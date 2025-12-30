หมอช้าง เปิดราศีดวงดีสุด12ปีมาครั้ง ราศีเบอร์1เงินมาเยอะหลายทาง น่าห่วงราศีเหนื่อยหนัก ราศีเสี่ยงถูกโกงเอาเปรียบ แนะเคล็ดบรรเทาความแรง
รายการ 3 แซ่บ ทิ้งท้ายปีเก่า 2568 เปิดดวงรับปีใหม่ 2569 กับการเชิญ หมอช้าง ทศพร เช็คดวง 12 ราศีปี 2569 โดยแบ่งกลุ่มราศีเป็น 4 กลุ่มดังนี้
กลุ่มราศีดวงราบรื่น ได้แก่
ราศีเมษ
- จุดเปลี่ยนเรื่องงาน ปีใหม่อาจย้ายงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนธุรกิจใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความ
- ก้าวหน้า เริ่มมาตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ. งานดีขึ้น หรือข่าวดีเรื่องภายในบ้าน
- โชคลาภ มีเข้ามาบ้างเล็กน้อย มีบางอย่างเข้ามาไม่คาดฝัน
- ความรัก เปลี่ยนแปลงทางสถานะครอบครัวที่ดีขึ้น
ราศีธนู
- การงาน มีไอเดียอยากเติบโต มีสังคมเพื่อนใหม่ได้เติบโต
- เตือนเรื่องสุขภาพ ต้องดูแลเอาใจใส่
- การเงิน หยิบจับอะไรชิ้นใหญ่ เช่น ขายที่ ล็อตใหญ่ได้เงินตูมเดียว ลดการลงทุนที่เสี่ยง
- ความรัก ต้นปีดี
ราศีกุมภ์
- ราหูดีเรื่องธุรกิจออนไลน์ ต่างประเทศ เดินทาง โชคลาภ ระวังดาวเสาร์เข้า อึดอัดใจ ถูกโกง ระวังเรื่องการลงทุน
- ความรัก ราหูเข้าไม่ค่อยดี
กลุ่มราศีก้าวหน้า ปี69 ดีกว่า ปี68
ราศีตุลย์
- งานเด่นที่สุด อาชีพอิสระทำมากได้มาก
- ความรัก คนโสดเติบโตตักตวง มีโอกาสที่ดี , คนมีคู่แล้ว ต้องแบ่งเวลาให้ลงตัว
- การเงิน อยู่ในจุดที่ดี ถ้าเอาไปลงทุนต่อยอด การเก็บออมเป็นสิ่งที่ดี
- สุขภาพ ระวังการเจ็บป่วยคนในครอบครัว
ราศีพฤษภ
- แข็งแรงขึ้น มีบทเรียนก้าวหน้าที่ดี เน้นอาชีพสื่อสารเยอะๆ พูดคุย ออกสังคม ได้เห็นโอกาสใหม่ๆในชีวิต จะเป็นเซลล์ นายหน้า ปักตะกร้า จะขายดีขึ้น มีโชคการเจรจาที่ดี
- การเงินแข็งแรง ก้าวหน้า
- ความรัก อยู่ในก๊วนใกล้ๆกัน มีโอกาสเริ่มต้น , คนมีคู่แล้ว ไม่มีเรื่องต้องกังวล
ราศีมังกร
- มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
- เรื่องเงิน เสียเยอะได้เยอะ มีการหมุนเงิน มีการลงทุนเยอะ มีหวือหวา เสียวๆบ้างแต่ได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดี
- เรื่องเด่นคู่ครอง ปัจจัยเรื่องคู่ทั้งหลาย หุ้นส่วน คู่ครอง เริ่มตัดสินใจปีนี้
กลุ่มราศีเหนื่อย ได้แก่
ราศีกันย์
- เหนื่อยเยอะหน่อย ระวังสัญญาหุ้นส่วน การถูกโกง เอาเปรียบ
- มีดวงทุกขลาภ บางเรื่องเหมือนไม่มีทางออก ก็จะมีในนาทีสุดท้าย
- จะเซ็นสัญญาหรือทำอะไร ดูให้รอบคอบ มีโอกาสถูกโกงสูงมาก
- ลงทุนที่มีความเสี่ยงแบบถูกต้อง ได้ผลตอบแทนกลับ มีโชคทั้งปี เว้น 3 เดือนสุดท้ายของปี งดเสี่ยงโชคลงทุน
ความรัก ขัดแย้งได้ง่าย ปัญหาเรื้อรัง ต้องหาทางออก
ราศีมีน
- อาชีพอิสระ ทำมากได้มาก ก็จะดี มองให้รอบด้าน
- ความรัก ไม่แนะนำ ดาวเสาร์เป็นเรื่องผิดหวัง เสียใจ สูญเสีย
- ดาวเสาร์เข้าชีวิตต้องหนัก เหนื่อย ต้องมีกิจกรรม อยู่เฉยไม่ได้
ราศีสิงห์
- อะไรคุยได้คุยกัน อย่าให้ขึ้นโรงขึ้นศาล ดวงเสี่ยงมีคดีความ จะคลี่คลายขึ้น 13 ก.พ.
กลุ่มราศีดวงดี
ราศีพิจิก
- เบอร์หนึ่งเรื่องเงิน ที่มารายได้อาจจะมากขึ้นหลายทาง การเก็บหอมรอมริบทรัพย์สิน ความมั่งคั่ง ดีมาก
- ความก้าวหน้าชื่อเสียง เจ้านายเมตตา ให้ตำแหน่งที่ดีขึ้น หรือโชคทางการศึกษาเรียนจบ ศึกษาต่อ การเริ่มต้นที่ดี
ราศีมิถุน
- ดาวไหนย้ายก็ไม่กระเทือน
- การเงิน รอดาวพฤหัสย้าย 31 พ.ค. การเงินเห็นหน้าเห็นหลัง ตัวเลขผลประกอบการดี อาจไม่เท่าราศีพิจิก แต่ไม่ต่างกันเยอะ
- เด่นความก้าวหน้า เดินทางต่างประเทศ
- คนโสด มีลุ้นความรัก ได้คนมั่นคงที่ดีเข้ามา และได้มาเกื้อหนุนกัน
ส่วนราศีอันดับหนึ่งของปี69 ได้แก่
ราศีกรกฎ
- ปี68 ดาวพฤหัสยังเดินไม่ปกติ แต่ปีหน้าหลังเดือนพฤษภาคมไป ดาวพฤหัสที่เป็นมหาอุจจ์ อย่างแท้จริงจะส่งผลต่อ ราศีกรกฎ เต็มที่
- ดีแบบภาพรวม ทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องส่วนตัว
- ราศีกรกฎ จะรุ่งสุดๆ 12 ปีมาครั้งหนึ่ง ดวงดาวแรงที่สุดโอกาสใหม่ในชีวิต ที่มีเข้ามา การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ เส้นทางใหม่ ความรู้ใหม่ ถือว่าดวงดาวแข็งแรง เปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดในปี69
ที่มา รายการ 3 แซ่บ
ทีมข่าวสด 30 ธ.ค.68