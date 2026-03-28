แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์
ระหว่าง (วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2569)
โดย…เศรษฐวุฒิ
ลัคนา (ลั) ราศีเมษ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีเรื่องงานที่ค่อนข้างหนักและมีอุปสรรคพอสมควร มักพบแต่ความน่าเบื่อหน่าย แต่ก็มักเกิดขึ้นจากตัวเจ้าชะตาเอง ท่านจะคิดผิดคิดพลาดได้ง่าย จิตใจอ่อนไหว ไม่ค่อยแน่วแน่ แต่วาจาและการสื่อสารของท่านจะช่วยให้ท่านผ่านพ้นเรื่องยุ่งยากในระยะนี้ไปได้ จะเจรจาต่อรองหรือเป็นนายหน้าซื้อขายสิ่งใดก็ตาม ควรตกลงให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 4 เมษายน 2569 จะดีกว่า ไม่ควรเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เคลื่อนไหวแสดงมติใดๆ เพราะท่านจะใจไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบกับการทำงานของท่านได้ บริวารหรือบุตรหลานในปกครองมักนำเรื่องมาให้ท่านปวดเศียรเวียนเกล้าอยู่เสมอ
ลัคนา (ลั) ราศีพฤษภ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำงานสำคัญสำเร็จจนมีรายได้จากหลายทาง และมีผู้ใหญ่สนับสนุนทางด้านการเงินและสิ่งที่ท่านต้องการ การศึกษาเล่าเรียนและกิจการใหม่ๆ ที่ท่านริเริ่มจะเป็นไปด้วยดี การเดินทางไกลจะให้ลาภ โดยเฉพาะเดินทางไกลกับเพศตรงข้ามจะทำให้มีโอกาสได้ลาภมากยิ่งขึ้น แต่เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤษภนัก ระยะนี้ใครมาบอกข่าวสารอะไรท่านเกี่ยวกับการงาน ท่านจะเชื่อนักไม่ได้ ควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เหตุการณ์ในสำนักงานถ้าไม่ปกติก็ควรสงวนท่าทีเอาไว้ก่อน จะพบผู้ร่วมงานที่มาจากทางไกลหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา
ลัคนา (ลั) ราศีมิถุน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านติดต่อเรื่องต่างๆ อย่างรวดเร็วฉับไว แต่จะมักเป็นไปตามความประสงค์เสมอ อาจเป็นเพราะท่านมีการตัดสินใจอย่างสุขุมรอบคอบจึงไม่ค่อยผิดพลาด จะมีความสุขและมีโชคในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือการเจรจาต่อรองและเป็นนายหน้าค้าขายสิ่งต่างๆ แต่ท่านควรทำอย่างลับๆ หรือไม่กระโตกกระตากให้ใครรู้เห็นมากนักจะดีกว่า จะมีการเดินทางอันเนื่องมาจากการทำงานบ่อยๆ หากเดินทางไกลควรเป็นไปอย่างลับๆ ไม่ควรบอกใคร ผู้ใหญ่จะสนับสนุนหรือช่วยท่านแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เสมือนเทวดาดลใจให้เขาทำอย่างนั้น คู่ครองคนรักจะดูแลเอาใจใส่และเอาอกเอาใจท่านอย่างมาก
ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีความเป็นอยู่ที่ปรากฏแก่สายตาของญาติมิตรและผู้ใกล้ชิดที่ออกจะหรูหรา แต่จิตใจของท่านกลับไม่รื่นรมย์ ไม่มีความสุขสมหวัง เพื่อนฝูงหรือเงินสดสูญหาย ไม่ควรพกเงินสดจำนวนมากๆ ไปพบเพื่อนฝูงใหม่ๆ ที่ท่านไม่รู้จักรู้ใจเขาดี อาจถูกหลอกลวงให้ใช้จ่ายเงินทองอย่างไม่สมเหตุสมผลอาจมีใครหรืออะไรบางอย่างมาทำให้เหตุการณ์ในชีวิตของท่านผันแปร ไม่ควรแน่ใจว่าการงานจะมั่นคงแน่นอน แม้ว่างานนั้นจะอยู่ในกำมือของท่านเรียบร้อยแล้วก็ตาม ผู้ใหญ่จะทำให้ท่านไม่สบอารมณ์ หรือนำงานยากๆ มาให้ท่านทำในเวลาที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ดี การเงินและคู่ครองคนรักยังให้ความสุขแก่ท่านได้
ลัคนา (ลั) ราศีสิงห์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีท่าทางแจ่มใส แต่การตัดสินใจของท่านมักนำมาซึ่งความผิดพลาดหรือผิดหวังเสมอ จะมีความอดทนอดกลั้นและความทรหดอดทนน้อยกว่าปกติ จะชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงที่ค่อนข้างฉาบฉวย ความระแวดระวังและความวิตกกังวลไม่ค่อยมี แม้ท่านจะมีหลักเหลี่ยมในการดำเนินชีวิตมากขึ้น สามารถได้เปรียบผู้อื่นได้อย่างน่าประหลาดเพราะมีผู้ใหญ่สนับสนุน หรือผู้ใหญ่เหล่านั้นให้ลาภที่ท่านไม่เคยคิดฝันว่าจะได้ อาจห่างญาติพี่น้องครอบครัวหรือบ้านช่องที่อยู่อาศัย อาจได้เดินทางท่องเที่ยวทางไกล ได้พบเจอชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมที่ท่านพออกพอใจ คนโสดจะพบคู่ต่างชาติ
ลัคนา (ลั) ราศีกันย์
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะเผชิญปัญหาทางการเงินที่ไม่อยู่ในความนึกคิดมาก่อน จะมีกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ท่านแก้ไม่ตก รายรับรายจ่ายไม่ค่อยแน่นอน อาจมีเหตุการณ์แปลกๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การพูดจา หรือการแสดงความคิดเห็น แต่มักเกิดขึ้นชั่วคราวและลงท้ายด้วยดีเสมอ สุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงจะดีขึ้นอย่างมาก ท่านจะกระปรี้กระเปร่าขยันขันแข็งมากขึ้นเพราะคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนคู่สัญญา ระยะนี้แม้ร่างกายแข็งแรง แต่จิตใจกลับอ่อนแอ เรื่องรักๆ ใคร่ๆ จะไม่สุขสมอารมณ์หมายเท่าที่ควร เครื่องประดับมีค่าแววาวจะสูญหาย คนโสดจะมีเพศตรงข้ามมาสนใจหลายคน
ลัคนา (ลั) ราศีตุล
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะคิดฝันอะไรเรื่อยเปื่อยเตลิดเปิดเปิงเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองคนรัก ถ้าหากท่านมีคู่เป็นตัวเป็นตนแล้ว ท่านจะเอาใจใส่คู่ของท่านเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี ถ้าหากท่านมีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเป็นหุ้นส่วนผู้ร่วมงานแล้ว ท่านควรระมัดระวังความขัดแย้งเอาไว้ให้มากที่สุด และข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะเป็นอุปสรรคกับลาภผลประโยชน์ของท่านด้วย ระยะนี้มักชอบดำเนินชีวิตเงียบๆ ทำอะไรก็สุขุมรอบคอบ รักการศึกษาเล่าเรียน บางท่านอาจสนใจเรียนรู้วิชาเฉพาะทางเพิ่มเติมเป็นพิเศษ แต่ไม่ควรลงทุนเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การเกษตร หรือทรัพย์จากดินใดๆ ระยะนี้ความรักดีมีคุณภาพ
ลัคนา (ลั) ราศีพิจิก
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านที่คิดปรับปรุงที่อยู่อาศัยควรระมัดระวังความผันผวนของญาติพี่น้องและบริวารต่างๆ ให้มาก ครอบครัวค่อนข้างวุ่นวายหรือมีความเคลื่อนไหวมากกว่าปกติจนเสมือนจับปูใส่กระด้ง บริวารที่มีความสำคัญกับงานของท่านอาจมาขอลาพักร้อนยาวๆ หรือมาขอลาออก อีกทั้งผู้ใหญ่ในสำนักงานของท่านก็ไม่ช่วยเหลือสนับสนุนใดๆ ไม่ควรทิ้งบุตรหลานอายุน้อยๆ ไว้ตามลำพัง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่าย ไม่เหมาะที่จะครอบครองทรัพย์สินสวยงามหรืองานศิลปะที่มีค่ามีราคาในระยะนี้ เพราะท่านจะเสียทรัพย์โดยใช่เหตุ รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านวางเอาไว้
ลัคนา (ลั) ราศีธนู
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ หรือได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใหญ่ๆ ก็ได้ ถ้าท่านมีที่ดินจะมีญาติพี่น้องมาขอลงทุนปลูกสร้างหาผลประโยชน์ร่วมกับท่าน ส่วนตัวของท่านเองนั้นจิตใจมีความสุขสงบ ชอบที่จะศึกษาหาความรู้เฉพาะด้านต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานนิสัยเดิมของท่านอยู่แล้ว ไม่ว่าท่านจะมีการศึกษาอยู่ในระดับใดก็ตาม ท่านไปไหนหรือทำอะไรก็มีราศีของผู้มีความรู้เยี่ยงนักวิชาการ ครูอาจารย์ หรือนักบวชต่างๆ เป็นช่วงเวลาที่ท่านกำลังโชคดีและควรกอบโกยความรู้ที่ได้มาและนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะหลังจากวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ดาวพฤหัสฯ (5) จะไม่ให้คุณแก่ท่านอีกนาน
ลัคนา (ลั) ราศีมังกร
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านไม่ควรโต้เถียงกับนักปราชญ์หรือแสดงความขัดแย้งใดๆ กับผู้ใหญ่ รวมทั้งเพื่อนฝูงหรือพรรคพวกที่มีอาวุโสเหนือกว่า อาจรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเพราะได้รับผลกระทบจากการเดินทางที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และแม้ว่าท่านได้ทำในสิ่งที่ดีงามมาแล้วก็ไม่วายมีสิ่งที่ไม่ค่อยดีปะปนมาด้วยเสมอ ไม่เหมาะสมที่จะลงทุนด้านสิ่งพิมพ์ สถานศึกษา การเล่าเรียนใดๆ ในระยะนี้จะไม่ค่อยได้รับความสำเร็จเท่าที่ควร ไม่เหมาะจะลงนามในเอกสารสัญญาสำคัญๆ โดยลำพัง ท่านควรมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและมีผู้ที่ไว้ใจได้ลงนามควบคู่ไปด้วยเสมอ การลงทุนหรือซื้อขายใดๆ ควรตรวจสอบให้ชัดเจน
ลัคนา (ลั) ราศีกุมภ์
ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะสนใจในข้อธรรมและปรัชญาของชาวต่างชาติมากขึ้น โครงการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในระยะนี้จะได้รับการปฏิบัติทดลองอย่างโลดโผน ซึ่งท่านควรระมัดระวังวัตถุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เอาไว้ด้วย รายจ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นสิ่งที่ท่านนำมาคิดคำนวณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกลายเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวในบางครั้ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ท่านอาจจ่ายเงินซื้อข้าวของเพราะถูกใจ โดยไม่คิดจะนำสิ่งนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์โภชผลใดๆ ทั้งสิ้นเลยก็ได้ จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าปีที่แล้ว ท่านที่มีบ้านอยู่แล้วจะสนใจปรับปรุงที่อยู่ให้ต้องกับรสนิยมของตนเองมากขึ้น คนรักมักมีลาภมาให้
ลัคนา (ลั) ราศีมีน
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีสุขภาพดีมากขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนๆ ภาวะต่างๆ ที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จะกระปรี้กระเปร่าคึกคักทำโน่นทำนี่อยู่เสมอ แต่ถ้าน้ำหนักตัวขึ้นเยอะๆ ท่านจำเป็นที่จะต้องเร่งลดน้ำหนักด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ควรหลีกเลี่ยงเครื่องมือหรืออาหารเสริมลดน้ำหนักนวัตกรรมใหม่ๆ หรือเครื่องมือออกกำลังที่ทันสมัยมากต่างๆ เพราะท่านจะเสียสตางค์โดยใช่เหตุ จะมีศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามกับท่านเข้ามาพัวพันในชีวิต ซึ่งท่านควรปลีกตัวออกจากพวกเขาเร็วที่สุด ควรอดทนกับเรื่องแปลกๆ อย่างพอเหมาะพอควร ไม่ควรฝืนอดทนกับสิ่งใดที่ท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือถูกเอาเปรียบ