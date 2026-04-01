สุดปังรั้งไม่อยู่รับสงกรานต์ หมอช้าง เปิดราศีดวงดาวแรงจุดพลิกผันได้โชคก้อนใหญ่ไม่ทันตั้งตัว ราศีเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ไหลมาเทมา เผยราศีที่ต้องเตือนช่วงนี้
เข้าสู่เดือนใหม่ เมษายน 2569 มีราศีดวงแรงพลิกผันดีมากๆ หมอช้าง ทศพร เผย คลิป “ดวงรายเดือนกับหมอช้าง เมษายน 2569 ดวงหลังสงกรานต์นี้ราศีไหนจะมีโชคก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัว”
ดวง 12 ราศี เมษายน 2569 ดังนี้
ราศีเมษ
- การเงิน จังหวะการเงินมีพลัง การลงทุน โชคลาภ มีข่าวดี ติดอันดับดวงดีการเงิน
- การงาน ก้าวหน้า ลุ้นตำแหน่ง ชื่อเสียง รับรางวัลเดือนนี้จัดเต็ม แต่ระวังความขัดแย้ง ปัญหาการสื่อสาร ยังเป็นดาวเด่นเรื่องงาน
คนมีคู่ ดวงดาวคู่ครองส่งผลดี คู่นำโชคนำเงิน ส่งเสริมธุรกิจหารายได้เข้ามาให้ด้วย
ราศีพฤษภ
- การงาน ก่อนสงกรานต์ ดวงยังลงตัวอยู่ จะจัดการอะไรให้รีบลงมือทำ หลังสงกรานต์อาจเจอเรื่องความเครียด แรงกดดัน ความวุ่นวาย โดนข้ามหน้าเอาความดีความชอบงานเราไป ระวังอารมณ์การตัดสินใจ
- การเงิน มีพลังแต่เงินมาปุ๊บ ก็มีรายจ่ายมาเต็ม ระวังอาจหมุนไม่ทัน
ราศีมิถุน
- การเงิน ข่าวดีการเงิน ดาวโชคลาภมีพลัง มีลุ้นการเสี่ยงโชค เงินที่ไม่คิดว่าจะได้ ไหลมาเทมาโดยไม่คาดฝัน รายได้ประจำปรับไปในทิศทางที่ดีด้วย
- การงาน เจ้าของธุรกิจงานคึกคักมากค้าขายดี คนทำงานประจำวุ่นวายแต่ส่งผลดี เดือนนี้เน้นการเดินทางเยอะๆ งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางไกล ต่างประเทศ ออนไลน์จะส่งผลดีมาก มีดาวตัวช่วยจากผู้ใหญ่
ราศีกรกฎ
- การงาน ปีใหม่ไทยเริ่มมีโอกาส เส้นทางใหม่ ในการทำงาน จากนี้ดวงจะดีขึ้นเรื่อยๆ เดือนนี้ถ้ามีโอกาสใหม่ๆ รับตำแหน่งใหม่ๆ การตัดสินใจช่วงนี้โดยมากมักถูกต้อง งานประจำก็จะมีชื่อเสียง ก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ผู้ใหญ่เจ้านายที่ดีมากขึ้น
- การเงิน ก็ข่าวดีมีความมั่นคงแข็งแรงทางการเงิน จะเป็นรายได้ประจำ เงินที่ควรจะได้อยู่แล้ว ส่วนแบ่งผลประโยชน์ แต่ถ้าเป็นเชิงโชคลาภ ไม่แนะนำ ดวงจะเน้นน้ำพักน้ำแรงโดดเด่นในช่วงเดือนนี้
ราศีสิงห์
- การงาน หลังสงกรานต์ดวงเปลี่ยน เป็นราศีแห่งความสำเร็จก้าวหน้า แต่มีเรื่องจุกจิกกวนใจ เรื่องคน การค้าขายออนไลน์ ต่างประเทศ การเดินทางจะดี การเลื่อนตำแหน่งดี
- การเงิน ระวังมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์หลอกให้เสียเงิน หรือไปตกในเรื่องของรถเสียต้องซ่อม แก้เคล็ดเอาเงินไปบริจาคทำบุญโรงพยาบาล ขณะที่รายได้อื่นช่องทางใหม่ๆ ก็ยังมีเข้ามาด้วย
ราศีกันย์
- การเงิน ข่าวดีการเงิน จังหวะดวงดาวมีพลัง รายได้ประจำ ส่วนแบ่งยอดขาย สวัสดิการชีวิตดีขึ้น แต่รายจ่ายก็ยังเยอะ หลีกเลี่ยงรายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็น
- การงาน เติบโต ก้าวหน้า แต่ยุ่งเรื่องคน เน้นการบริหารคนอย่างมีศิลปะ
ราศีตุลย์
- การงาน อยากเปลี่ยนย้ายงาน เปิดร้าน อาจจะสำเร็จไม่ได้ในเดือนเดียว แต่เป็นจุดเริ่มโอกาสดี ได้เจรจาทำสัญญา ระวังปัญหาลูกน้องบริวาร ตรวจสอบให้รอบคอบ
- การเงิน ข่าวดีโชคลาภ ดวงดาวโชคลาภมาแรง มีพลังมาก โอกาสถูกรางวัล ได้อะไรแบบฟลุคๆ ไม่คาดฝัน หรือลงทุนที่มีความเสี่ยงมีโอกาสดีเข้ามา
ราศีพิจิก
- การงาน มีโอกาสที่ดีเรื่องงาน เส้นทางใหม่ๆ มีติดขัด แต่เป็นราศีที่จะก้าวหน้าสำเร็จ
- การเงิน ระวังลงทุนเสี่ยงๆ หรือเสี่ยงโชค อาจทำให้ขาดทุนได้ ใครมาชวนลงทุนต้องตรวจสอบให้ดีก่อน
ราศีธนู
- การงาน เจอสังคมใหม่ เปิดโลกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง ระวังอย่าไว้ใจใคร ต้องลงมือทำเองดีที่สุด ระวังเอกสารมีปัญหา ถูกโกง
- การเงิน รายได้เข้ามาต่อเนื่อง แต่มีรายจ่ายพิเศษเข้ามา ไม่แนะนำให้เสี่ยงโชค ให้วางแผนบริหารจัดการเงินให้มากขึ้น
ราศีมังกร
- การงาน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีโอกาสใหม่ เติบโต มีสินค้าใหม่ ตำแหน่งหน้าที่เติบโต หากจะเริ่มทำอะไรให้รีบทำ
- การเงิน คึกคัก ดีกับคนที่เอาเงินไปลงทุนต่างๆ ส่วนงานประจำที่ไม่มีช่องทางหาเงินพิเศษ ย้ำว่าดวงดาวการเงินที่ดีมาจากการลงทุน จากน้ำพักน้ำแรง ไม่ใช่การเสี่ยงโชค
ราศีกุมภ์
- การงาน ดวงดาวแรงแต่เป็นในทางที่ดี มีโอกาสดวงจะพลิกผันแบบไม่ทันตั้งตัว การงาน โดดเด่น ก้าวหน้า งานเกี่ยวกับต่างชาติ การเดินทาง ธุรกิจออนไลน์ จะเป็นโอกาสที่ดี มีความวุ่นวายบ้างกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ
- การเงิน ความแรงดวงดาวส่งผลให้มีโชคมาแบบไม่คาดฝันให้เชื่อในลางสังหรณ์ ตัวเอง จะทำให้เกิดโชคลาภข่าวดี เรื่องการเงินมากเป็นพิเศษ
- เตือนสุขภาพความเจ็บป่วย และเรื่องการใช้ยานพาหนะช่วงนี้
ราศีมีน
- การเงิน เข้าสู่ปีใหม่ไทยเป็นช่วงเวลารับทรัพย์ ดวงดาวการเงิน รายได้ประจำ ปรับดีขึ้น เติบโตได้เงินก้อน บางคนเน้นเรื่องโชคลาภ ก็มีข่าวดีด้วย
- การงาน เกิดไอเดียใหม่ๆ ต้องลงมือทำ ระวังความขัดแย้ง ปะทะกัน
- เตือนสุขภาพ ทำบุญกับโรงพยาบาล บริจาคเลือดหรือทำฟัน แก้เคล็ดให้เสียเลือด เพราะมีดวงเรื่องเจ็บป่วยและอุบัติเหตุช่วงนี้ที่ต้องระวัง
ที่มา หมอช้าง
ทีมข่าวสด 1 เม.ย.69