คฑา ชินบัญชร เผยดาวศุกร์ยกเข้า 28 มี.ค. หนุน 3 ราศีดวงชะตาเฮงยืน 1 การเงินมาจากความมั่นใจและการลงมือทำ
ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนและแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวัง
อาจารย์คฑา ชินบัญชร เผยถึงดวง 3 ราศีเฮงยืน 1 ดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ในวันที่ 28 มี.ค.2569 เวลา 20.37 น. ส่งผลให้ 3 ราศีเฮงยืน 1 การเงินมาจากความมั่นใจและการลงมือทำ
สำหรับ 3 ราศี ประกอบด้วย ราศีเมษ เสน่ห์แรง กล้ารัก กล้าเลือก ความรักคึกคัก มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ทั้งเรื่องความสัมพันธ์และงานสร้างสรรค์ การเงินมาจากความมั่นใจและการลงมือทำ
ราศีสิงห์ ความรักสดใส สนุก มีพลัง ได้แรงสนับสนุนจากการเดินทาง การเรียนรู้ และการขยายโอกาสใหม่
ราศีธนู ความรัก ความสุข และงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น มีข่าวดีเกี่ยวกับบุตร โปรเจกต์ใหม่ สิ่งที่ทำด้วยใจรัก