ความรัก อยู่ในก๊วนใกล้ๆกัน มีโอกาสเริ่มต้น , คนมีคู่แล้ว ไม่มีเรื่องต้องกังวล

ราศีมังกร

  • มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
  • เรื่องเงิน เสียเยอะได้เยอะ มีการหมุนเงิน มีการลงทุนเยอะ มีหวือหวา เสียวๆบ้างแต่ได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดี
  • เรื่องเด่นคู่ครอง ปัจจัยเรื่องคู่ทั้งหลาย หุ้นส่วน คู่ครอง เริ่มตัดสินใจปีนี้

กลุ่มราศีเหนื่อย ได้แก่

ราศีกันย์

  • เหนื่อยเยอะหน่อย ระวังสัญญาหุ้นส่วน การถูกโกง เอาเปรียบ
  • มีดวงทุกขลาภ บางเรื่องเหมือนไม่มีทางออก ก็จะมีในนาทีสุดท้าย
  • จะเซ็นสัญญาหรือทำอะไร ดูให้รอบคอบ มีโอกาสถูกโกงสูงมาก
  • ลงทุนที่มีความเสี่ยงแบบถูกต้อง ได้ผลตอบแทนกลับ มีโชคทั้งปี เว้น 3 เดือนสุดท้ายของปี งดเสี่ยงโชคลงทุน
    ความรัก ขัดแย้งได้ง่าย ปัญหาเรื้อรัง ต้องหาทางออก

ราศีมีน

  • อาชีพอิสระ ทำมากได้มาก ก็จะดี มองให้รอบด้าน
  • ความรัก ไม่แนะนำ ดาวเสาร์เป็นเรื่องผิดหวัง เสียใจ สูญเสีย
  • ดาวเสาร์เข้าชีวิตต้องหนัก เหนื่อย ต้องมีกิจกรรม อยู่เฉยไม่ได้

ราศีสิงห์

  • อะไรคุยได้คุยกัน อย่าให้ขึ้นโรงขึ้นศาล ดวงเสี่ยงมีคดีความ จะคลี่คลายขึ้น 13 ก.พ.

ดวง 2569 หมอช้าง เปิดราศีดวงดีสุด12ปีมาครั้ง ราศีเบอร์หนึ่งเรื่องเงิน

กลุ่มราศีดวงดี

ราศีพิจิก

  • เบอร์หนึ่งเรื่องเงิน ที่มารายได้อาจจะมากขึ้นหลายทาง การเก็บหอมรอมริบทรัพย์สิน ความมั่งคั่ง ดีมาก
  • ความก้าวหน้าชื่อเสียง เจ้านายเมตตา ให้ตำแหน่งที่ดีขึ้น หรือโชคทางการศึกษาเรียนจบ ศึกษาต่อ การเริ่มต้นที่ดี

ราศีมิถุน

  • ดาวไหนย้ายก็ไม่กระเทือน
  • การเงิน รอดาวพฤหัสย้าย 31 พ.ค. การเงินเห็นหน้าเห็นหลัง ตัวเลขผลประกอบการดี อาจไม่เท่าราศีพิจิก แต่ไม่ต่างกันเยอะ
  • เด่นความก้าวหน้า เดินทางต่างประเทศ
  • คนโสด มีลุ้นความรัก ได้คนมั่นคงที่ดีเข้ามา และได้มาเกื้อหนุนกัน
ส่วนราศีอันดับหนึ่งของปี69 ได้แก่

ราศีกรกฎ

  • ปี68 ดาวพฤหัสยังเดินไม่ปกติ แต่ปีหน้าหลังเดือนพฤษภาคมไป ดาวพฤหัสที่เป็นมหาอุจจ์ อย่างแท้จริงจะส่งผลต่อ ราศีกรกฎ เต็มที่
  • ดีแบบภาพรวม ทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องส่วนตัว
  • ราศีกรกฎ จะรุ่งสุดๆ 12 ปีมาครั้งหนึ่ง ดวงดาวแรงที่สุดโอกาสใหม่ในชีวิต ที่มีเข้ามา การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ เส้นทางใหม่ ความรู้ใหม่ ถือว่าดวงดาวแข็งแรง เปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดในปี69

ที่มา รายการ 3 แซ่บ

ทีมข่าวสด 30 ธ.ค.68

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