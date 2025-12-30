เปิดตาราง สีมงคลปี2569 เสริมงานปัง โชคดี ร่ำรวย เมตตา เตือนสีฉุดดวง โดย หมอไก่ พ.พาทินี เปิดตารางสีมงคล ปีมะเมีย ใช้แล้วดีตลอดปี
เตรียมตัวรับปีใหม่ 2569 ปีม้าไฟ มาเสริมความมงคลด้วยสีช่วยหนุนความปังเรื่องการงาน ความโชคดี เงินทอง และระวังสีที่ไม่มงคลด้วย หมอไก่ พ.พาทินี โพสต์เคล็ดลับและวิธีการ พร้อมแคปชั่นด้วยว่า
“ตารางสีมงคล ประจำปี 2569 โดย หมอไก่ พ.พาทินี มาแล้วค่ะ !! เซฟไว้ … ใช้ได้ตลอดทั้งปีค่ะ รับรองว่าใช้แล้วดี ตลอดปีมะเมีย 2569 แน่นอนค่ะ
วิธีการใช้ = สีมงคลนี้อ้างอิงตามวันเกิด ใช้กับสิ่งของใช้ใกล้ตัว เช่น เคสมือถือ กระเป๋าสตางค์ แฟ้มงาน ปากกาเซ็นเอกสาร เครื่องประดับ วอลเปเปอร์หน้าจอมือถือ เป็นต้นค่ะ
ยกตัวอย่าง : คนเกิดวันอาทิตย์ เน้นเรื่องความร่ำรวย ให้หาเคสโทรศัพท์สีดำหรือสีม่วงมาใช้ค่ะ”
ตาราง สีมงคลปี2569
วันอาทิตย์
- งานปัง : สีชมพู สีโอลด์โรส
- โชคดี : สีเขียว สีเขียวไข่กา
- ร่ำรวย : สีดำ สีม่วง
- เมตตา : สีเทา สีทอง
- ฉุดดวง : สีฟ้า สีน้ำเงิน
วันจันทร์
- งานปัง : สีเขียว สีเขียวใบเตย
- โชคดี : สีม่วง สีเทาดำ
- ร่ำรวย : สีส้ม สีน้ำตาล
- เมตตา : สีฟ้า สีน้ำเงิน
- ฉุดดวง : สีแดง สีแสด
วันอังคาร
- งานปัง : สีม่วง สีเทาดำ
- โชคดี : สีส้ม สีน้ำตาล
- ร่ำรวย : สีน้ำตาลเข้ม สีเทา
- เมตตา : สีแดง สีชมพู
- ฉุดดวง : สีขาว สีเหลือง
วันพุธ
- งานปัง : สีส้ม สีน้ำตาล
- โชคดี : สีเทา สีทอง
- ร่ำรวย : สีฟ้า สีน้ำเงิน
- เมตตา : สีเหลือง สีขาว
- ฉุดดวง : โทนสีชมพู
วันพฤหัสบดี
- งานปัง : สีฟ้า สีน้ำเงิน
- โชคดี : สีแดง สีโอลด์โรส
- ร่ำรวย : สีเหลือง สีครีม
- เมตตา : สีเขียว สีเขียวไข่กา
- ฉุดดวง : สีดำ สีเทาดำ
วันศุกร์
- งานปัง : สีเหลือง สีขาว
- โชคดี : สีพีช สีชมพู
- ร่ำรวย : สีเขียวเข้ม สีเขียวมิ้นต์
- เมตตา : สีส้ม สีน้ำตาล
- ฉุดดวง : สีเทา สีทอง
วันเสาร์
- งานปัง : สีน้ำตาลเข้ม สีเทา
- โชคดี : สีฟ้า สีน้ำเงิน
- ร่ำรวย : สีแดง สีพีช
- เมตตา : สีชมพู สีโอลด์โรส
- ฉุดดวง : โทนสีเขียว
ที่มา หมอไก่ พ.พาทินี
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ทีมข่าวสด 30 ธ.ค.68