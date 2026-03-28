คฑา ชินบัญชร เผยดาวศุกร์ยกเข้า 28 มี.ค. หนุน 3 ราศีดวงชะตาเฮงยืน 1 การเงินมาจากความมั่นใจและการลงมือทำ

ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนและแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง

อาจารย์คฑา ชินบัญชร เผยถึงดวง 3 ราศีเฮงยืน 1 ดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ในวันที่ 28 มี.ค.2569 เวลา 20.37 น. ส่งผลให้ 3 ราศีเฮงยืน 1 การเงินมาจากความมั่นใจและการลงมือทำ

สำหรับ 3 ราศี ประกอบด้วย ราศีเมษ เสน่ห์แรง กล้ารัก กล้าเลือก ความรักคึกคัก มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ทั้งเรื่องความสัมพันธ์และงานสร้างสรรค์ การเงินมาจากความมั่นใจและการลงมือทำ

ราศีสิงห์ ความรักสดใส สนุก มีพลัง ได้แรงสนับสนุนจากการเดินทาง การเรียนรู้ และการขยายโอกาสใหม่

ราศีธนู ความรัก ความสุข และงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น มีข่าวดีเกี่ยวกับบุตร โปรเจกต์ใหม่ สิ่งที่ทำด้วยใจรัก

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